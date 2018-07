Už len jeden krok. Warriors zabojujú o zisk Slovak Bowlu

Semifinále odohrali Žilinčania na východe republiky. Bojovali v ňom nielen so súperom, ale aj s počasím.

5. júl 2018 o 18:08 Dominika Mariňáková

V sobotu 30. júna sa uskutočnil prvý semifinálový zápas SFL. Cassovia Steelers privítali na domácej pôde v Košiciach, časť Šaca, tím Žilina Warriors. Pre tím z Košíc to bola historicky najúspešnejšia sezóna a s bilanciou 6-2 sa prvýkrát prebojovali do semifinále. Pre Warriors to už bola štvrtá účasť v semifinále.

Počasie si prichystalo pre tímy ďalšie prekvapenie. Kým pred týždňom sa v poslednom kole základnej časti striedal dážď so slnkom, tentoraz si hráči užili slnečné popoludnie sprevádzané silným nárazovým vetrom. Už od úvodu bolo obom tímom jasné, že s vetrom to bude boj pri hre vzduchom a úvodné dva útočné drive-y ukázali, že to bude ešte náročnejšie, ako predpokladali.

Domáci Steelers si pripravil pár zmien v útočnej hre, snažili sa hrať viac vzduchom ako počas sezóny a viac šetriť svojich runnigbackov. Ani tieto zmeny im nepomohli a počas zápasu sa im ani raz nepodarilo dostať bližšie ako 25 yardov od endzone Warriors. V prvej štvrtine sa po krátkom behu stredom presadil Banik a Warriors šli do vedenia 7:0. Obraz hry sa nezmenil ani v druhej štvrtine a do polčasových kabín sa odchádzalo za rovnakého tesného skóre. Warriors sa síce dvakrát pokúšali o FG, ale neúspešne. Silný vietor doslova odfúkol loptu – prvý raz mimo, druhýkrát sa lopta zastavila vo vzduchu a padla ako kameň.

Druhý polčas sľuboval drámu a boj o každý yard. V polovici tretej štvrtiny sa opäť po krátkom behu a pretláčaní stredom presadil Banik a Warriors šli do vedenia 14:0. Po skúsenostiach z predošlých zápasov si boli hostia vedomí, že to stačiť nemusím a nemôžu si dovoliť poľaviť z koncentrácie. V záverečnej štvrtine si tréneri počkali na okamih, keď sa vietor trochu zmiernil a Valko konečne úspešným kopom navýšil na rozhodujúcich 17:0. Steelers by na otočenie museli skórovať minimálne trikrát, na čo im už nezostával čas. Dve minúty pred koncom sa ešte behom presadil Kočvara a Warriors tak ukončili zápas víťazne so skóre 24:0.

Warriors úspešne uzavreli náročný júnový program. V priebehu šiestich týždňov odohrali päť ligových zápasov vrátane semifinále a postúpili do finále.

V ňom ich čaká tím Trnava Bulldogs, ktorý v druhom semifinále porazil Nitru Knights.

Finále SFL – Slovak Bowl IV sa uskutoční v nedeľu, 15. júla 2018 od 14:00 hod. na štadióne AŠK Slávia Trnava. Tím Žilina Warriors pozýva všetkých fanúšikov amerického futbalu, aby si prišli vychutnať tento zápas a povzbudiť Žilinčanov v boji o titul.