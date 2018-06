Bezplatnú MHD pre všetkých Žilinčanov poslanci neschválili

Návrh z pera primátora Igora Chomu na bezplatnú MHD pre všetkých Žilinčanov poslanci mestského zastupiteľstva neschválili.

25. jún 2018 o 19:46 Alexandra Janigová

ŽILINA. Poslanci na dnešnom zastupiteľstve neschválili návrh primátora Igora Chomu, ktorý hovoril o bezplatnej mestskej hromadnej doprave v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta, ktorí majú trvalý pobyt v meste a nemajú žiadny dlh voči mestu. Bezplatná doprava pre všetkých Žilinčanov bola pritom jedným zo sľubov, ktoré primátor dal ľuďom pred voľbami. Poslanci rozhodli inak. Termín zavedenia bezplatnej tarify uviedli pritom v dokumente na 1. januára budúci rok. Zvýšenie príspevku na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline pre dopravcu na rok 2019 by bol vo výške 2,4 milióna eur.

Chýbajú cyklotrasy aj parkoviská

„Bezplatné nie je zadarmo. Ja potrebujem istý balík ľudí prepraviť v meste. Ak ja idem autom a stojím v tej istej zápche ako autobusa, tak si to rozmyslím. Máme v meste veľké parkovacie domy zadarmo a môžem tam na tri hodiny zaparkovať zadarmo. Ako to u ľudí presadíme? Nemáme dobudované cyklistické ani pešie trasy, takto ľudí neprinútime využívať MHD,“ myslí si o predloženom návrhu Dušan Maňák, poslanec mestského zastupiteľstva. Podobný názor má aj poslanec Martin Kapitulík.

„Doprava je systém a je to o udržateľnej mobilite v našom meste. Urobil sa kus dobrej roboty v doprave v Žiline. Bude to však fungovať, len ak budeme investovať aj do ďalších oblastí ako pešie trasy, cyklotrasy či parkoviská. Je niesom proti bezplatnej doprave, ale nedozrel na to čas. Ľudia musia kde zaparkovať a musíme chodiť kvalitnou dopravou. Stále máme, čo dobiehať,“ myslí si poslanec. Do rozpravy sa zapojil aj Peter Cibulka. „Návrhu rozumiem je to aj fér voči vašim voličom,“ argumentoval primátorovi s tým, že malo zmysel zahlasovať pre určité skupiny obyvateľov.

„Ak by sme prijali toto opatrenie stane sa to, že doprava musí ísť s oveľa väčšou intenzitou. Vidím možnosť v tom, aby sme navýšili rozpočet na MHD, aby sa zvýšila kvalita, aby sa nezvyšovali ceny lístkov,“ myslí si Cibulka.

Slovo si zobral aj poslanec Jozef Juriš. „Bezplatná MHD je len čerešnička na torte. Ľudia budú spokojne žiť, keď mesto bude čisté, keď budú vedieť napríklad umiestniť dieťa do školy. Chýbajú nám aj športové centrá. Ak toto bude fungovať, tak ľudia sem prídu a budú tu spokojne žiť. Bezplatná doprava bude už len bonusom. Aj mesto Tallinn, ktoré dávate za príklad, nebolo pripravené,“ myslí si Juriš.

Poslanec Peter Fiabáne mal tiež svoje výhrady. „Nie je dobré, aby peniaze boli investované do týchto projektov. Zlepšenie dopravnej situácie by som určite privítal. Chýbajú nám určité dáta ako aj komplexný projekt dopravy v meste,“ myslí si poslanec. Názor vyjadril aj viceprimátor Patrik Groma, ktorý naopak návrh považuje za dobrý. „Bude mať ekologický efekt pre mesto. Do dnešných dní som nevidel žiadny investičný či ekologický projekt od vás ostatných,“ myslí si viceprimátor. Návrh podporil aj poslanec Ján Púček. „Ja návrh podporujem, podľa mňa sa už mnohé mohlo urobiť a neurobilo sa.“

Svoj názor vyjadril aj predkladateľ primátor mesta Žilina Igor Choma. „Hľadáte argumenty, prečo nemá byť doprava zadarmo. Filozofia bola dať občanom nejaké benefity zato, že si plnia svoje povinnosti voči mestu. Ako bude vyzerať mesto, ak tu nebude doprava zadarmo? Áut bude stále viac. Ak zavedieme MHD zdarma, bude menej áut a ľudia nebudú stáť v kolónach. Sú tu dôvody prečo sa to oplatí urobiť,“ myslí si s tým, že podľa neho bezplatná doprava má pozitívny dopad na výber daní a na počet obyvateľov mesta.

Návrh podporilo deväť poslancov a rovnaký počet bol proti návrhu. Ostatní sa zdržali.

Rozsiahly materiál

„Cieľom spustenia bezplatnej dopravy pre všetkých Žilinčanov s trvalým pobytom v meste Žilina je zatraktívniť cestovanie MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferoval cestovanie verejnou hromadnou dopravou,“ píše sa v predkladanom návrhu. K tomu je potrebné zabezpečiť, aby MHD bola spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a dostatočne rýchla a v konečnom dôsledku nepochybne aj ekonomicky výhodná. „Chceme, aby obyvatelia mesta viac využívali verejnú dopravu, či už ako prostriedok na cestovanie za prácou alebo za svojimi športovými, kultúrnymi, komerčnými alebo zdravotnými aktivitami,“ píše sa ďalej.

Niektoré skupiny schválili

Pripomeňme si, že od roku 2014 majú MHD občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste bezplatne neobmedzene. A to 24 hodín denne, počas celého roka. Od roku 2015 neplatia za MHD Žilinčania vo veku od 62 do 69. Od roku 2017 občania od 6 do 15 rokov, ktorí sú žiakmi s trvalým pobytom v meste Žilina na základe bezldžnosti s povinnosťou držania čipovej karty DPMŽ. No a minulý rok od septembra neplatia ani ľudia od 16 do 26 rokov s trvalým pobytom v meste a za rovnakých podmienok.