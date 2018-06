Neistá budúcnosť žilinského hokeja, najbližšie dni rozhodnú o zotrvaní v extralige

Mestských poslancov čaká ďalšie rokovanie o financiách pre hokejový klub aj voľba nového predstavenstva.

27. jún 2018 o 17:25 Dominika Mariňáková

Hektické dni žilinského hokeja pokračujú. Začiatkom júna začali na verejnosť presakovať informácie o peniazoch, ktoré klub dlhoval hráčom nielen za uplynulú sezónu, ale aj za tú predošlú, v ktorej Vlci získali extraligový bronz.

V prvý júnový deň nastúpilo do práce nové vedenie MsHK Žilina, ktorého prvoradým cieľom bolo vykonať rozsiahly audit mapujúci finančnú kondíciu klubu. S jeho výsledkami predstúpil Peter Durmis, nový predseda predstavenstva MsHK Žilina a. s., v pondelok pred mestských poslancov a požiadal o sumu 540-tisíc eur. Tá mala slúžiť nielen na pokrytie výdavkov na nasledujúcu extraligovú sezónu, ale aj na splatenie dlhov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Futbalový zväz vyšetruje ďalší prípad manipulácie s výsledkami, objavili sa v ňom aj mená bývalých hráčov Tepličky

Poslanci vzali jeho návrh na vedomie a o deň neskôr sa stretli opäť. Pozvali predošlé aj nové vedenie klubu, výsledkom spoločného stretnutia bola rezignácia klubového predstavenstva.

"Napriek tomu, že hokejový tím je 100% mestskou organizáciou, nenašlo vedenie pre nás ani euro. Za tie tri týždne sme dokázali urobiť akurát tak audit. Výška pohľadávok, ktoré som prezentoval na včerajšom MZ sa dnes potvrdila. Klub je v zlej kondícií a osobne nevidím riešenie. Necítime dôveru, neexistuje dialóg, preto sme končíme," vyjadril sa Peter Durmis na klubovom facebooku.

Mesto chce udržať extraligu

Dnes vedenie mesta avizovalo, že má záujem udržať hokejovú extraligu v Žiline a urobí všetko pre to, aby stabilizovalo situáciu. "Situácia je naozaj vážna, no chcem verejne deklarovať, že určite nechceme dopustiť, aby niekto zarezal žilinský hokej. Svoju dôveru sme vložili do predstavenstva na čele s pánom Durmisom, s ktorým sme v utorok férovo rokovali. Dohodli sme sa a záver bol taký, že mesto uvoľní finančné prostriedky pre klub. Na moje veľké prekvapenie sa však členovia predstavenstva po rokovaní pred médiami teatrálne vzdali svojich mandátov,“ ozrejmil primátor Igor Choma.

Doplnil, že už komunikoval aj s Richardom Lintnerom, šéfom Pro-Hokeja, ktorý riadi Tipsport ligu. Informoval ho, že z pohľadu licencie klub splnil všetky podmienky a novovzniknuté pohľadávky vysporiada do konca týždňa tak, aby nič nebránilo udeleniu licencie.

Kluby musia podať žiadosť o udelenie extraligovej licencie na ďalšiu sezónu do piatku, 29. júna 2018. Jednou z podmienok je vyplatenie podlžností voči hráčom či preukázanie schopnosti vyplatiť dlhy (zavedenie splátkového kalendára).

Odstupné pre zamestnancov a príjmy z reklamných plôch

Ďalšie finančné povinnosti vznikli klubu po tom, čo zimný štadión v pondelok prešiel pod správu mestskej spoločnosti ŽILBYT. Podľa schváleného uznesenia by mali viacerí doterajší zamestnanci klubu dostať výpovede a bude potrebné vyplatiť im odstupné.

Finančná situácia sa pre hokejový klub komplikuje aj kvôli využívaniu reklamných plôch na ľadovej ploche, na mantineloch či na kocke nad ľadom. Tento priestor bude takisto spravovať ŽILBYT, využívať by ho okrem mesta mali aj športové kluby MsHK Žilina a MsHKM Žilina. Možnosti využívania a použitie príjmov z reklám by mala stanoviť a spresniť ďalšia dohoda. Dodáme, že doteraz predstavoval práve tento príjem časť finančného rozpočtu MsHK Žilina počas sezóny.

Na pondelok 2. júla 2018 zvoláva primátor mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude musieť vyriešiť dva dôležité body. Bude potrebné schváliť zmenu rozpočtu a vyčleniť sumu na podporu hokeja. Podľa slov Igora Chomu však nebude potrebná suma 540-tisíc eur. Jeho návrh zastupiteľstvu bude obsahovať 160-tisíc eur na extraligový ročník plus sumu potrebnú na vyrovnanie podlžností voči hráčom.

Poslanci budú v pondelok rozhodovať aj o novom vedení. "Do dozornej rady klubu budú navrhnutí dvaja poslanci, tretiu stoličku plánuje mesto ponúknuť zástupcovi zo žilinských hokejových fanúšikov. V predstavenstve bude, okrem právne zdatného odborníka a skúseného manažéra so silným mandátom, sedieť aj opozičný poslanec," uviedla Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.