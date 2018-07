MALÁ FATRA: Horskí záchranári v plnom nasadení. Štyri záchranné akcie v rovnakom čase

Tri výjazdy smerovali k deťom.

25. júl 2018 o 8:37 Branislav Koscelník

TERCHOVÁ. Plné hory turistov v Malej Fatre prinášajú svoju daň. Včera popoludní takmer v rovnakom čase vyrážali horskí záchranári k trom úrazom a jednej nevoľnosti mladého turistu.

Prvá žiadosť o pomoc prišla spod Sedla Príslop, kde si 45-ročný slovenský turista po páde na turistickom chodníku poranil rameno. „Záchranári Horskej záchrannej služby mu po príchode poskytli prvú pomoc, končatinu zafixovali a podali analgetiká. Následne turistu, ktorý bol schopný pohybu sprevádzali k autu, ktorým ho transportovali do nemocnice v Žiline,“ opísali horskí záchranári priebeh prvého výjazdu.

Ešte počas prebiehajúcej záchrannej akcie prišla žiadosť o pomoc zo značeného chodníka vedúceho od Tanečnice pod Pálenicu. Trinásťročný chlapec českej národnosti spadol a nešťastne sa napichol na konár stromu. Spôsobil si tým tržnú ranu na nohe.

Do záchrannej akcie nasadili leteckých záchranárov zo Žiliny, ktorí z heliportu vo Vrátnej vzali na palubu aj záchranára horskej záchrannej služby. „V Sedle pod Tanečnicou vrtuľník pristál a posádka smerovala oproti záchranárom, ktorí už transportovali zraneného chlapca do sedla. Chlapca odovzdali do rúk lekára a po lekárskom vyšetrení naložili na palubu vrtuľníka a letecky dopravili do nemocnice v Žiline.“

V poradí tretia žiadosť o pomoc prišla z turistického chodníka spod Poludňového Grúňa v smere na Chatu na Grúni. Pätnásťročná Češka si zranila členok a nedokázala ďalej samostatne pokračovať. Horskí záchranári jej poskytli prvú pomoc a ošetrenie a rakúskym vozíkom je previezli k svojmu terénnemu vozidlu. Po prevoze do Štefanovej pokračovala na odporúčané zdravotné vyšetrenie v sprievode rodičov.

Počas prebiehajúcich záchranných akcií kontaktovali Horskú záchrannú službu aj turisti z Podžiaru. Nachádzal sa tam dehydrovaný jedenásťročný chlapec slovenskej národnosti, ktorý pociťoval nevoľnosť. „Záchranár horskej záchrannej služby mu po príchode poskytol prvú pomoc a chlapca transportoval k Domu HZS, kde ho odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ poskytli informácie horskí záchranári z oblastného strediska Malá Fatra.