Po troch rokoch v Kotešovej opäť okúsia piatu ligu

Počas letnej prestávky dokázali hráči Kotešovej triumfovať na turnaji víťazov futbalových tried.

17. júl 2018 o 19:35 Dominika Mariňáková

Po troch rokoch v 1. triede idú opäť vyššie. Futbalisti klubu OFK Kotešová sa vracajú do regionálnej V. ligy, uplynulé sezóny však vôbec nevnímali ako futbalové vyhnanstvo.

„Postúpiť nebolo naším hlavným cieľom. Hráčom, funkcionárom aj fanúšikom sa páči prvá trieda aj piata liga. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. V prvej triede sme nemuseli veľa cestovať, mali sme viac derby súbojov s mužstvami z okolia. V piatej lige sú zas lepšie ihriská, na zápasoch sú traja rozhodcovia, hrá sa aj Slovenský pohár. Motiváciu sme teda mali, ale vôbec sme na to netlačili, nekupovali sme hráčov vyložene na postup,“ prezrádza Matej Mozolík.

V OFK zastáva funkciu hrajúceho trénera a priznáva, že nie vždy je to jednoduché: „Vždy je lepšie, keď tréner vidí celé ihrisko, keď vidí všetkých hráčov, ako sa pohybujú. Na druhej strane, mám s chalanmi kamarátsky vzťah. Vždy ich dokážem presvedčiť, aby prišli na zápas, nestávalo sa nám, že by sme sa nenazbierali. Poznáme sa aj ako ľudia, nie som len tréner, ktorý príde, odkoučuje a ide preč. Výhodou je aj, že financie, ktoré ušetríme na trénerovi, môžeme rozdeliť medzi troch či štyroch hráčov zvonku, ktorí sem musia dochádzať.“

Šnúra deviatich víťazstiev

Kotešová uplynulý súťažný ročník ovládla s 56 bodmi na čele tabuľky prvej triedy a so skóre 81:30. Žiadne mužstvo nestrelilo viac gólov a nedostalo menej. Za postup Kotešovčania vďačia výbornej jari, keď od 22. apríla až do konca sezóny ťahali šnúru deviatich víťazstiev. Načali ju v stretnutí so svojím veľkým konkurentom, Lietavskou Lúčkou, pred ktorou mali v konečnom zúčtovaní trojbodový náskok.

„Každú sezónu sme hrali o postup. Hneď rok po tom, čo sme vypadli z piatej ligy, sme skončili druhí, postúpilo Višňové. O rok neskôr sme boli opäť druhí, postúpili Rajecké Teplice. Tento rok to konečne vyšlo. Aj keď, chvíľu to vyzeralo aj na postup Lietavskej Lúčky No tá zakopla a my sme vyhrali deväť duelov v rade. To asi rozhodlo,“ hovorí hrajúci tréner.

Lietavská Lúčka však nebola jediným vážnym konkurentom v boji o titul: „Veľmi dobré mužstvo mali aj Gbeľany. Myslím si, že na takej istej úrovni, ako Lietavská Lúčka. Skončili síce až tretí, mali veľa takých zápasov, v ktorých podľa mňa zbytočne remízovali, ale vzhľadom na tie dva vzájomné duely, ktoré sme s nimi odohrali, by som povedal, že to bol pre nás najťažší súper.“

Aby postup nebol zbytočný

Do piatej ligy smeruje kotešovský tím pomerne dobre vyskladaný. Tri štvrtiny kádra tvoria domáci, nechýbajú však ani dobrí hráči z okolia. Vekové rozpätie je od 19 do 38 rokov. „Mužstvo máme skôr mladšie, len traja chalani majú viac ako 30 rokov. Možno ho doplníme ešte o jedného či dvoch hráčov, uvidíme, ako to vypáli. Piatu ligu sme v minulosti už hrávali, vieme, takže vieme, o akú súťaž ide,“ tvrdí Mozolík.

„Cieľom je hneď postúpiť,“ reaguje pohotovo so smiechom. Vzápätí však už vážnejšie dodá: „Ale nie. Chceli by sme hrať stred tabuľky, pohybovať sa tak do siedmeho miesta. Hlavne nehrať o záchranu, aby sme nedopadli ako Rajecké Teplice, ktoré postúpili, odohrali jednu sezónu a opäť sa vracajú do prvej triedy. Aby postup nebol zbytočný, aby to malo nejaký význam. Chceme sa v piatej lige udržať a hrať o stredné priečky.“

Spoliehať sa OFK bude môcť aj na silné individuality. „Útočník Erik Valášek dal v uplynulej sezóne 30 gólov. Ďalší útočník, Jakub Tabak, ich dal 15, čo je tiež dosť. Mali sme aj dobrú obranu, brankári nás podržali, keď bolo treba. Máme hráčov, ktorí dokážu sami rozhodnúť zápas. Zoberú to na seba, prejdú cez troch hráčov a rozhodnú zápas, ktorý sa napokon skončí napríklad výsledkom 1:0.“

V Slovenskom pohári proti Rosine

V rámci prípravy na novú sezónu absolvovala Kotešová podujatie víťazov futbalových tried ObFZ Žilina s názvom Turnaj Milana Šmehyla, na ktorom triumfovala. Pred štartom nového ročníka ich ešte čaká stretnutie 1. kola Slovnaft Cupu. Do Kotešovej v rámci pohárovej súťaže pricestuje štvrtoligová Rosina.

„Je to súper, ktorý hrá o jednu úroveň vyššiu súťaž. Ale každý zápas je iný. Výhodou je, že hráme doma. Uvidíme, v akej zostave pricestujem súper, či my budeme kompletní. Myslím si, že aj v piatej lige sa nájde mužstvo, ktoré by si pokojne zahralo vo štvrtej lige. Takže ja to vidím 50 na 50,“ dodáva Matej Mozolík.