Odštartovala Tour de France, Sagan na úvod druhý

Dvadsaťosemročný trojnásobný majster sveta v šprintérskom závere nestačil len na Kolumbijčana Fernanda Gaviriu z družstva Quick-Step Floors.

7. júl 2018 o 16:07 SITA, Dominika Mariňáková

Slovenský jazdec Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe finišoval na druhom mieste v sobotňajšej úvodnej etape na cyklistických pretekoch Tour de France 2018. Trasa etapy merala 201 km a viedla z Noirmoutier-en-l'ile do Fontenay-le-Comte.

Dvadsaťosemročný trojnásobný majster sveta v šprintérskom závere nestačil len na Kolumbijčana Fernanda Gaviriu z družstva Quick-Step Floors, tretí bol Nemec Marcel Kittel vo farbách zoskupenia Kaťuša-Alpecin. Dvadsaťtriročný Gaviria dosiahol pri svojom premiérovom štarte na "starej dáme" hneď prvenstvo, čo sa naposledy podarilo Švajčiarovi Fabianovi Cancellarovi v roku 2004.



Gaviria sa v nedeľu oblečie sa do žltého dresu lídra podujatia, pred Petrom Saganom má po bonifikáciách náskok štyroch sekúnd, tretí Kittel zaostáva o šesť sekúnd. Gaviria v sobotu dosiahol 33. profesionálne víťazstvo v kariére.

Rodák z mesta La Ceja Gaviria je zákonite lídrom aj bodovacej súťaže o zelený dres, na konte má 63 bodov. Peter Sagan je druhý s 37 bodmi, na tretej pozícii s 24 bodmi je dvojica Kittel, Alexander Kristoff.

Prakticky ihneď po odštartovaní etapy sa dopredu dostala trojica francúzskych cyklistov, v úniku boli Kevin Ledanois (Fortuneo-Samsic), Jérome Cousin (Direct Energie) a Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert).

Na 20. kilometri mali pred pelotónom najväčší náskok štyroch minút, potom začal mierne klesať. V hlavnej skupine sa spočiatku išlo veľmi rýchlo, v prvej hodine jazdci pedálovali rýchlosťou až 46 km/h. Náskok úniku sťahovali najmä družstvá Quick-Step Floors, Dimension Data, LottoNL-Jumbo a Groupama-FDJ. Na méte 100 km pred koncom mali jazdci v úniku k dispozícii náskok 2:28 min.



Pomaly sa blížila šprintérska prémia v La Tranche-sur-Mer, kde si podľa predpokladov podelili najväčšie bodové porcie traja lídri. Z pelotónu najviac bodov (13) ukoristil Gaviria, Petrovi Saganovi sa ich ušlo sedem.

Náskok úniku s ubúdajúcimi kilometrami postupne klesal, 30 km pred koncom to už bolo menej ako jednu minútu. O dva kilometre neskôr prišla na rad jediná horská prémia úvodnej etapy. Na vrchole stúpania štvrtej kategórie Côte de Vix s dĺžkou 700 metrov a priemerným sklonom 4,2 % bol ako prvý Ledanois a v nedeľu sa oblečie do bodkovaného dresu lídra súťaže vrchárov. Ledanois krátko na to zvesil nohy a vpredu nechal Cousina s Offredom.



Následne sa pozornosť upriamila na mestečko Maillezais, kde sa 13 km pred koncom bojovalo o bonusové sekundy. Tri sekundy za víťazstvo zobral Cousin, dve pripadli Offredovi, jednu sekundu si pripísal Oliver Naesen z tímu Ag2r La

Mondiale, ktorý ešte pred prémiou zaútočil z pelotónu.

Približne 10 km pred cieľom sa skončilo dobrodružstvo jazdcov v úniku a práve v tomto bode došlo k hromadnému pádu v pelotóne, po ktorom zostal vzadu aj jeden z favoritov na prvenstvo Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Problémy postihli aj najväčších favoritov na celkové prvenstvo Christophera Frooma (Sky) a Naira Quintanu (Movistar). Na čele hlavnej skupiny tímy bojovali o pozície, vpredu sa nachádzal aj Peter Sagan. Slovák v závere bojoval o prvenstvo, ale napokon bol nad jeho sily Gaviria.



Nedeľňajšia 182,5 km dlhá druhá etapa z Mouilleron-Saint-Germain do La Roche-sur-Yon bude ďalšou šancou pre šprintérov. Na trati sa bude nachádzať jedno

stúpanie štvrtej kategórie, ktoré cyklisti zdolajú už po 28 kilometroch.



Výsledky - Tour de France 2018:

1. etapa (Noirmoutier-en-l'ile - Fontenay-le-Comte, 201 km): 1. Fernando Gaviria (Kol.) Quick-Step Floors 4:23:32 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Marcel Kittel (Nem.) Kaťuša-Alpecin, 4. Alexander Kristoff (Nór.) UAE Team Emirates, 5. Christophe Laporte (Fr.) Cofidis, 6. Dylan Groenewegen (Hol.) LottoNL-Jumbo, 7. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 8. John Degenkolb (Nem.) Trek-Segafredo, 9. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana, 10. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe - všetci rovnaký čas ako víťaz.



Poradie po 1. etape: 1. Fernando Gaviria (Kol.) Quick-Step Floors 4:23:22 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +4 s, 3. Marcel Kittel (Nem.) Kaťuša-Alpecin +6, 4. Oliver Naesen (Belg.) Ag2r La Mondiale +9, 5. Alexander Kristoff (Nór.) UAE Team Emirates, 5. Christophe Laporte (Fr.) Cofidis, 6. Dylan Groenewegen (Hol.) LottoNL-Jumbo, 7. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 8. John Degenkolb (Nem.) Trek-Segafredo, 9. Jakob Fuglsang (Dán.) Astana - všetci +10.



Bodovacia súťaž: 1. Fernando Gaviria (Kol.) Quick-Step Floors 63 bodov, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 37, 3. Marcel Kittel (Nem.) Kaťuša-Alpecin, 4. Alexander Kristoff (Nór.) UAE Team Emirates - obaja po 24, 5. Jérome Cousin

(Fr.) Direct Energie 20, 6. Kevin Ledanois (Fr.) Fortuneo-Samsic 17.