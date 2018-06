Odchovanec MŠK Žilina mieri do Škótska

Ďalší odchovanec žilinskej brankárskej školy mieri do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie. Po Martinovi Dúbravkovi, ktorý koncom mája podpísal s anglickým klubom Newcastle United zmluvu do júna 2022, prišla správa o prestupe Mateja Rakovana.

Dvadsaťosemročný brankár naposledy pôsobil v českej Jihlave, v minulosti chytal aj v pražskej Slavii a v Karvinej, kam odišiel v lete 2012 zo svojho materského klubu MŠK Žilina. V novej sezóne už bude pôsobiť v Škótsku, v drese Dundee United FC. S klubom sa dohodol na dvojročnom kontrakte.