Desať! Dominantný Sagan zaokrúhlil počet triumfov na najslávnejších pretekoch

Na čele bodovacej súťaže má pred Kolumbijčanom Gaviriom náskok 33 bodov.

11. júl 2018 o 17:43 TASR, Dominika Mariňáková

Slovenský cyklista Peter Sagan triumfoval v 5. etape 105. ročníka Tour de France a dosiahol tak svoje jubilejné desiate víťazstvo na prestížnych pretekoch. Zároveň

sa postaral o prekonanie rekordu v počte dní v zelenom drese.

Doterajšie maximum Nemca Erika Zabela 89 dní vyrovnal už v stredu, no

keďže si udržal vedenie v bodovacej súťaži, vo štvrtok si ho oblečie už 90-krát.

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v záverečnom špurte do kopca a cieľ klasikárskej 204,5 km dlhej trate z Lorientu do Quimperu preťal v čase 4:48:06 h. Na druhom mieste skončil Talian Sonny Colbrelli z tímu Bahrain-Merida a tretí finišoval Belgičan Philippe Gilbert z Quick-Stepu. Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Greg van Avermaet z BMC.

"Bolo to trochu so šťastím, Colbrelli bol opäť veľmi blízko. Musím sa poďakovať tímu, odviedol výbornú prácu. Chalani ma dostali do dobrej pozície pred záverom. Sky potom išiel naplno, Gilbert sa pokúsil zaútočiť, ale chytili sme ho. Na posledných metroch začal van Avermaet príliš skoro a nakoniec rozbehol dobrý špurt pre mňa a Colbrelliho. Som rád za víťazstvo a tých 30 bodov," povedal pre

televízne kamery Sagan, ktorý v prebiehajúcom ročníku vyhral už druhú etapu a dvakrát bol druhý.