Šošoni sa pripravujú v Slovinsku

S mužstvom už trénuje aj nová posila z Macedónska.

4. júl 2018 o 11:44 Dominika Mariňáková

Futbalisti MŠK Žilina od utorka pokračujú v letnej príprave v slovinskej Krajanskej Gore. Po prvej sérii tréningových jednotiek, ktorá vyvrcholila prípravným duelom s Opavou, sa v klube rozlúčili s Novozélanďanom Mosesom Dyerom a Brazílčanom Lucasom Nascimentom. Obaja boli v Žiline na skúšku.

Do Slovinska okrem zraneného Branislava Šušolíka a Vahana Bichakhchyna s Vladimírom Majdanom, ktorí sa zotavujú po operáciách, neodcestoval ani František Kubík. Klub s ním po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu.

Kolektív však privítal aj nového hráča, ktorým je osemnásťročný Enis Fazlagic. Mládežnícky reprezentant Macedónska uzavrel so žltozelenými zmluvu platnú do 31. decembra 2022.

„Je to talentovaný hráč do stredovej formácie, pričom prechádza všetkými reprezentačnými výbermi Macedónska,“ uviedol pre klubový web MŠK športový manažér Karol Belaník, pokračujúc: „Máme od neho očakávania, no vzhľadom na jeho vek a príchod do nového prostredia budeme mať aj trpezlivosť. Dáme mu, ako klasicky u mladých hráčov, priestor na adaptáciu, spoznanie trénerov, spoluhráčov a tréningového procesu. Veríme, že Enis, ktorý má výrazný potenciál, bude veľkým prínosom do budúcnosti.“

Mladý ľavonohý stredopoliar vyjadril radosť z dohody so Žilinou: „Som šťastný, že už som s tímom a môžem sa pripravovať na nové výzvy. Žilinu vnímam ako ambiciózny klub, kde napriek mladému veku môžem dostať šancu. Práve preto som sa rozhodol pre šošonov. Verím, že pomôžem klubu pri jeho ambíciách a zároveň budem napredovať a pravidelne hrávať. Chcem hlavne, aby bola úspešná Žilina a následne môžem byť úspešný aj ja.“

Výsledky MŠK Žilina v príprave: SFC Opava – MŠK Žilina 1:0, FSC Vorskla Poltava – MŠK Žilina 1:0, Tianjin Quanjian - MŠK Žilina 1:3.

Aktuálny menoslov hráčov v príprave (zdroj mskzilina.sk):

Brankári: Miloš Volešák, Dominik Holec, Samuel Petráš.

Obrancovia: Filip Kaša, Giorgi Tevzadze, Martin Králik, Matej Moško, Branislav Sluka, Kristián Vallo, Adam Kopas, Benson Anang.

Záložníci: Viktor Pečovský, Michal Škvarka, Eugeniu Cociuc, Miroslav Káčer, Michal Klec, Ivan Diaz, Martin Gamboš.

Útočníci: Filip Balaj, Lukáš Jánošík, Róbert Boženík, Róbert Polievka, Jaroslav Mihalík, Jakub Holúbek.