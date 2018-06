Grasshoppers opäť čakajú konfrontácie s najlepšími tímami na Slovensku

Žilinský florbal sa vracia na extraligovú mapu.

21. jún 2018 o 12:02 Dominika Mariňáková

Žilinčania sa po roku v 1. lige vracajú do extraligy.(Zdroj: Milan Lietava/FBC Grasshoppers Žilina)

Slovenský zväz florbalu v závere minulého týždňa zverejnil zoznam tímov prihlásených do najvyšších celoslovenských súťaží v sezóne 2018/2019. Medzi mužskými extraligovými celkami figuruje aj FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina.

Kobylky si postup medzi florbalovú elitu dokázali vybojovať v najkratšom možnom čase. Po tom, ako v roku 2017 vypadli z extraligy, nasledujúcu sezónu strávili v 1. lige mužov. Tú vyhrali a vracajú sa späť.

„Teší nás, že sme splnili predsezónny cieľ, ktorým bolo vrátiť značku Grasshoppers na extraligovú mapu. Fanúšikovia, klub, dlhoroční odchovanci aj mladí hráči si to zaslúžia. Opäť budeme mať možnosť konfrontovať sa s tímami v najvyššej súťaži,“ povedal pre MY Žilinské noviny Marián Galovič, ktorý počas uplynulej sezóny plnil úlohu hrajúceho trénera.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Katarína Klapitová odchádza hrať florbal do Švajčiarska. Verí, že s národným tímom raz získa medailu

Pôsobenie v extralige bezprostredne po jeho vybojovaní nebolo stopercentné, podľa Galoviča by však neúčasť v extralige bola jednoznačným krokom späť: „Nebolo by to správne. Keď chce niekto robiť šport seriózne, má tie najvyššie ambície. Stretávame sa však s tým, že mnohým stačí byť priemernými v mestskej či regionálnej lige. Byť dobrý v nejakom športe vždy vyžaduje maximálnu koncentráciu, obetovanie množstva času a vzdanie sa iných ,lákadiel´.

Verím, že sa nám podarí doplniť káder o správnych hráčov, ktorí toto chápu. O takých, ktorí budú rozumieť, že majú mať nielen požiadavky na klub, ale že svojou snahou a výkonmi ho majú posúvať na horné extraligové priečky. Tým naplnia aj svoje osobné ambície. Cieľom Grasshoppers je hrať konkurencieschopný florbal, ktorý prinesie body do tabuľky a bude sa páčiť divákom.“

Žilinský klub za roky svojho pôsobenia vychoval nejedného slovenského reprezentanta. Slovenský šampión z roku 2015 má túto ambíciu aj naďalej. „Účasť v extralige je dobrým odrazovým mostíkom pre mladých hráčov ašpirujúcich na reprezentačný dres. Môžu ukázať svoje kvality. Bude záležať iba na nich, akú budú mať motiváciu a čo predvedú. Šancu dostanú,“ dodáva Galovič.