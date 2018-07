V Lietavskej Svinnej – Babkove spálili ďalšie včelstvá. Napadol ich mor

Nákaza nie je prenosná na človeka. Kvalita medu ochorením neutrpí.

11. júl 2018 o 6:18 Branislav Koscelník

LIETAVSKÁ SVINNÁ - BABKOV. V Lietavskej Svinnej našli veterinári ďalšie ohniská moru včelieho plodu. Nebezpečnú nákazu potvrdili v odobratých vzorkách vo včelínoch dvoch miestnych včelárov.

Aby sa ochorenie nešírilo, nariadila žilinská Regionálna veterinárna a potravinová správa likvidáciu všetkých včelstiev. Úle so včelami a všetko spáliteľné náradie a zariadenie už ľahlo popolom. Včelárom prikázali dezinfikovať pôdu a všetko kovové príslušenstvo.

Veterinári stanovili ochranné pásmo okrem Lietavskej Svinnej aj v katastri obce Podhorie, Súľov – Hradná, Zbyňov, Lietava a Lietavská Závadka.

„Zakazuje sa predaj, premiestňovanie včelstiev, matiek a včelárskych zariadení z a do ohniska nákazy a z a do ochranného pásma. Zakazuje sa predaj medu a včelieho vosku na včelárske účely a založenie nového chovu včiel až do ukončenia nariadených opatrení,“ nariadila žilinská Regionálna veterinárna a potravinová správa.

Baktériu zničí oheň

Mor včelieho plodu je pomerne rozšírená nákaza. Nepostihuje dospelé včely, ale ochorenie napáda larvy. Tie potom menia farbu z perleťovo bielej na šedožltú až tmavohnedú, až sa napokon rozpadnú na hlienovitú hmotu.

„Príčinou tejto choroby je baktéria, ktorej sa darí v starých plástoch a v starých nedezinfikovaných úľoch,“ upozorňuje Peter Karábel zo Slovenského zväzu včelárov.

Včelári na Slovensku Počet registrovaných včelárov - 15-tisíc Počet včelstiev – 250-tisíc

Na ochorenie niet lieku. Baktériu zničí iba oheň. V prípade, že sa pri laboratórnom vyšetrení potvrdí pôvodca nákazy, úrady dajú príkaz zlikvidovať buď len nakazené včelstvá, alebo dokonca všetky včelstvá v ohnisku. V ohni musí skončiť aj všetko náradie, ktoré sa dá spáliť.

Šírenie nákazy sa nedarí zastaviť

V Žilinskom kraji ide zatiaľ o prvé prípady v tomto roku. V minulom roku však identifikovali veterinári na malom území blízko Žiliny až štyri ohniská nákazy. Mor sa objavil vlani v máji Šuji, v auguste v Babkove a v Konskej a v septembri v obci Paština Závada.

Gabriela Nekorancová z oddelenie zdravia a ochrany zvierat na žilinskej Veterinárnej a potravinovej správe odporúča novým včelárom, aby sa registrovali a nechávali si každoročne prehliadať včelstvá na klinických prehliadkach.

„Ďalšou z prevencií je, aby si včelári nechali vyšetrovať melivo, starali sa o čistotu svojich včelínov, obmieňali včelie dielo a presúvali si včely len do tých oblastí kde je nákazová situácia bez výskytu ohník a ochranných pásiem prenosných včelích chorôb,“ upozorňuje.

Nákaza nie je prenosná na človeka. Dokonca ani kvalita medu ochorením neutrpí. „Pre ľudskú konzumáciu je med nezávadný, nesmie sa však použiť na včelárske účely,“ upozorňuje Štátna veterinárna a potravinová správa.

Od roku 1989 sa robia rozsiahle klinické prehliadky včelstiev. Najvyšší počet ohnísk zaznamenali kontrolóri v roku 1994, keď zachytili 192 ohnísk nákazy. Kritická situácia v chove včiel sa od vtedy postupne zlepšuje.