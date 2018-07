Žilinčan olúpil starčeka. Hrozí mu doživotie

Nepoučiteľného muža môžu v prípade preukázania viny súdiť podľa zásady trikrát a dosť.

19. júl 2018 o 11:15 Branislav Koscelník

ŽILINA. Trvalo len pár hodín a žilinskí kriminalisti mali po lúpežnom prepadnutí v rukách podozrivého muža. 32-ročný Žilinčan si v utorok 17. júla po polnoci trúfol v podchode železničnej stanice v Žiline na 74-ročného dôchodcu. Ten si pri kávomate kupoval kávu. Podľa polície lúpežník zozadu pristúpil k starčekovi a zo zadného vrecka nohavíc mu vytiahol peňaženku.

Prečítajte si tiež: Mladík nahlásil bombu v automobilke, hrozí mu osem rokov väzenia

„Keď si to dôchodca všimol, začal sa brániť a držať si peňaženku. Na to ho útočník udrel päsťami do tváre, v dôsledku čoho dôchodca spadol na zem. Následne ho útočník viackrát udrel do rôznych častí tela a z vrecka mu odcudzil peňaženku s dokladmi a hotovosťou asi 40 eur,“ informovala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Napadnutého dôchodcu so zraneniami previezli na ošetrenie do nemocnice. Hneď ráno žilinskí kriminalisti zadržali 32-ročného Jozefa zo Žiliny, ktorého následne vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže.

„Obvinenému Žilinčanovi hrozí v prípade preukázania viny podľa takzvanej zásady trikrát a dosť uloženie trestu odňatia slobode na doživotie,“ skonštatovala Jana Balogová.