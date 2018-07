Dovolenka v Chorvátsku? Ako si objednať rybu...

Keď sa vrátite domov

Ryby pripravené podľa receptov, ktoré ste si obľúbili na dovolenke, môžete mať aj doma. Špecialitu z tresky, pražmy či hejka si pripravíte ľahko aj z mrazených produktov. Pri nákupe si vždy všímajte nielen pôvod ryby, ale dbajte aj na to, aby bola pri nich tzv. glazúra, teda ochranná vrstva ľadu v čo najmenšom pomere k rybe, ideálne do 15 % a aby obsahovala len minimum prídavných látok. „Pri výbere je dobré dať pozor tiež na to, aby boli ryby zmrazené čo najrýchlejšie po výlove, bezprostredne pri spracovaní, len to zaručuje ich najvyššiu kvalitu,“ odporúča Michal Britvík, generálny riaditeľ spoločnosti Ryba Žilina, ktorá do domáceho reťazca COOP Jednota dodáva mrazené ryby slovenskej značky Radoma. Celú ponuku nájdete na www.radoma.eu