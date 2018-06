Postup definitívne vybojovali až v závere, oslavy boli v Rajci dlhé

Dôležitý krok k triumfu v piatej lige urobil Rajec v predposlednom kole na ihrisku Belej, doma proti Rajeckým Tepliciam však nesmel zaváhať.

25. jún 2018 o 16:43 Róbert Michalec

Futbalisti Rajca si zásluhou výborného záveru súťaže vybojovali majstrovský titul v V. lige. Zároveň tak oslavujú aj vytúžený postup do štvrtej ligy, o ktorý sa usilovali už niekoľko sezón.

Rajec sa na popredných priečkach piatej ligy pohyboval prakticky hneď od príchodu trénera Michala Drahna, keď postupne obsadil tretie, piate a v minulej sezóne druhé miesto. Po jesennej časti sa futbalisti Rajca nachádzali na druhom mieste, bod za hráčmi Čierneho a útok na majstrovský titul tak opäť vyzeral reálne. Jeho vidina prilákala v zimnej prestávke späť do mužstva aj kanoniera Martina Kordiša, ktorý sa vrátil z hosťovania v Domaniži.

Komplikácie v podobe prehier vonku

Jar sa však nevyvíjala úplne podľa predstáv Rajca, keď sa mu v úvode jarnej časti nedarilo najmä na ihriskách súperov. Futbalisti Rajca prehrali dokonca aj na ihrisku poslednej Rudinskej. „Jarnú časť sme začali nešťastnou prehrou v Zborove. Nevyšli nám ani zápasy u mužstiev, ktoré vypadli, keď sme prehrali v Štiavniku a v Rudinskej,“ spomína si na nie práve vydarený úvod tréner víťaza V. ligy Michal Drahno.

Tieto zaváhania využila Belá, ktorá si udržiavala pred koncom súťaže na prvej priečke trojbodový náskok. Rajec tak vedel, že ak chce uspieť, musí vyhrať všetky štyri duely, ktoré zostávali do konca súťaže. Dve kolá pred záverom sezóny mala Belá pred Rajcom trojbodový náskok. Oba tímy čakal vzájomný zápas na ihrisku v Belej. Súboj o titul však zvládli lepšie hostia z Rajca a po ich víťazstve 1:3 sa situácia otočila.

Brankárska opora s kapitánskou páskou

Jednou z kľúčových postáv zápasu v Belej, ako aj celej sezóny, rajecký brankár a kapitán Matej Fraštia. V dôležitom stretnutí predviedol niekoľko významných zákrokov a nemalou mierou prispel k výhre Rajca 1:3. Ako správny kapitán však pochválil za výkon v Belej celé mužstvo. „Chalani vpredu góly dali, my vzadu sme góly nedostali. Tento zápas vyšiel všetkým na výbornú. O našom víťazstve rozhodol, podľa mňa, prvý polčas, keď sme na súpera vyleteli a strelili sme tri góly. Druhý polčas sme sa snažili už len udržať výsledok, čo sa podarilo a za to sme radi.“

Matej Fraštia je jasnou jednotkou v bráne Rajca už niekoľko rokov. Inak to nebolo ani v tejto sezóne, keď chýbal medzi troma žrďami iba v dvoch zápasoch. V nich ho zastúpil Michal Sandanus.

Keď sa po minulej sezóne rozhodol ukončiť futbalovú kariéru dovtedajší kapitán Jozef Pekara, tréner Michal Drahno sa rozhodol zveriť kapitánsku pásku práve Matejovi Fraštiovi. Ten to vníma ako veľkú poctu. „V mužstve boli skúsenejší chalani, ktorí by si túto rolu zaslúžili viac ako ja. To, že som mohol byť kapitán v tak úspešnej sezóne, si veľmi cením a znamená to pre mňa veľa.“

Hráči Belej vedeli, že ak Rajec zvládne doma derby s Rajeckými Teplicami, v poslednom zápase im nepomôže ani víťazstvo na pôde Zborova nad Bystricou.

Šancu dostali dorastenci

Škrt cez rozpočet mohlo Rajčanom urobiť vykartovanie sa dvoch defenzívnych opôr, keď v zápase v Belej videl piatu žltú kartu tak Peter Hájek, ako aj Marek Kašuba. Tréner Drahno sa v tomto prípade nebál siahnuť medzi dorastencov a v poslednom zápase sezóny odohral celých deväťdesiat minút na poste stopéra Adam Bujný. Do zápasu proti Rajeckým Tepliciam zasiahol aj ďalší dorastenec Peter Cúg. Rajčania nenechali nič na náhodu. Zápas jednoznačne ovládli a po výhre 4:1 mohli vypuknúť majstrovské oslavy, ktoré trvali až do rána bieleho.

„Vedeli sme že ak chceme postúpiť, tak od prehratého zápasu v Rudinskej musíme všetko vyhrať. Tešíme sa, že sa nám to nakoniec podarilo. Určite je to ešte krajšie a titul aj postup chutí viac, keď o ňom rozhodnete až v poslednom stretnutí, navyše na domácom ihrisku. Prišlo veľa ľudí, oslavy sme si poriadne užili. Priznám sa, že netrvali iba jeden deň,“ opísal so smiechom posledné momenty sezóny kapitán Rajca.

Spokojný bol aj Michal Drahno, ktorému sa konečne, v štvrtej sezóne, podarilo splniť cieľ, s ktorým do Rajca prichádzal. „Kľúčové pre náš postup bolo, že hoci sme nezvládli niektoré zápasy na ihrisku súpera, doma sme na jar nestratili ani bod. Dôležité kroky k postupu sme potom urobili v zápasoch vonku proti Turzovke a Belej, rovnako dôležitá však bola aj výhra v Skalitom.“

Tešia sa na štvrtoligové derby

Je pravdepodobné, že počas letnej prestávky dôjde k doplneniu kádra. Tesne po ukončení sezóny sa tréner čerstvého účastníka štvrtej ligy vyjadril, že v novej sezóne by sa mal do kádra vrátiť Michal Šimun, ktorý už v Rajci v minulosti pôsobil. Z dorastu natrvalo prejde do A-mužstva Adam Bujný a v novej sezóne by sa mali k mužstvu pripojiť aj dorastenci Peter Cúg a Andrej Vereš, ktorý sa vracia po dlhodobom zranení.

Hráči sa tešia na novú skúsenosť a konfrontáciu s novými súpermi. Rovnako tak na derby zápasy proti Rosine, Bánovej či Terchovej. Tréner Drahno si uvedomuje, že v štvrtej lige čakajú na Rajec náročnejšie duely, ale svojmu mužstvu verí. „Čaká nás veľa kvalitných súperov a ťažké zápasy. Verím však, že sa v štvrtej lige nestratíme.“