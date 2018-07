Kapitánka žilinských futbalistiek prestupuje do Rakúska

Veronika Sluková si obliekla už aj reprezentačný dres.

25. júl 2018 o 13:58 Dominika Mariňáková

Ženský futbalový klub ŠKF VIX Žilina opúšťa najlepšia klubová strelkyňa uplynulej sezóny. Veronika Sluková, devätnásťročná kapitánka žilinského družstva, prestúpila do rakúskeho celku SV Horn. Tím pôsobí v druhej najvyššej ženskej súťaži v krajine.

Na prestupe mladej futbalistky, ktorá v Žiline pôsobila päť rokov, sa podieľala hráčska agentúra AM-PRO Players Agency, ktorá ju zastupuje. „Ozvali sa mi z viacerých klubov, ale najviac ma zaujal rakúsky. Už vo štvrtok odchádzam, zatiaľ však neviem, aký budem mať program či kedy absolvujem prvý tréning. To všetko ešte len zistím,“ povedala Sluková. So sedemnástimi gólmi patrila v nedávnom súťažnom ročníku medzi štvoricu najlepších ligových kanonierok najvyššej slovenskej súťaže.

Do Rakúska smeruje v prvom rade kvôli futbalu. Do budúcna však nevylúčila ani pracovné povinnosti: „Zatiaľ ma tam čaká len futbal. Chcem spoznať prostredie, spoluhráčky, zistiť, ako to tam chodí a najmä, dobre sa naučiť jazyk. Potom by som určite chcela mať popri futbale aj nejaké menšie zamestnanie.“

Sluková bola súčasťou reprezentačnej „devätnástky“ a v kvalifikačných dueloch už nakukla aj do ženskej reprezentácie. Nedávno si obliekla slovenský dres aj na medzinárodnom turnaji v unifikovanom futbale v USA, ktorý so svojimi spoluhráčkami vyhrala.

Do zahraničnej súťaže odchádza s takýmto želaním: „Chcela by som sa najmä cítiť dobre, byť v klube vítaná. Nemám vytýčené iné ciele v podobe ďalších zahraničných líg či veľkoklubov. Prajem si len, aby som bola zdravá, aby sa mi darilo, aby som sa stále zlepšovala a bola so sebou spokojná.“