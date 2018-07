Na tréningoch čelí ostrieľaným borcom, čaká ho draftová sezóna

Mladý brankár by rád spojil vzdelanie s hokejom.

24. júl 2018 o 11:14 Dominika Mariňáková

Okrem ostrieľaných hokejistov so skúsenosťami z NHL či z KHL testuje ľad hokejovej MM Arény v Krásne nad Kysucou aj Samuel Vyletelka. Slovenská brankárska nádej zo Žiliny sa aktuálne pripravuje na ďalšiu sezónu v zámorskej juniorskej súťaži, kde háji farby klubu Little Ceasars.

Strely silnejšie ako v juniorke

„Chalani potrebovali brankára, tak som si s nimi prišiel zatrénovať. Aj mne to dobre padlo. Majú oveľa silnejšie strely ako hráči v juniorke. Predsa len, sú to profesionáli a takéto tréningy mi dávajú veľa,“ priblížil Vyletelka tréningy s hráčmi ako sú Andrej Meszároš, Peter Cehlárik či Richard Pánik.

Hoci sezóna mu skončila už na jar, po májových Majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov opäť odletel do USA: „Vrátil som sa kvôli škole. Podarilo sa mi úspešne ukončiť ročník, mal som dobré známky a kým som tam bol, tak som ešte aj trénoval. Takže celkovo to bolo fajn.“

Mladý brankár popri hokeji venuje čas aj vzdelávaniu. Rád by tieto cesty spojil aj v budúcnosti a počas neskoršieho štúdia na vysokej škole hral univerzitný hokej: „Ešte ma čaká rok v škole, potom uvidíme. Ešte budem hrať dva roky v juniorke, nechcem to unáhliť do univerzitnej súťaže. Dúfam, že potom sa mi podarí do nej dostať.“

Bez preferovaného klubu, ale so snahou zapôsobiť

Po týždňoch relaxu uplynulé dni znovu strávil v zámorí. „Najskôr som si dal oddych, pretože od začiatku minulého augusta prakticky až do začiatku júla som bol na ľade. Mal som teda oddychový režim, ale aktívny. Keď sa dalo, chodil som na ľad, na bicykel, športoval som. Od 19. do 23. júla máme s klubom hlavný kemp, potom sa vrátim na Slovensko a odídem zas až začiatkom septembra, na úvod sezóny.“

Pre Vyletelku, ktorý s úsmevom prezrádza, že v zámorí mu chýba najmä Žilinská treska, bude nasledujúca sezóna draftová. Preferovaný klub v NHL, ktorého dres by si chcel obliecť, však nemá: „Nie je na mne, kam pôjdem, ale na výbere tímov. Je to ich voľba. Nepozerám sa až tak ďaleko, pretože ešte neviem, ako to celé dopadne. Ešte sa môže všeličo udiať. Musím aj naďalej tvrdo pracovať a keď budem mať dobrú sezónu, možno si ma niekto vyberie.“

Okrem zlepšenia svojich draftových vyhliadok bude bojovať aj o miesto v zostave na svetový šampionát dvadsaťročných na prelome rokov. „Priznám sa, že už som o tom premýšľal. Budem musieť mať veľmi dobrú sezónu, lebo je tam veľká konkurencia, kvalitní brankári. Ale budem tvrdo pracovať a azda sa na majstrovstvá v nejakej pozícii dostanem,“ dodáva.