Štart sezóny sa odkladá, zostava ostáva otvorená

Žilinský klub chce pokračovať vo svojej filozofii a aj naďalej bude dávať šancu mladým hráčom.

20. júl 2018 o 14:55 Dominika Mariňáková

Cez víkend odštartuje nový súťažný ročník Fortuna ligy, zatiaľ však bez futbalistov MŠK Žilina. Žlto-zelení mali v úvodnom kole vycestovať do Michaloviec, v meste je však pre epidémiu osýpok až do konca júla zakázané organizovať verejné či športové podujatia.

„V stredu bol náš prvý majstrovský zápas s Michalovcami definitívne zrušený a preložený na iný termín. Sme v kontakte s Michalovcami a hľadáme alternatívne riešenie na odohratie tohto zápasu, zrejme niekedy v polovici augusta,“ ozrejmil na štvrtkovej tlačovej konferencii Karol Belaník, športový manažér MŠK Žilina.

Žilinčania tak načnú sezónu 2018/2019 domácim stretnutím s Nitrou. Uskutoční sa v sobotu, 28. júla, výkop je naplánovaný na 18:30 hod. V nadchádzajúcom ročníku budú hrať nielen v tradičnej žlto-zelenej a fosforovej kombinácii dresov, ale pridali aj čiernu so žltými a zelenými prvkami.

Príprava im ukázala pozíciu aj smer

Štartu sezóny predchádzala príprava, ktorú zverenci trénera Jaroslava Kentoša absolvovali nielen v domácich podmienkach, ale aj v Slovinsku. Dovedna počas nej odohrali päť duelov so zahraničnými súpermi s bilanciou dve výhry – tri prehry.

„Tri medzinárodné zápasy v Slovinsku nám ukázali, kde sa nachádzame a kde by sme sa v budúcnosti chceli nachádzať. Odohrali sme dobré i slabšie zápasy, ale až samotná liga ukáže, ako sme sa pripravili a na čo máme,“ povedal Belaník.

Prezentoval aj ambície MŠK, ktorými je okrem postavenia v tabuľke aj pokračovanie v klubovej filozofii: „Chceme sa prebojovať čo najskôr do prvej šestky, to je náš primárny cieľ. Vzhľadom na to, že naša devätnástka bola v ostatnej sezóne majstrom Slovenska a vyhrala Československý pohár, veľa hráčov z tohto talentovaného ročníku prechádza do prípravy A-mužstva. Postupne ich chceme etablovať do prvého tímu. Chceme im dať priestor, aby získavali skúsenosti, lebo je to skutočne talentovaná generácia.“

Dať priestor mladým hráčom

Jeho slová potvrdil aj hlavný tréner prvého tímu Jaroslav Kentoš. Priznal síce, že napríklad defenzíva mužstva je mladá, na konkrétnych príkladoch úspešných odchovancov však manifestoval, aké je dôležité dať priestor mladým, perspektívnym hráčom: „Vieme, že obranná formácia je mladšia, ako bola predtým. Zmena nastala najmä odchodom Dávida Hancka, hoci je takisto mladý hráč. Ale predsa len, svojou hrou zvyšoval kvalitu obrannej formácie.

Je teda pravda, že obrana je mladá a aj preto uvažujeme, že by sme ju posilnili. Na druhej strane, dostanú šancu mladí hráči, pretože inak sa nemôžu zlepšovať. Pred rokom a pol možno nikto nevedel, kto je Dávid Hancko. Hrával za béčko a keby tú šancu nedostal, asi by to tak aj ostalo. A to nielen on, ale aj Denis Vavro, pred ním Milan Škriniar... Je to o tom, aby chlapci tú šancu dostali.“

Zostava ostáva otvorená

Pod Dubňom hľadajú posilu nielen do obrany, ale i do útoku. Navyše, pohyby v žilinskej šatni môžu nastať oboma smermi. „Otázka príchodov je pre nás ešte otvorená. Máme rozpracované jeden-dva transfery, chceli by sme ešte vystužiť defenzívu príchodom stopéra i útočný krídelný priestor. Na týchto dvoch transferoch ešte pracujeme a nemôžem vylúčiť ani presun smerom von z klubu. Momentálne však nemôžeme informovať o ničom konkrétnom. Hráči, ktorí sú v kádri, zatiaľ nemajú žiadnu konkrétnu ponuku,“ vysvetlil športový manažér klubu.

Jedným z hráčov, ktorí by mohli zmeniť dres, je Michal Škvarka. Aj z toho dôvodu ho na tlačovej konferencii v pozícii kapitána mužstva zastúpil Miroslav Káčer. „Mišo Škvarka pôsobí v Žiline už dlhé roky a prejavil záujem posunúť sa v kariére ďalej. Je to vo fáze riešenia a klub sa k nemu správa absolútne korektne. Nie je žiaden dôvod, aby nebol ďalej kapitánom, kým sa však situácia nevyrieši, Miro Káčer ho bude zastupovať,“ priblížil Kentoš.

Úspešne zachytiť úvod

Káčer svoju novú úlohu vníma ako výzvu. Zdôraznil však, že podstatné je, aby na ihrisku so spoluhráčmi držali ako jeden tím. Vrátil sa aj k letnej príprave a súbojom, ktoré počas nej Žilinčania odohrali: „Príprava nebola extra dlhá, ale splnila svoj účel. Až na nejakú výnimku sme odohrali kvalitné zápasy. Myslím, že príprava mala stúpajúcu tendenciu, v poslednom zápase sme ukázali, ktorým smerom sa chceme uberať a ako bude približne vyzerať naša hra. Chceme vyhrať každý zápas, či už doma alebo vonku. Aj keď sa duel s Michalovcami odložil, pre nás sa nič nemení. Tešíme sa na ligu a už sa nevieme dočkať prvého domáceho zápasu.“

Šošoni sa aj naďalej chcú prezentovať ofenzívnym futbalom a radi by úspešne naštartovali sezónu: „Systém hry máme vopred zadefinovaný a budeme sa snažiť ho napĺňať. Určite budeme hrať aktíve, útočne, naša hra bude proaktívna. Nechceme reagovať na spôsob hry súpera, naopak, budeme sa snažiť, aby sa súper prispôsobil nám.

Najbližší cieľ je dobre naštartovať ligu, teda zvládnuť úvod sezóny aj napriek tomu, že zápas s Michalovcami sa odložil a štart sa nám tak posúva o desať dní. Verím, že ciele, ktoré sme si dali, budeme postupnými krokmi napĺňať,“ dodal hlavný tréner, ktorý proti Nitre zažije svoju súťažnú premiéru na lavičke žilinského A-tímu.

Aktuálna súpiska MŠK Žilina

Brankári: Miloš Volešák, Samuel Petráš, Dominik Holec.

Obrancovia: Filip Kaša, Branislav Sluka, Giorgi Tevzadze, Kristián Vallo, Martin Králik, Adam Kopas, Matej Moško, Benson Anang, Vladimír Majdan.

Stredopoliari: Eugeniu Cociuc, Miroslav Káčer, Viktor Pečovský, Michal Klec, Vahan Bichakhchyan, Michal Škvarka, Ivan Diaz, Enis Fazlagić, Jakub Holúbek, Martin Gamboš.

Útočníci: Lukáš Jánošík, Róbert Polievka, Jaroslav Mihalík, Filip Balaj, Róbert Boženík.