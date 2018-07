Kolónam na najväčšej križovatke v Žiline pomôže len zmena signalizácie

Piatkové kolóny na Košickej ulici sú čoraz horšie. Nepomáha ani riadenie políciou.

5. júl 2018 o 9:35 Alexandra Janigová

ŽILINA. Križovatke na Košickej sa v piatok v poobedných hodinách Žilinčania vyhýbajú.

Nie vždy sa to dá, a tak stoja aj hodinu v kolóne. Aj pre vysokú intenzitu riadi v týchto miestach dopravu polícia.

Problémy podľa nich si spôsobujú často aj vodiči. Svoju úlohu však zohrávajú aj zle nastavené semafory.

„V súčasnej dobe projektant prehodnocuje signálny plán cestnej svetelnej signalizácie križovatky, ako aj usporiadanie jazdných pruhov s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu priepustnosť križovatky,“ povedal Radko Moravčík, hovorca krajskej polície.

Zhoršená plynulosť premávky je podľa polície spôsobená najmä napojením na cestu za križovatkou v smere na Martin.

„Prispieva k tomu však aj zlá technika jazdy vodičov, čo má za následok upchanie tohto smeru a následne aj križovatky Košická. Vodiči nedodržujú povinnosť nevchádzať do križovatky, keď nemôžu ďalej pokračovať v jazde.“

Podobnú skúsenosť má aj Mária Grossmann. „Najväčší chaos robia na križovatke vodiči, ktorí sa síce na zelenú vyberú do križovatky, ale nemajú možnosť ňou prejsť, a tak ju upchajú. Vidím to takmer denne. Treba len pevné nervy a ak je možnosť, vyhnúť sa špičke,“ myslí si.

Marian Babiš si zase myslí, že aj polícia neriadi vždy správne. „Podľa mňa k piatkovej zápche prispievajú aj páni, čo pomáhajú a chránia. Keby nezasahovali do chodu križovatky, tak by to šlo plynulejšie,“ myslí si.

Problémom je aj odbočovanie. Ľudia nemajú zo všetkých smerov úplne jasno, kde je a kde nie je odbočovací pruh.

Ľudia o tom búrlivo diskutujú aj na sociálnych sieťach. Preto sme sa na názor opýtali krajskej polície. Stanovisko dopravného inšpektorátu ku križovatke Košická nám tlmočila hovorkyňa krajskej polície Jana Balogová.

„Správca komunikácie vykonal rekonštrukciu križovatky Košická, ktorá spočívala vo výmene cestnej svetelnej signalizácie a v zmene a doplnení dopravného značenia. Súčasťou rekonštrukcie bola aj zmena organizácie dopravy v smere od Martina na centrum mesta Žilina,“ informovala Balogová.

V tomto smere došlo aj k zmene na strednom jazdnom pruhu, kde doplnili možnosť jazdy ísť rovno. Vodičov možno mýli aj to, že momentálne nie je na mieste zvislé značenie. „Zmenu vodorovného dopravného značenia sme realizovali, v súčasnosti sa pripravuje zmena zvislého dopravného značenia,“ doplnila.