Zvýšili počet vývozov plastového odpadu

V letných mesiacoch sa pri kontajneroch kopí plastový odpad.

1. júl 2018 o 9:18 Alexandra Janigová

ŽILINA. Radnica sa rozhodla zvýšiť počet vývozov žltých kontajnerov nielen v samotnom meste, ale aj vo všetkých mestských častiach. Dôvodom je aj to, že počas letných mesiacov sa už tradične používajú plastové obaly oveľa viac ako v inom období.

V domácnostiach rastie počet vypitých minerálok a sladených nápojov a s tým stúpa aj množstvo plastových fliaš, ktoré vyhodíme do separovaného zberu. Vývoz plastov síce zabezpečuje mesto každý týždeň, no v niektorých častiach sa kontajnery zaplnia už za pár dní.

Sú aj v okolí kontajnerov

V praxi to znamená, že tam, kde sa robil jeden vývoz týždenne, budú v lete dva a v častiach, kde plasty vyvážali dvakrát za týždeň, budú vyvážať trikrát do týždňa. Pripomenul, že do žltých kontajnerov na triedený odpad patria okrem PET fliaš a téglikov od jogurtov aj číre a farebné fólie, tašky, vedrá alebo fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov. Naopak, nemali by sme tam vyhadzovať obaly znečistené chemikáliami, hrubo znečistené plasty, podlahové krytiny, gumu či molitan. „Rád by som pripomenul, aby pred vyhodením plastových fliaš, ale aj plechoviek či kartónov tieto obaly postláčali a zmenšili tak ich objem, čím sa naplno využije celý obsah zberných nádob,“ upozornil. Triedením odpadu podľa jeho slov chránime životné prostredie. Keď ľudia produkujú menej komunálneho odpadu, šetria však aj svoje financie. Zároveň znižujú environmentálnu záťaž pre budúce generácie.

Zberných nádob je vraj dosť

Zberných nádob je podľa vedenia mesta dostatok. „V súčasnosti máme dostatok zberných kapacít pre naplnenie ustanovených štandardov triedeného zberu komunálneho odpadu. Ale, samozrejme, zaoberáme sa aj novými požiadavkami, ktoré sa vyhodnocujú,“ vysvetlila Barbora Zigová, hovorkyňa radnice. O ich umiestnení rozhodujú individuálne na základe priestorových možností a dostupnosti.

Pilotný projekt

„Nie je však možné, aby nádoby boli pri každej bytovke. Od 1. júla minulého roka sme spustili pilotný projekt vrecového zberu v Závodí.“ Žilinčania triedia päť komodít: papier, plast, sklo, kovy, tetrapak. V množstvách papiera je pripočítaný mobilný zber. Samostatne sa zberá aj textil. „Čo sa týka predchádzajúcich rokov, tak sa v triedení odpadu zlepšujeme,“ potvrdila.

Podľa všeobecného nariadenia musia byť zberné nádoby prednostne umiestnené na vlastnom pozemku. Užívatelia zberných nádob sú povinní v deň vývozu vyložiť zberné nádoby pred dom či na verejné priestranstvo. V prípade umiestnenia zberných nádob v areáloch, kde sa kumuluje viac prevádzok a nie je možné nádoby pripraviť pred areál, musia umožniť vjazd do areálu a nádoby si označiť. Radnica sa zaoberá aj novými požiadavkami, ktoré sa riešia individuálne. O možnosti umiestnenia rozhoduje vlastníctvo pozemku, priestorové možnosti, dostupnosť najbližšieho stojiska a podobne. „V poslednom období sme sa, žiaľ, stretli aj so žiadosťami na zrušenie stojísk hlavne na triedený zber.“

Pre fyzické osoby 0,064 eur/deň, pre právnické osoby 0,024 eur/liter. „V prípade, že občania majú podnety na zberovú spoločnosť, riešia ich operatívne priamo so spoločnosťou. Vykonávané práce kontrolujú pracovníci mesta,“ dodala Zigová.