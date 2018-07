Zažili olympijský deň, nechýbali ani známi športovci

Žilinskí gymnazisti si spravili z osláv Olympijského dňa dvojdňovú akciu plnú športu. Žiaci si vyskúšali menej tradičné športy, ktoré na vyučovaní nezažijú.

2. júl 2018 o 12:31 Kristián Xaver Kirnág

ŽILINA. Medaily a víťazné poháre si žiaci 28. júna prevzali za víťazstvo na malých olympijských hrách. Akcia prebehla na oslavu Medzinárodného olympijského dňa, ktorý bol 23. júna. Na Varšavskej oslavovali až dva dni a zapojilo sa okolo štyristo žiakov v jedenástich disciplínach.

Ako skutočná olympiáda

Hry sa začali otváracím ceremoniálom ako v skutočnosti. Nástup družstiev, hymna a aj olympijský oheň spojený s ohňostrojom. V piatok súťažili napríklad v skokoch do diaľky a do výšky, v streľbe zo vzduchovky aj v plávaní na mestskej plavárni. V pondelok zase vo vytrvalostnom behu, šprinte, silových disciplínach a vo vedomostnom kvíze o olympizme. Odohrali tiež turnaje vo futbale, volejbale a prehadzovanej.

V pondelok mali dokonca aj besedu s trojnásobným majstrom sveta, hokejbalistom Róbertom Kaššom a bývalým slovenským reprezentantom v basketbale Ondrejom Šoškom.

Dali si aj zápas

Obaja si spolu s riaditeľkou školy Janou Zrníkovou na záver zahrali zápas vo volejbale s niektorými študentmi. Súťaže rozdelili na dve kategórie, na prvý a druhý stupeň. „Všetky triedy doslova žili spolu. Spravili sme si vlajku, obliekli sa do jednej farby a fandili odušu. Každý si našiel to svoje a ukázal, čo je v ňom,“ chválil olympiádu študent Jakub Koprda. Vo štvrtok 28. júna si víťazi prebrali poháre a medaily. Vyhlásili aj triedu s najväčším počtom bodov zo všetkých súťaží. „Akcia sa deťom veľmi páčila a chcú, aby sme takéto olympijské hry organizovali každoročne. Premýšľame aj nad tým, že by sme spravili aj zimné hry,“ povedal učiteľ Marián Chlebana, ktorý spolu so Žiackou školskou radou pomáhal olympiádu organizovať.