SHMÚ: Meteorológovia stále varujú pred dažďom

Okrem meteorologických vydal SHMÚ aj hydrologické výstrahy prvého stupňa.

18. júl 2018 o 14:13 Branislav Koscelník



ŽILINA. Obyvatelia žilinského regiónu musia stále počítať s dažďoma v niektorých regiónoch i so silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pred nimi varuje vo forme výstrah. V okrese Žilina a Bytča až do zajtrajšej pätnástej hodiny platí výstraha prvého stupňa pred dažďom.

Prečítajte si tiež: V piatok nastane najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí

"V okrese Žilina sa ojedinele, najmä na severných návetriach, očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 40 - 70 milimetrov," zverejnili informáciu meteorológovia.

Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí v okresoch Námestovo, Tvrdošín a Poprad, a to do štvrtka 19. júla do 20. hodiny. Pri daždi môže spadnúť 60 až 120 milimetrov zrážok, čo predstavuje pre ľudí potenciálne nebezpečenstvo.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Okrem meteorologických vydal SHMÚ aj hydrologické výstrahy prvého stupňa, pričom varuje pred povodňami z trvalého dažďa. Výstrahy platia pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa od dnešnej 12. hodiny do štvrtka 19. júla do 12. hodiny.