Výstavba diaľnice s tunelom Višňové sa oneskorí o rok. Minister Érsek je nespokojný

S dokončením dôležitého úseku diaľnice sa ráta na konci roka 2020.

21. jún 2018 o 14:38 Branislav Koscelník

VIŠŇOVÉ. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek nie je spokojný s tempom výstavby diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala, ktorého súčasťou je tunel Višňové.

Povedal to na dnešnom kontrolnom dni na stavbe diaľnice. Výhovorku, že sa na stavbe niečo deje, neprijíma. Od posledného kontrolného dňa sa práce síce zintenzívnili, no podľa ministra je to stále málo. Érsek požaduje do mesiaca predložiť harmonogram prác s termínom ukončenia úseku a v termínoch nemieni ustupovať.

Na tuneli Višňové je aktuálne vyrazených 13 900 metrov, čo je o 3500 metrov viac, ako majú spolu všetky dvojrúrové tunely na Slovensku v prevádzke. Obe rúry tunela Višňové budú mať spolu 14 886 metrov, čo znamená, že doposiaľ vyrazili 93,4 percenta z jeho celkového objemu.

Tunel podľa predpokladu prerazia na jeseň tohto roka. Nezávislý stavebný dozor ako aj diaľničiari v minulosti zhotoviteľa opakovane vyzvali, aby na stavbe mal viac ľudí a strojov. Pre omeškanie si Národná diaľničná spoločnosť už nárokuje zmluvnú sankciu vo výške 0,5 a jedno percento zo zmluvnej ceny diela.

Zhotoviteľ, zduženie Salini Imoregilo a DÚHA, predložil svoj nárok na predĺženie lehoty výstavby pre zhoršené geologické podmienky, ktoré sa v súčasnosti posudzujú.

Na celom úseku dôjde podľa odhadu diaľničnej spoločnosti k časovému zdržaniu zhruba jeden rok oproti zmluvnému termínu ukončenia výstavby, ktorým bol december 2019. „Predpokladáme, že zhruba na konci roku 2020 by technicky malo byť reálne spustiť prevádzku na tomto úseku,“ informovali diaľničiari.