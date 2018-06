Na začiatku bol menší ako jeho rovesníci, dnes im úspešne konkuruje

Mladého šprintéra Tomáša Moravčíka čaká cez víkend vrchol sezóny.

20. jún 2018 o 17:35 Dominika Mariňáková

Na nedávnych pretekoch Atletickej ligy zakľakol do blokov len chvíľu po Jánovi Volkovi. Mladý Žilinčan Tomáš Moravčík sa, rovnako ako známy slovenský atlét, venuje šprintu.

„Jednoznačne robí dobré meno slovenskej atletike. Je zaujímavé, že keď bol v takom veku ako ja, nepatril medzi najlepších. Až neskôr si jeho trénerka uvedomila, aký je talent, ale treba ho vypracovať. Je inšpirujúce, kam to dotiahol,“ hovorí sedemnásťročný Moravčík.

Ani jeho cesta na tartanových dráhach nebola spočiatku jednoduchá. Istý čas totiž trvalo, kým sa svojim rovesníkom vyrovnal výškou a váhou. „Na prvých pretekoch, keď som mal dvanásť rokov, stál vedľa mňa na štarte o hlavu vyšší chalan. Mal veľké ramená, už mu rástli fúzy. Opýtal som sa ho, v akom roku sa narodil a on mi hrubým hlasom odpovedal, že 2001. Vravím si, fúha, veď to aj ja,“ spomína s úsmevom. V pätnástich však ostatných bežcov fyzicky „dobehol“ a odvtedy ich už začal predbiehať aj na trati.

Príprava šprintéra neobsahuje len samotný beh. Mladý Žilinčan trávi veľa času v posilňovni, robí cvičenia na silu aj dynamiku. „Šprintéri sú veľmi ,nabúchaní´. Najmä pri krátkych tratiach to môže byť výhoda. Na štyristovku či dvestovku však nemusíte byť takmer kulturisti, asi aj preto mi viac vyhovujú dlhšie trate ako krátka stovka.“

Začínal so všeobecnou prípravou

Moravčík je členom Slávie Žilinskej univerzity. Športovo začínal so všeobecnou pohybovou prípravou, v siedmej triede na základnej škole chcel skúsiť niečo nové. „Vždy som rýchlo behal, aj pri kolektívnych športoch. Mamina našla kontakt na Sláviu, spojila sa s vtedajším trénerom Volcerom, prišiel som na prvý tréning a odvtedy som tam.“

Volcer neskôr prijal ponuku z MŠK Žilina a šprintérov v klube prebral Radoslav Štilla. „Medzi deti, ktoré trénoval pán Volcer, patrila aj moja dcéra. Po jeho odchode ostala partia bez trénera, tak som sa rozhodol, že namiesto toho, aby skončili, budem sa im venovať ja,“ hovorí Štilla.

Zo skupinky detí vybral tie, ktoré majú potenciál pre šprintérske disciplíny. „Traja najúspešnejší získali za tri roky spolu viac ako dvadsať medailí v žiackych a dorasteneckých kategóriách. Či už na majstrovstvách Slovenska alebo na majstrovstvách stredoslovenskej oblasti. Tomáš v súčasnosti patrí medzi najúspešnejších.“

Svojho zverenca opisuje ako ambiciózneho športovca: „Tomáš je veľmi cieľavedomý a zdravo sebavedomý. Vie, čo chce, je poctivý v tréningoch a keď sa nemôžem z pracovných dôvodov tréningu zúčastniť, môžem sa na neho spoľahnúť, že ho odmaká podľa tréningového plánu.“

Spomínaná tréningová poctivosť stojí podľa Štillu za zmienku najmä kvôli nelichotivým podmienkam, v ktorých členovia Slávie trénujú. „Tomášov talent spočíva v solídnej úrovni prirodzenej rýchlostnej vytrvalosti, čo je v behoch na 200 a predovšetkým na 400 metrov kľúčový faktor. Je tiež schopný zvládnuť viac šprintérskych disciplín v jednom súťažnom dni. Rezervy má v technike behu a v rozvoji maximálnej sily, na to ale má ešte čas. Avšak, v juniorskej kategórii, kde sa ocitne už o rok, bude musieť v tréningoch výrazne pridať, tak v ich objeme, ako aj v intenzite. Dôležitá bude aj regenerácia a tréningové podmienky, a preto to bude nesmierne náročné.“

Vrchol sezóny príde už najbližší víkend

Najbližšie čakajú mladých atlétov Majstrovstvá Slovenska dorastu v atletike. Uskutočnia sa 23. a 24. júna v Banskej Bystrici a sedemnásťročný športovec aj jeho tréner majú rovnaké, medailové ambície.

„Tieto majstrovstvá sú akýmsi vrcholom sezóny. Mal by som bežať dvestovku aj štyristovku, prvý deň jednu a druhý deň druhú trať. Na štyristovke sa mi v tejto sezóne podaril dobrý čas, zatiaľ je tretím najlepším v rámci Slovenska v mojej vekovej kategórii. Bolo by super, keby sa podarila medaila,“ hovorí Moravčík.

Jeho tréner dodáva: „Samozrejme, že by som od neho chcel medailu na 200 aj 400 m. No bude to ťažké. Jeho súperi, predovšetkým zo západného Slovenska, majú na tréning oveľa lepšie podmienky a celoročnú možnosť kvalitne trénovať na dráhach s umelým povrchom. Momentálne je Tomáš v dorasteneckých tabuľkách v oboch disciplínach na štvrtom mieste. Je však závodný typ, vie zabojovať a na dôležitých pretekoch sa vyhecovať k osobným rekordom. Tie by na národnom šampionáte znamenali medaily.“

Žiline chýba atletická dráha

Tomáš Moravčík sa zúčastnil už aj reprezentačného sústredenia, zameraného na štafetu. Podľa Štillu by mohol byť v budúcnosti členom reprezentácie, záleží však na ňom, ako sa k atletike postaví: „O tom, čo by mohol v budúcnosti dosiahnuť, je zložité hovoriť. Je vo veku, keď sa záujmy menia a určite tie svoje podriadi aj štúdiu a príprave na vysokú školu. Pokiaľ by sme však mali v Žiline aspoň jednu dráhu s umelým povrchom, dalo by sa celoročne kvalitne trénovať. Pre šprintérov je kvalitný povrch nesmierne dôležitým faktorom prípravy, omnoho dôležitejším ako napríklad pre vytrvalcov.

Tomáš má veľký talent na 400 m. Zlepšuje sa každou sezónou a nie je ,rýchlokvasený talent´, ktorých sme na Slovensku mali mnoho a tak, ako sa objavili, sa na nich aj rýchlo zabudlo. Ak bude využívať svoj potenciál rozumne, určite má na to, aby raz obliekal reprezentačný dres Slovenska.“