Primátor žiada pre hokejový klub 210-tisíc eur, v pondelok zasadne mimoriadne zastupiteľstvo

Šéf Pro-Hokeja Richard Lintner posunul Vlkom termín žiadosti o licenciu, dostali týždeň navyše.

29. jún 2018 o 16:30 Dominika Mariňáková

Žilina bude s najväčšou pravdepodobnosťou pôsobiť v hokejovej extralige aj v nasledujúcej sezóne. Na dnešnej tlačovej konferencii predstavil primátor mesta Igor Choma konkrétne kroky, ktoré by mali viesť k stabilizácii rozkolísanej situácie.

Piatok bol oficiálne posledným dňom nedávneho predstavenstva MsHK Žilina, po jeho utorkovej rezignácii ho totiž podľa primátorových slov museli ešte oficiálne odvolať. Klub je momentálne bez vedenia, ale tento stav by mal trvať len do pondelka.

„Po podaní rezignácie sme chceli ihneď zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, ale už sme ho nestihli na piatok, pretože podľa zákona musí byť ohlásené tri dni vopred. Zvolali sme ho teda na pondelok, 8:00 hod. Musíme personálne doplniť orgány spoločnosti a schváliť ich na zastupiteľstve. Ponúkal som tieto funkcie predovšetkým poslancom, pretože si stále myslím, že poslanci by mali mať dosah na predstavenstvo,“ povedal primátor.

Do dozornej rady bude navrhnutý poslanec Branislav Delinčák ako jej predseda a Radoslav Jakubov s Dávidom Švecom ako členovia. „Po diskusii s niektorými poslancami aj s vedením navrhujem za predsedu predstavenstva primátora Chomu, za podpredsedu poslanca Juriša a za druhého člena pána doktora Kurica,“ predstavil Igor Choma nominácie s dodatkom, že navrhnúť členov predstavenstva nebolo jednoduché. Viacerí oslovení poslanci podľa jeho slov funkciu predsedu odmietli.

„Povedal som si, že ak je situácia taká, že to nik nechce, prečo by som to nevzal ja? Mám eminentný záujem, aby hokej pokračoval. Aby sme z pohľadu mesta urobili všetko pre to, aby to normálne fungovalo. Ak tu bol hokej sto rokov, nemôže padnúť na jednej malej kríze. Manažérsky si viem predstaviť, že by som tomu vedel pomôcť. Pochopiteľne, budem potrebovať pomoc odborníkov, lebo v tomto prostredí som ani nevyrastal, ani sa nehýbal. Hokeju nerozumiem, to hovorím celkom otvorene. Na druhej strane, ak budem mať okolo seba ľudí, ktorí tomu rozumejú a budeme vedieť vybrať dobrého športového a generálneho manažéra klubu, tá povinnosť a dopad predstavenstva je, predsa len, nie každodenný.“

Na pondelkovom mimoriadnom zastupiteľstve by mali poslanci hľadať aj cestu financovania klubu. Po návrhu bývalého predsedu predstavenstva Petra Durmisa, ktorý obsahoval sumu 540-tisíc eur, prichádza Igor Choma s vlastným. Hovorí o sume 210-tisíc eur od mesta, ktorá by mala byť rozdelená na dve časti. Prvá, vo výške 50-tisíc eur, sa týka podlžností voči hráčom, zvyšných 160-tisíc eur by malo smerovať na fungovanie počas sezóny.

„Od predchádzajúceho vedenia som ešte na konci mája mal potvrdenie, že všetky pohľadávky sú vysporiadané a Žilina žiada o licenciu na budúci rok. Pán Durmis v priebehu svojho pôsobenia schválil aj iné záväzky, o ktorých som ja ani predchádzajúce vedenie nevedeli. Až pán Lintner mi v rozhovore povedal, že má informácie od hráčov o ďalších schválených podlžnostiach, ktoré mesto bude musieť vysporiadať. Povedal som, že si preverím túto situáciu. V stredu som vyslal svojich spolupracovníkov z dozornej rady, aby preverili, aká je skutočnosť. A potvrdili mi, že na základe minimálnej emailovej komunikácie je otázna suma okolo 50-tisíc, ktorá pravdepodobne bola schválená. Neviem presnú sumu, ale ak ten právny nárok vznikol, tak sa s tým veľmi rýchlo vysporiadame.“

Počas telefonátu s Richardom Lintnerom požiadal primátor aj o posunutie termínu na odoslanie žiadosti o licenciu. Šéf Pro-Hokeja mu vyhovel, splnenie licenčných podmienok musia Vlci preukázať najneskôr do 7. júla.

V klube momentálne pod vedením trénera Pavla Paukovčeka trénuje dvanásť hokejistov. Tí zatiaľ nemajú podpísané zmluvy na nasledujúci extraligový ročník.

