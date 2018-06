Strečno čakajú ťažké časy. Cez obec presmerujú dopravu z hlavného ťahu

Samospráva obce žiada, aby investor stavby zabezpečil pre obyvateľov bezpečnosť .

29. jún 2018 o 6:09 Branislav Koscelník

STREČNO. Dva mosty na ceste v obci Strečno prejdú obnovou. Dlho plánovaná oprava mostných objektov, ktoré sú v havarijnom stave, si vyžiada nielen obmedzenia na ťažko skúšanej ceste prvej triedy pod stredovekým hradom, ale práce zasiahnu aj do života obyvateľov obce Strečno.

Počas rekonštrukcie mostov na najfrekventovanejšej ceste presmerujú dopravu na niekoľko mesiacov cez obec. Hoci sa stavebné práce začnú ešte v novembri, obchádzku by mali spustiť až po novom roku.

Vodiči, ktorí budú jazdiť v smere Martin – Žilina veľmi obmedzenia nepocítia, pretože doprava bude viesť po hlavnej ceste I/18 v pruhu, v ktorom práve stavební robotníci nebudú pracovať. V smere zo Žiliny na východ sa vodiči budú musieť obrniť trpezlivosťou. Značky ich z hlavnej cesty odvedú na obchádzkovú trasu cez obec Strečno po ceste tretej triedy cez centrum dediny.

Obchádzka bude viesť po ulici SNP okolo Jednoty, kostola, popri Váhu a okolo parkoviska pod hradom. Cesta je pritom v zlom stave a nie je prispôsobená na takéto zaťaženie. Len na začiatku dediny obec spolu so župou zrekonštruovali asi 400-metrový úsek. Zvyšok takmer dvojkilometrovej obchádzkovej cesty vedie po úzkej ceste cez starú časť Strečna.

Zo Žiliny smerom na Martin sa pôjde cez obec Strečno.

Úprava cesty ešte pred prácami?

Samospráva obce požaduje od investora, aby cestu upravil ešte pred spustením obchádzky. Starosta Dušan Štadáni, vyzýva Slovenskú správu ciest, aby dala vybudovať aj bezpečnostné prvky.

„Správa ciest hovorí, že zdokumentujú nedostatky až po skončení prác a potom ich opravia. Ale to nebude dobré, lebo otrasy kamiónov sa budú prenášať na domy,“ vyjadril obavy Dušan Štadáni.

Obchádzková trasa, cesta tretej triedy, je v správe žilinskej župy. Riaditeľ odboru dopravy Ivan Mokrý potvrdil, že súčasťou projektu rekonštrukcie mostov sú aj prestavby úsekov cesty III/2087 priamo pod rekonštruovanými mostnými objektmi a úpravy povrchu.

„V prípade, že by cesta mala byť v budúcnosti využitá ako obchádzková trasa, bude nutné špecifikovať podmienky a úpravy, za akých by to bolo možné aj vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy, ktorá je na hlavnej ceste I/18 medzi Žilinou a Vrútkami,“ povedal Ivan Mokrý. Potvrdil, že už v tomto týždni urobia spolu so zhotoviteľom a investorom stavby v Strečne obhliadku trasy.

Vylúčte kamióny

Taká hustá doprava ak pod hradom Strečno nie je nikde na Slovensku. Na ceste I/18 pod Strečnom prejde denne asi 27-tisíc vozidiel. Takmer každé piate je nákladné. Na obchádzkovú trasu presmerujú asi 13,5-tisíc vozidiel, z čoho viac ako dve tisícky budú vozidlá ťažkej nákladnej dopravy.

Odborník na dopravu Ľubomír Palčák tvrdí, že ak úzku a rozbitú cestu bez chodníkov v Strečne neupravia, nebude možné zabezpečiť podmienky pre plynulú a bezpečnú dopravu počas rekonštrukcie mostných objektov.

Navrhuje, aby z obchádzkovej trasy úplne vylúčili kamióny. „Ťažká nákladná doprava by bola pre jazdný smer presmerovaná na alternatívne, aj keď vzdialené obchádzkové trasy s vyhovujúcou únosnosťou vozovky,“ prihovára sa Palčák.

V dedine si užívajú pokoj. O plánoch veľa nevedia

Niekoľkokrát denne spomínajú dopravné servisy situáciu pod Strečnom. Zápchy, nehody a zdržania sú strašiakom všetkých vodičov. Kým na hlavnom ťahu plnom áut sa stále niečo deje, v dedine pod strečnianskym hradom zmätok z cesty I/18 takmer necítia.

Centrum obce Strečno žije pokojným životom. Len zriedka prejde cez dedinu nejaké auto. Cez stred úzkej cesty prechádza skupinka turistov. Smerujú z hradu a na Ulici SNP si hľadajú občerstvenie.

Pri Jednote debatujú staršie ženy. Popri nich prejde viacero cyklistov. Nielen miestnych. Cez ulicu vedie cyklotrasa zo žilinského vodného diela a tak sa popri Váhu premelie množstvo cykloturistov.

V dedine si zatiaľ užívajú pokoj. (zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

Na úzku a z väčšej časti neupravenú a deravú cestu pošlú od nového roka na niekoľko mesiacov celú jednu tranzitnú vetvu. Pre opravu mostov na hlavnom ťahu presmerujú všetky vozidlá smerujúce zo Žiliny na východ cez starú časť Strečna.

Neprejdú cez cestu

Miestni ľudia vedia, že na niekoľko týždňov sa budú musieť nastaviť na úplne iný režim. Pokojná ulica sa zmení na nikdy nekončiaci prúd vozidiel. „Bude to katastrofa. Keď bola na hlavnom ťahu búračka, tu sa nedalo prejsť cez cestu. Neviem si predstaviť, ako to tu bude vyzerať. Ľudia chodia do obchodu, do kostola. Mali robiť mosty, keď bola odstávka kvôli sanácii,“ neskrýva rozčarovanie Viliam, ktorý si ešte teraz môže dovoliť pokojnú prechádzku po ulici so psom.