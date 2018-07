Sagan prepísal históriu. Prišiel až do Paríža a získal šiesty zelený dres na Tour de France

Rovnaký počet víťazstiev v bodovacej súťaži má aj Nemec Erik Zabel.

29. júl 2018 o 19:21 SITA, Dominika Mariňáková

Tour de France dovŕšila svoju 105. kapitolu. Víťazom najslávnejších cyklistických pretekov sa stal premiérovo Brit Geraint Thomas zo stajne Sky, poslednú etapu finišujúcu v Paríži vyhral Nór Alexander Kristoff.

Peter Sagan vďaka úspešnému dokončeniu pretekov získal svoj šiesty zelený dres z Tour de France (2012-2016, 2018). Vyrovnal tak rekord Erika Zabela, ktorý bodovacej súťaži dominoval v rokoch 1996 až 2001.

Britský cyklista Geraint Thomas vyhral Tour de France s náskokom 1:51 min pred Holanďanom Tomom Dumoulinom (Sunweb) a 2:24 min pred krajanom a tímovým kolegom Chrisom Froomom. Thomas z minulosti známy iba ako domestik Frooma na púti za jeho víťazstvami, dosiahol triumfom na podujatí

Grand Tour najväčší úspech v kariére.

V celkovom hodnotení Tour de France bol v minulosti najvyššie dvakrát na 15.

mieste. Thomas sa stal tretím Britom, ale prvým Walesanom, ktorý vyhral Tour de France. Nadviazal na triumfy svojich tímových kolegov zo Sky Bradleyho Wigginsa (2012) a Chrisa Frooma (2013, 2015, 2016, 2017).



Záverečná etapa s Houilles do Paríža (116 km) mala podľa predpokladov šprintérsky záver a v ňom bol najlepší Nór Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), ktorý v tesnom špurte zdolal Nemca Johna Degenkolba (Trek-Segafredo) a Francúza Arnauda Démara (Groupama-FDJ).

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ešte 200 m pred cieľom bojoval o víťazstvo,

ale v závere už "nemal nohy" a skončil na ôsmom mieste. Sagan však okrem troch etapových víťazstiev na TdF 2018 po šiesty raz suverénne ovládol bodovaciu súťaž a vyrovnal historický rekord Nemca Erika Zabela.



"Je to splnený sen vyhrať etapu v Paríži. Oplatilo sa mi boriť s náročnými etapami v Alpách a Pyrenejach, teraz to všetko stojí za to. Ešte v tuneli som nebol v dobrej

pozícii, ale potom som sa dostal dopredu a cez zadné koleso Johna Degenkolba som sa posunul až úplne na prvé miesto. Som šťastný," povedal Alexander Kristoff v prvom televíznom interview.



Prvá časť poslednej 21. etapy mala tradične manifestačný charakter a už jasný víťaz Geraint Thomas si počas nej pripíjal so šampanským so svojimi tímovými kolegami. Súťažiť sa začalo až po príchode do Paríža, kde cyklisti absolvovali

záverečných osem okruhov s cieľom na Elyzejských poliach. V úniku dňa sa ocitla šestica cyklistov: Silvan Dillier (AG2R-La Mondiale), Taylor Phinney (EF), Michael Schär (BMC), Damien Gaudin (Direct Energie), Nils Politt (Katusha-Alpecin) a Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert).

Víťazom poslednej šprintérskej prémie na 105. ročníku TdF sa stal Švajčiar Schär, už istý víťaz bodovacej súťaže Peter Sagan nebodoval. Skupina mala najviac minútový náskok, ale 10 km pred cieľom klesol pod 10 sekúnd a bolo jasné, že ôsmy víťaz v Paríži z úniku sa nezrodí. Najdlhšie vpredu vydržal Nemec vo farbách Kaťuša-Alpecin Nils Politt, ktorý do záverečného 6,6 km dlhého okruhu vstúpil s náskokom niekoľkých sekúnd.



Päť kilometrov pred cieľom skvelú robotu vpredu odvádzali jazdci tímu Bora-Hansgrohe pre svojho lídra Petra Sagana. Na rýchly záver sa pripravovali aj francúzski šprintéri Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a Pierre Latour (AG2R La Mondiale). Na začiatku záverečného kilometra bola vpredu taliansko-belgická dvojica Yves Lampaert (Quick-Step Floors) - Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), neskôr zostal vpredu už len Belgičan. Nestačilo mu to a 300 m pred cieľom popri ňom

prefrčal pelotón. V ostrom špurte mal napokon najviac síl Nór Kristoff, ktorý si pripísal prvú víťaznú etapu na TdF od roku 2014.