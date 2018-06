V Brodne môže vzniknúť moderné tréningové centrum

Podľa návrhu by v celom areáli futbalový zväz vybudoval dohromady tri ihriská.

BRODNO. V súčasnosti je športový areál v žilinskej mestskej časti Brodno využívaný futbalovým klubom Robotníckej Telovýchovnej jednoty (RTJ) Brodno na nižšie oblastné futbalové súťaže. Okrem športového využitia je areál využívaný aj ako prekladisko dreva a skládka stavebného odpadu. Okolie značne znižuje bezpečnosť účastníkov počas tréningu aj športových podujatí.

V blízkej budúcnosti by tu mohlo vyrásť moderné športovisko. Slúžiť bude miestnemu klubu, ale najmä deťom a mládeži z celej Žiliny. Poslanec Martin Kapitulík v tom vidí veľkú možnosť ako pomôcť nielen samotnému Brodnu a Vraniu, ale aj všetkým deťom a ich rodičom zo Žiliny a okolia.

Športovisko ako liaheň talentov

Moderné a udržiavané športoviská v Žiline jednoznačne chýbajú. V krátkej dobe by jedno mohlo vzniknúť v jednej zo žilinských mestských častí. Priestor športového areálu RTJ Brodno je ideálny pre vznik modernej akadémie na výchovu športovcov.

„Pri vytváraní zámeru futbalovej akadémie sa vychádzalo najmä z koncepcie prijatého Zákona o športe, kde zákonodarca jednoznačne definoval, že verejným záujmom je podpora a rozvoj športu mládeže a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. Podpora športu ako odporúčaného spôsobu aktívneho trávenia voľného času širokej verejnosti, najmä detí a mládeže je nielen záujmom zväzu, ale celospoločenským záujmom v koncepcii štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020. Rovnako je v súlade so strategickým plánom rozvoja futbalu v období rokov 2015 – 2018, ktorý prijal Slovenský futbalový zväz (SFZ). SFZ má záujem štátom deklarovaný verejný záujem zhmotniť v projekte futbalovej akadémie mládeže a prispieť tak k napredovaniu športu na území Slovenskej republiky. Tento projekt má „vyplniť“ medzeru pri mládeži medzi vrcholovým futbalom (v našom prípade MŠK Žilina) a ostatnými amatérskymi klubmi. Z hľadiska polohy a dostupnosti sme navrhli SFZ ako vhodný športový areál v Brodne. Prihliadali sme pri tom na viacero vecí: vlastnícke vzťahy, možnosti rozširovania, vybudovania tréningových plôch, dostupnosť MHD a podobne. Samozrejme, aj tu je problém vysporiadania pozemkov, ale keďže ide o pozemok Slovenského pozemkového fondu (SPF) a v blízkosti sú pozemky mesta, je reálna možnosť v spolupráci s Mestom Žilina získať tento pozemok do vlastníctva mesta. Zámerom je rekonštrukcia budovy, revitalizácia ihriska a vybudovanie tréningových plôch. Vnímame to ako príležitosť rozšíriť možnosti pre šport, futbal a hlavne zabezpečiť deťom a mládeži zmysluplné využívanie voľného času a bol by som rád, keby sa práve Žilina zapojila do pilotného projektu!“, hovorí predseda Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Žilina Igor Krško.

Konečným cieľom je podľa neho fungovanie modernej športovej akadémie mládeže zameranej najmä na futbal, ktorá poskytne deťom modernú infraštruktúru, profesionálov na tréningový proces, materiálno – technické zabezpečenie a bude rozvíjať základné pohybové zručností a schopností detí, vštepovať im športové hodnoty a vychovávať mladých ľudí prospešných pre spoločnosť.

Kapitulík hovorí o jedinečnej príležitosti

Šport by mal byť podľa poslanca Martina Kapitulíka prirodzenou sú­čas­ťou výchovy našich detí a mlá­deže. „Ak sa nám podarí už v útlom veku prebudiť v deťoch chuť športovať, vytvoríme im predpoklady na kvalitnejší a zdravší život. Len ťažko sa nám to ale podarí na zarastených škvarových ihriskách, či v roky zanedbávaných telocvič­niach. Preto je potrebné vybudovať kvalitné a moderné športoviská. A pri tomto projekte máme jedinečnú šancu, aby veľkú väčšinu nákladov nemuselo znášať mesto. Hlavnou starosťou mesta Žilina by v tomto prípade bolo dohodnúť sa s SPF – čiže štátom, na vysporiadaní pozemkov pod súčasným ihriskom za čo najvýhodnejších podmienok. Slovenský futbalový zväz je pripravený podieľať sa výraznou mierou na uvedenej revitalizácií,“ dodáva poslanec Martin Kapitulík, ktorý v spolupráci s futbalovým zväzom plánuje predložiť tento zámer na septembrové zasadanie mestského zastupiteľstva v Žiline.

Nové športoviská a detské ihrisko

Podľa návrhu by v celom areáli futbalový zväz vybudoval dohromady tri ihriská. Plnohodnotný futbalový trávnik, ktorý by bol domovským štadiónom pre miestny klub RTJ Brodno. Ďalšia menšia tréningová plocha a ihrisko s umelým povrchom. Navyše by sa kompletne zrekonštruovali a dobudovali šatne a zázemie pre športovcov a pracovníkov akadémie. Súčasťou návrhu je aj vybudovanie nového parkoviska. Celý dnes zanedbaný areál by dostal nový, moderný šat. Poslanec Martin Kapitulík navyše hovorí aj o oddychovej zóne pre obyvateľov Brodna a neďalekého Vrania:

„Ešte z mojich detských čias si pamätám, že súčasťou vstupu do tohto areálu bolo aj detské ihrisko. Mojim cieľom je celý priestor zrevitalizovať a vybudovať tu aj detské ihrisko tak, aby mali naši obyvatelia bezpečný, moderný a kvalitný verejný priestor pre voľnočasové aktivity. Vznikol by tak pekný a funkčný areál, ktorý by slúžil dobrému účelu pre deti a mládež z celej Žiliny a pre ľudí z Brodna a Vrania sa výrazne skrášli dnes výrazne zanedbaný priestor. “