Futbalový turnaj v Nezbudskej Lúčke ovládli Gbeľany

Uplynulý víkend sa na štadióne Na Námeli v Nezbudskej Lúčke konal jubilejný 35. ročník Memoriálu Karola Najšla.

20. júl 2018

Celý program tradičného športového podujatia sa začal o deviatej hodine ráno prvým zápasom medzi domácim mužstvom TJ Považan Nezbudská Lúčka a TJ Fatran Varín. Ten sa po dramatickom vývoji napokon skončil víťazstvom domácich 3:2, ku ktorému najvýraznejšie prispel dvojgólový strelec Repkovský.

Druhý zápas medzi TJ Fatranom Krasňany a ŠK Gbeľany priniesol miestnym divákom ďalšie gólové hody. V nich sa presadili hneď štyria strelci, z toho dvaja po dvakrát. Konečný výsledok znel 7:0 pre Gbeľany.

I keď sa hráči porazeného mužstva snažili streliť súperovi aspoň jeden čestný gól, tak sa im ho nešťastnou náhodou podarilo streliť len do vlastnej siete.

Predviedli sa aj dorastenci

Zatiaľ čo diváci využili prestávku hlavného futbalového programu na občerstvenie, na trávniku sa v exhibičnom zápase predstavili dorastenci Nezbudskej Lúčky a Krasňan. Mladým futbalistom Fatranu sa darilo viac ako ich starším kolegom a svojich rovesníkov z Nezbudskej Lúčky porazili 4:0. Okrem futbalového divadla sa o program staral aj obľúbený komentátor Don Kamilo, návštevníci mali možnosť aj zapojiť sa do bohatej tomboly.

Súboj o tretie miesto priniesol ďalšie skvelé športové divadlo. Postavili sa v ňom proti sebe hráči Varína a Krasňan. Oba tímy boli sklamané z nepostupu do finále, ale zas motivované na dosiahnutie vytúženej výhry na turnaji. Lepšie do zápasu vstúpili Varínčania, ktorí hneď po prvom polčase prakticky rozhodli o svojej výhre, keď viedli 4:1. Do druhého polčasu nastupovali Krasňany s odhodlaním vyrovnať skóre, ale na viac ako jeden gól to nestačilo. Navyše, duel vyšiel dvojici hráčov víťazného tímu (P. Hruška, T. Hruška), ktorí strelili po dva góly. Varín tak získal výhrou 5:2 proti trápiacim sa Krasňanom tretie miesto.

Keďže finálový súboj Memoriálu Karola Najšla sa hral v čase veľkého finále Majstrovstiev sveta vo futbale 2018 v Rusku medzi Francúzskom a Chorvátskom, tak domáci usporiadatelia umožnili svojím návštevníkom sledovať aj tento duel v priamom prenose. Všetci si tak mohli na jednom mieste vychutnať hneď dva súboje o cenné prvenstvo.

Lenže málokto tušil, že obidva zápasy že oba finálové zápasy budú mať rovnaký priebeh. V Rusku vyhrali po 20 rokoch titul majstra sveta vo futbale Francúzi, ktorí zdolali výborne hrajúcich Chorvátov 4:2. Rovnakým výsledkom sa skončil aj finálový duel Memoriálu Karola Najšla, v ktorom si absolútne víťazstvo vybojovali hráči z Gbelian. Tí napokon nedovolili domácim obhájiť prvenstvo z predchádzajúceho ročníka. Len ťažko povedať, či sa rovnakým výsledkom inšpirovali Francúzi od Gbelian alebo opačne.

Po roku opäť finále, tentoraz však v inom drese

Hráči Gbelian zažili na turnaji futbalovú jazdu snov. V dvoch stretnutiach nastrieľali svojim súperom celkovo 11 gólov a dostali len dva, aj to až vo finále.

Michal Jadroň, dvojgólový strelec finále, bol spoločne s Varínčanom Petrom Hruškom vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja. Počas štvrtej účasti na tomto podujatí ho potešil nielen individuálny, ale aj tímový úspech, úroveň futbalu či tombola.

„Jasné, víťazstvo ma teší, keďže chalanov poznám z môjho dlhoročného pôsobenia práve tu v Nezbudskej Lúčke. I keď, bolo to teraz pre mňa trošku iné. Každé víťazstvo však chutí, či už hrám za jeden alebo za druhý tím.“

Vrelo odporúčal každému zažiť atmosféru turnaja a prezradil, že ak dostanú pozvánku aj o rok, určite budú chcieť so spoluhráčmi obhájiť svoj tohtoročný triumf.

Vysoký divácky záujem

Za organizátorov si v závere vzal slovo Patrik Niník, ktorý bol zároveň hráčom domáceho TJ Považan. Priznal, že 35. ročník turnaja vyšiel veľmi dobre. Prialo počasie, ľudia sa bavili a organizačne všetko prebehlo tak, ako malo. Výsledkom bol veľmi vydarený jubilejný ročník. Veľmi ho potešila aj návštevnosť, ktorá v priebehu dňa atakovala poltisícku návštevníkov.

Jediná vec, ktorá ho zamrzela, bola práve prehra vo finále: „Domáci tím, žiaľ, prehral, ale nemôžeme predsa vyhrávať každý rok (úsmev). Gbeľany si víťazstvo zaslúžili, keďže mali na turnaji jasne najlepšiu hru. Napokon, potvrdili to aj vo finále proti nám.“

Už teraz organizátori počítajú aj s 36. ročníkom Memoriálu Karola Najšla, podujatia, ktoré prináša množstvo zábavy aj tým najmenším. Počas prestávok totiž hracia plocha patrila práve nádejným futbalovým hviezdičkám.

Konečné poradie: 1. Gbeľany, 2. Nezbudská Lúčka, 3. Varín, 4. Krasňany.

Najlepší brankár turnaja: Ján Kasman (Gbeľany)

Najlepší hráč : Tomáš Hruška (Varín)

Najlepší strelci : Peter Hruška (Varín) a Michal Jadroň (Gbeľany) po 3 góly

Najkrajší gól turnaja: Marián Repkovský (N. Lúčka)