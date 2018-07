„Last minute“ termín u zubára pred dovolenkou sa oplatí

Nehovoríme o zvýhodnenej ponuke na stomatologické zákroky pred cestou za letným relaxom, ale o čase, ktorý by sme mali venovať kontrole našich zubov.

18. júl 2018 o 17:20

. Ak by sme si ho pred dovolenkou ukrojili aspoň taký, aký venujeme baleniu či nákupu plaviek a krémov, mali by sme o pokoj postarané. V opačnom prípade sa môže stať, že namiesto poznávania pamiatok a míňania usporených eur na dobré jedlo budeme hľadať stomatologickú ambulanciu a s obavami počítať „daň“ za našu ľahostajnosť.

Radí primár Schill Dental Clinic , MUDr. Alexander Schill

Potrebujeme sa v letných mesiacoch nejak špeciálne o zuby starať?

Starostlivosť o zuby nie je sezónna záležitosť. Skôr máme v hlave, že ak oddychujeme, všetko ide pomalšie, dovolíme si veci a zážitky, na ktoré počas roka nemáme čas. Po dlhom večeri strávenom v reštaurácii na promenáde sa neraz nevieme prinútiť umyť si zuby, počas dňa viac pijeme sladené a chladené nápoje, zmrzlinu ani nespomínam. Som však presvedčený, že ten, kto sa dôsledne stará o ústnu hygienu počas celého roka, nemá s tým problém aj na dovolenke. Špeciálna príprava pred letom teda spočíva predovšetkým v prehliadke u stomatológa , aby sme si boli istí, že všetko je v poriadku a nič nás neprekvapí. Pri balení jednoduchá rada – dajte do kufra všetko to, čo používate doma. Kefku, zubnú niť, ústnu vodu si môžete kúpiť aj v letovisku ...

Kedy nás môžu napríklad zanedbané kazy najčastejšie prekvapiť?

Vtedy, keď to najmenej čakáte a v úplne prirodzených situáciách. Napríklad už v lietadle pri zmene tlaku, rovnako pri potápaní. Netesniace plomby alebo štrbinky v zuboch môžu mať pod vodou devastačné účinky. Pri zvýšenom tlaku pri vynáraní sa môže uvoľní uzavretý vzduch v zubných priestoroch a môže dokonca vytrhnúť plomby. To samozrejme neplatí pri obyčajnom šnorchlovaní, ale pri hĺbkovom ponore. Alebo keď s chuťou zahryznete do kôstkového ovocia, olivy, jablka – a nehoda je na svete. Neraz prišli pacienti k nám so zlomeným alebo inak poškodeným zubom. Priaznivá nie je ani kombinácia sladeného chladeného nápoja, zvyk „zahryznúť“ sa do zmrzliny či naopak – jesť príliš horúce jedlo. A ako to už býva, niekto oddychuje pasívne, iný aktívne – na bicykli, korčuliach, rôzne vodné atrakcie dostanú nielen deti ale i dospelých. Často sa stane úraz pri páde či nechtiac pri bláznení vo vode. Vtedy si nepomôžeme tabletkami od bolesti.

Čo by ste mali absolvovať pred odchodom do zahraničia?

Určite nepodceňujte preventívnu prehliadku, aby ste odchádzali na dovolenku so zubami, ktoré sú sanované. To znamená bez kazov, zápalov či odhalených krčkov. V rámci prevencie odporúčam aj dentálnu hygienu . V rámci nej sa odstráni zubný kameň a plak, prípadne zafarbenie zubov. Povlak a zubný kameň sa najdôkladnejšie odstraňuje ultrazvukom, z ťažko dostupných miest laserom. Ozónový prístroj pomáha likvidovať baktérie, odstraňuje zápach. Pomôže aj fluoridácia, ktorá zamedzuje vzniku kazu a napomáha celkovej odolnosti zubov.

S čím sa môžeme mimo Slovenska v súvislosti s ošetrením zubov stretnúť?

Úplne prirodzene, a to nielen pri hľadaní stomatológa, s rečovou bariérou. Už len pýtať sa na cestu, vysvetliť zubárovi, čo sa udialo, čo bolí, zistiť, čo kryje poistka a čo nie ... Nič príjemné v situácii, ktorú potrebujete urgentne riešiť. Netreba zabúdať na to, že v krajinách Európskej únie máte po predložení eur ópskeho zdravotného preukazu právo len na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. V ostatných krajinách a pri zložitejších úkonoch v krajinách EÚ je ošetrenie zubov nákladné a môže vám dovolenku nečakane predražiť aj niekoľkonásobne. Cena za služby je jedna vec – tá druhá je ich úroveň. Napríklad v USA si vypýtajú vysokú sumu aj za bežné ošetrenie, v Egypte sa pripravte na nie práve ideálne podmienky a napríklad na ostrovoch na Maldivách zubára nezož eniete v ôbec. V exotike môžete naraziť na extrémy – buď na ambulanciu na špičkovej úrovni alebo naopak pri prašnej ceste len tak pod prístreškom ...

Čo ak náš zubár dovolenkuje?

To samozrejme môže (úsmev). Ak je personálne zázemie zariadenia dostatočné, nie je problém, aby si aj lekári išli oddýchnuť. U nás aj počas dovoleniek normálne ordinujeme, poskytujeme ošetrenie cez víkend aj pohotovosť. Ten čas, čo venujete zodvihnutiu telefónu, aby ste sa k nám objednali na termín, ktorý potrebujete a potom mali istotu, že zuby sú v poriadku je naozaj na nezaplatenie.

Nájdete nás v žilinskom Auparku.

www.schill.sk

O význame prevencie: