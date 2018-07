Kapitulík ponúka Žilinčanom víziu silného, moderného a otvoreného mesta

Martin Kapitulík je jednoznačne najvýraznejším a najaktívnejším mestským a krajským poslancom. V máji oznámil kandidatúru na primátora mesta Žilina.

6. júl 2018 o 18:32

Na stretnutí s takmer štyrmi stovkami osobností mesta Žilina predstavil svoj program Silnej Žiliny. Kandidovať bude ako nezávislý. Nestojí o podporu politických strán a nemieni sa im k ničomu zaväzovať. Dôležitá je pre neho podpora Žilinčanov. O tú sa bude vo voľbách uchádzať spolu so svojim tímom nezávislých kandidátov na poslancov.

Podľa Vašich slov v najbližších komunálnych voľbách ponúkate vo svojom programe víziu silného, moderného, dynamického a otvoreného mesta. Zásadne zdôrazňujete, že Žiline treba vrátiť silu. Čo tým myslíte?

Žilina bola pred pár rokmi progresívnym a dynamickým mestom. V posledných rokoch však zaspala a prestala sa rozvíjať. Kým ostatné mestá na Slovensku, nehovoriac o tých vo vyspelej Európe, rastú a aktívne zvyšujú kvalitu života svojich obyvateľov, z nášho mesta sa akcia a rozvoj vytratili. Žiline chýba zásadný impulz, akčnosť, akákoľvek vízia a zmysluplná koncepcia rozvoja. Tragédiou je, že miesto riešenia skutočných problémov niektorí poslanci len donekonečna diskutujú o druhoradých témach. Samozrejme, bez akéhokoľvek reálneho prínosu pre mesto a jeho obyvateľov. Niekoľko hodinové zastupiteľstvá neriešia zásadné problémy, ale veľmi často absolútne hlúposti, pri ktorých zostáva rozum stáť. Pritom sa úplne ignoruje to, čo naozaj trápi ľudí. Ignorujú sa riešenia, ktoré by posunuli Žilinu dopredu. Ignoruje sa riešenie zásadných problémov občanov. Preto tvrdím, že Žiline treba vrátiť silu. A to hlavne zmenou prístupu a priorít. To si musia uvedomiť aj mestskí poslanci. Sme tu pre ľudí a nie ľudia pre nás.

Predstavil aj tím Silnej Žiliny.

Váš praktický prístup je vidno aj na Vašej práci. Patríte medzi najaktívnejších poslancov a predkladáte vecné riešenia. Aký je Váš cieľ?

My všetci môžeme žiť minimálne tak kvalitne ako obyvatelia vyspelých európskych metropol. Máme právo to žiadať a za naše dane, ktoré všetci platíme, to musíme od vedenia mesta aj dostať. Žilina potrebuje silného a nezávislého primátora, ktorý sa nebojí výziev. Nenechá sa odradiť a pri riešení problémov bude používať zdravý rozum. Tak, aby vynaložené peniaze priniesli ľuďom reálnu hodnotu. A to platí aj pre budúcich poslancov. Mestskí poslanci majú zastupovať ľudí a nie seba alebo stranícke centrály. Majú prinášať riešenia. Preto sa obklopujem tímom schopných odborníkov a nezávislých kandidátov na poslancov, ktorí so mnou zdieľajú víziu Silnej Žiliny. Cieľom mojej kandidatúry je vrátiť Žiline silu a Žilinčanom hrdosť na svoje mesto. Musíme vrátiť mestu akcieschopnosť a impulz na zásadný rozvoj a výrazné zvýšenie kvality života Žilinčanov. Vysúkať si rukávy a začať riešiť skutočné problémy v našom meste.

video //www.youtube.com/embed/817ej4iGbHs

Problémy ste pomenovali. V Žiline ich tak zrejme vníma väčšina občanov. Aké navrhujete riešenia?

Pri oznámení kandidatúry na primátora Žiliny som predstavil svoj volebný program „Silná Žilina“. V ňom podrobne uvádzam konkrétne riešenia na konkrétne problémy Žiliny a Žilinčanov. O svojom programe budem spolu s kandidátmi na poslancov s ľuďmi komunikovať počas celej volebnej kampane. Samozrejme, že ho nájdete aj na web stránke www.silnazilina.sk. Ide o rozsiahly dokument. Má 20 strán a budem sa ho snažiť dostať do každej rodiny. Zahŕňa všetky podstatné oblasti života v našom meste. Veľa z týchto riešení už dnes presadzujem ako poslanec. Denne sa stretávam s ľuďmi, dôverne poznám ich problémy a názory. Program „Silná Žilina“ vznikol na základe stoviek diskusií a komunikácií s občanmi počas posledných troch rokov.

Môžete ho aspoň v stručnosti priblížiť?

Ako som spomínal, program má 20 strán a priestor, aby som ho na týchto stránkach predstavil, tu nemáme. Ale aspoň v stručnosti ho načrtnem. Môj program „Silná Žilina“ ponúka konkrétne riešenia so zameraním na kľúčové oblasti života v meste - doprava a udržateľná mobilita, moderný verejný priestor, čisté a zelené mesto, školstvo a vzdelávanie našich detí, podpora mladých rodín, kvalitný život seniorov, ktorých vnímame ako oporu spoločnosti. Ďalej kultúra a cestovný ruch, bezpečnosť a poriadok a v neposlednom rade šport a voľný čas. Zahŕňa a ponúka riešenia na všetky problémové a dôležité oblasti v meste Žilina. Cieľom každého nášho riešenia je priamo zvýšiť kvalitu života ľudí v našom meste. Keďže program „Silnej Žiliny“ je rozsiahly, budeme ho predstavovať podrobne počas celej kampane.

Program Silnej Žiliny si prišlo vypočuť takmer štyristo ľudí.

Z vášho vystupovania cítiť veľkú zanietenosť, odkiaľ beriete energiu?

Medzi ľuďmi som sa vždy cítil veľmi dobre. Nabíja ma to pozitívnou energiou. Navyše som bol vždy presvedčený o tom, že počúvať ľudí, poznať a pomôcť riešiť ich problémy, má veľký zmysel. Keď vyriešite nejaký problém, vždy máte aj lepší pocit, posúva Vás to dopredu. Keď pritom pomôžete ľuďom, ten pocit je ešte lepší. Preto ma táto práca baví a vidím v nej veľký zmysel ako pomôcť nielen ľuďom, ale aj nášmu mestu a posunúť tak Žilinu dopredu.

Na základe čoho ste sa rozhodli kandidovať na primátora?

Čiastočne som vám už odpovedal. Táto práca ma napĺňa. Navyše, pri svojich aktivitách už dlhodobo vnímam a pociťujem silnú podporu mnohých Žilinčanov, ktorí ma oslovovali s tým, aby som „do toho šiel“. Čoraz viac ľudí sa stotožňuje s myšlienkou, že Žiline treba vrátiť silu a je to možné len cez silného a nezávislého primátora. Takého čo sa nebojí výziev a riešenia skutočných problémov. Najmä z tohto dôvodu som sa rozhodol uchádzať o dôveru Žilinčanov ako nezávislý kandidát na primátora Žiliny v najbližších komunálnych voľbách. Nestojím o podporu politických strán a nemienim sa im k ničomu zaväzovať. Dôležitá je pre mňa podpora Žilinčanov a spovedať sa budem len im. Žilinčanom ponúkam víziu silného, moderného, dynamického a otvoreného mesta. Mesta pre každého a pre všetkých. Mesta, ktoré bude v prvom rade riešiť problémy svojich občanov. Mesta, ktoré sa opäť začne rozvíjať a slúžiť ľuďom. Som presvedčený, že Žilina na to má!