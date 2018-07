FOTO: V Dolnom Hričove sa súťažilo vo varení fazuľovice

Majstrovstvá sa konali po tretíkrát.

22. júl 2018 o 6:23 Branislav Koscelník

DOLNÝ HRIČOV. Fazuľovicu na rôzne spôsoby si mohli v sobotu vychutnať stovky milovníkov tradičnej gastronómie v Dolnom Hričove. Šesť tímov súťažilo v uvoľnenej atmosfére na kuchárskych majstrovstvách. Kým oni varili, stovky návštevníkov sa v príjemnom počasí zabávalo, popíjalo a po dovarení aj pochutnávalo na hustej polievke z fazule a údeného mäsa

Súťažiaci si kotlíky na otvorenom ohni postavili v areáli ihriska. Niektorí oprášili recepty svojich starých mám, iní sa do varenia jedného z najtradičnejších pokrmov snažili vniesť moderné gastronomické postupy alebo verili svojim vlastným chuťovým pohárikom.

„Čierna fazuľa, päť údených kolien, dva a pol kilogramu klobás, zemiaky, cesnak, majoránka, štyri druhy papriky,“ prezradil zloženie súťažnej fazuľovice Miloš Kúdelčík z tímu Hochštaplerov.

Tvrdí, že kedysi ako deti jedávali inú fazuľovicu. „Stará mama varila na kyslo. Tam sa dali zemiaky, kožka zo slaniny, urobila sa zápraška z múky a na koniec sa dávali slivky z kompótu a šťava. A bola veľmi dobrá.“

Varenie si užívali aj dvaja spolužiaci Ľubomír Pavlík a Ján Galo. Jeden varil, druhý ochutnával a dochucoval. Kuchársky šéf tímu Ľubomír Pavlík je na podobných súťažiach známa tvár. Podľa neho sa výborná fazuľovica nedá uvariť bez domácej bravčovej masti, kvalitného údeného mäsa a silného zeleninového vývaru.

Porote šéfovala kuchárska televízna hviezda Vilo Habo. Bez zaváhania povie, čo v tradičnej polievke nechce mať. „Nechcem, aby bola vo fazuľovici vegeta. Vegeta je všade. Aj mne vravia, že som všade. A ja na to odpovedám, že som všade ako vegeta,“ žartuje Habo.

A akou fazuľovicou by sa blysol on? „Musia v nej byť čerstvé bylinky, tymián, pažítka, domáce údeniny, údený chvost. Treba použiť vývar. Naše mamy síce varili na cibuľke, ale doba pokročila a ja by som to zalial vývarom. Zeleninu by som navyše ugriloval. A to je to nové, čo by som dal do jedla. Nemám rád, keď je fazuľa pikantná. Fazuľa by mala byť trochu nasladlá. Ja by som ju robil aj na karameli. Tá chuť musí vystreliť,“ sníva o dokonalej fazuľovici Vilo Habo a prirovnáva ju so šperkom.

Medzi degustátormi bola po tretíkrát aj hlavná kuchárka z miestnej školskej jedálne Katarína Milová. Prekvapuje tvrdením, že deťom tradičné jedlá chutia viac, ako moderné a po fazuľovej polievke zostávajú prázdne taniere.

„Varíme klasickú fazuľu na kyslo podľa noriem, ktoré vydá ministerstvo, so zemiakmi alebo zeleninou. Je v nej kôpor a bravčové mäso na cibuľke. Deti ju majú veľmi radi. Varíme aj moderné jedlá, ale deti sú naučené skôr na klasiku. Nové recepty im až tak neberú,“ hovorí kuchárka.

V športovom areáli v Dolnom Hričove bolo v príjemnom počasí plno. Starosta Dolného Hričova Peter Zelník povedal, že v obci chceli zorganizovať netradičné podujatie a tak pred tromi rokmi voľba padla na fazuľu. Teší sa, že podujatie učí ľudí premýšľať o tradíciách v našich životoch. „Ľudia pochopili, že kultúru treba obohatiť aj o tradičné prvky. Zvyklosti sa totiž prejavovali aj v jedle a v jedlách našich starých materí.“

Putovnú varechu za najlepšiu fazuľovicu si po verdikte poroty napokon odniesli bratia Hujovci.

