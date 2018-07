„Cyklo-unikát“ nad Bojnicami

Priaznivci horskej cyklistiky majú v okolí Bojníc doslova raj. Vďaka občianskemu združeniu Hornonitrianske stopy tu existuje hneď niekoľko cyklotrás pomenovaných podľa uhorských panovníkov.

Najnovšie otvorili s podporou Nadácie VÚB 700 m dlhú trať Turzov flow trail, ktorá má špeciálne upravený terén. Je to aktuálne jedna z dvoch lesných trás tohto druhu na Slovensku. Na svoje si tú prídu profi aj začínajúci „bikeri“.

Nová cyklotrasa v blízkosti autokempingu nad Bojnicami vyrástla za niekoľko týždňov pred začiatkom leta. „Pokrstená“ bola oficiálne 5. júla prvými jazdami desiatok cyklistov nielen z okolia, ale aj z iných kútov Slovenska. Nápad na jej vznik nosili v hlave zástupcovia OZ Hornonitrianske stopy už od jesene minulého roka.

„Flow trail je druh cyklotrasy, ktorou sme sa inšpirovali počas našich ciest v zahraničí. Ide o vybagrovanú a vyštrkovanú trať naprieč lesom. Je nadizajnovaná tak, aby mala prvky ako napríklad vlny či klopené zákruty. Tým pádom na nej cyklista nemusí prudko brzdiť alebo sa príliš rozbiehať, je skrátka uspôsobená na hladšiu jazdu. Podobný druh trasy sa u nás nachádza iba v stredisku Salamander pri Kremnici. Dá sa teda povedať, že je to slovenský unikát,“ vysvetľuje Dominik Gramantík z OZ Hornonitrianske stopy. Dodáva, že ide skôr o jednoduchší druh trasy vhodný pre všetkých cyklistov než tzv. lesné „single trail“ trasy, pri ktorých treba zvládať pod kolesami nerovnosti prírodného terénu, korene stromov či skaly. „Turzov flow trail je vhodná pre začiatočníkov aj pre skúsených jazdcov. Tí prví sa tu naučia zásadám adrenalínovejšej jazdy, tí druhí si užijú vyslovene zábavu a rýchlosť až 50 km za hodinu,“ hovorí predseda občianskeho združenia, ktoré cyklotrasu vybudovalo.

Pomohli s nápadom

Občianske združenie malo šťastie, že sa stretlo s ústretovosťou Bojnických kúpeľov, majiteľa pozemkov, ktorý súhlasil s vybudovaním tejto zmysluplnej športovej atrakcie. Následne vypracovali nadšenci zo združenia projekt a začali oslovovať donorov. Nápad spojiť profesionálnych a rekreačných cyklistov zo širokého okolia Bojníc podporila aj Nadácia VÚB, ktorá poskytla na vybudovanie cyklostrasy grantový príspevok v rámci svojej celoslovenskej iniciatívy Komunitné granty. „Sme radi, že sme boli vybraní do užšieho kola spomedzi viacerých komunitných projektov a náš nápad sa páčil a uspel aj vo verejnom hlasovaní, ktoré Nadácia VÚB zorganizovala. Vďaka získaným financiám sme zabezpečili realizáciu technických prác a materiál, keďže tu bolo potrebné upraviť terén, navoziť a vyhladiť štrk či postaviť oplotenia,“ uvádza Dominik Gramantík. Pri budovaní cyklotrasy kládli autori myšlienky dôraz aj na okolitú prírodu. Pri stavbe nepoužili kovové a plastové materiály a nepoškodili žiadne živé stromy.

Ako sa na trasu dostať a správať sa na nej

Cyklotrasa Turzov flow trail je kedykoľvek voľne prístupná pre všetkých, ktorí majú horské bicykle. „Treba len prísť do lesa, nájsť štart a môžete jazdiť. To platí aj o všetkých ďalších trailoch, ktoré naše združenie prevádzkuje,“ hovorí Dominik Gramantík. Na Facebook stránke OZ Hornonitrianske stopy sú k dispozícii presné mapy a prístupy, aj informácie o tom, kde je možné odparkovať auto. Prevádzkovatelia cyklotrasy odporúčajú nováčikom sa s trasou najskôr opatrne oboznámiť a dodržiavať bezpečnosť. Na trasu je potrebné vstupovať s ochranou hlavy, lakťov a kolien.

A ako ďalej?

Podľa hornonitrianskeho občianskeho združenia predstavuje aktuálne vybudovaná cyklotrasa prvú etapu ich ambiciózneho projektu. „Cyklotrasa ešte stále nie je úplne dokončená. S touto lokalitou máme ďalšie plány a trasu by sme chceli predĺžiť až na 1,5 km. Máme informáciu, že sa tu má stavať lanovka. Uvidíme, ako to zasiahne už existujúcu časť flow trailu a na základe toho budeme postupovať ďalej. Ak sa nám podarí dohodnúť s majiteľom lanovky, že by bol možný vývoz cyklistov lanovkou hore, tak by sme koniec flow trailu radi smerovali práve k nástupnej stanici lanovky,“ prezrádza ďalšie vízie Dominik Gramantík a dopĺňa, že dovtedy budú v rámci združenia venovať veľkú pozornosť údržbe aktuálnej časti cyklotrasy, aby mohla slúžiť bezpečne čo najväčšiemu počtu nadšencov horskej cyklistiky.