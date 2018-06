Regionálny futbal: Terchová a Rajec oslavujú

O majstrovi piatej ligy rozhodlo skóre.

18. jún 2018 o 17:11 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

III. liga: Teplička sa lúči s treťou ligou, na záver prehrala s majstrom

Teplička nad Váhom – Banská Bystrica 0:3 (0:2)

Góly: 31. Snitka, 38. Laksik, 79. Búry. Rozhodoval Holas, 100 divákov.

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň, Milec, Hložný, Pleva (54. Masnica), Kubica, Blaščík, Bugala R., Zajac (54. Riecky), Kapusniak (69. Hronec), Líška.

Teplička sa lúči s treťou ligou, zatiaľ čo hostia sú už istým víťazom tretej ligy. V zápase, ktorý prakticky už nič neriešil sa uberal v znamení hernej prevahy hostí. Tá vyústila v dva góly ešte v prvom polčase. Najskôr poslal lídra do vedenia Snitka a o sedem minút využil nepozornosť domácej obrany banskobystrický kanonier Laksik. Po zmene strán ešte podčiarkol víťazstvo Banskej Bystrice Búry. Teplička sa tak so sezónou rozlúčila prehrou.

Ostatné výsledky: Rimavská Sobota – Fiľakovo 1:2, Martin – Kalinovo 0:1, Čadca – Oravské Veselé 1:2, Liptovský Hrádok – Liptovská Štiavnica 1:0, Námestovo – Lučenec 4:0, Nová Baňa – Krásno nad Kysucou 2:0, Detva – Žarnovica 1:2.

1. B. Bystrica 30 21 6 3 60:18 69

2. Rim. Sobota 30 18 4 8 84:41 58

3. Lip. Hrádok 30 16 5 9 61:44 53

4. Kalinovo 30 17 1 12 47:36 52

5. Lučenec 30 16 3 11 50:37 51

6. Námestovo 30 13 9 8 51:33 48

7. Žarnovica 30 13 5 12 38:47 44

8. L. Štiavnica 30 13 5 12 34:45 44

9. Or. Veselé 30 13 4 13 36:33 43

10. Martin 30 11 8 11 53:42 41

11. Čadca 30 11 5 14 47:49 38

12. Fiľakovo 30 12 2 16 36:56 38

13. Krásno n. K. 30 10 5 15 41:50 35

14. Teplička 30 8 7 15 40:52 31

15. Nová Baňa 30 6 4 20 35:73 22

16. Detva 30 4 3 23 31:88 15

IV. liga: V Terchovej vypukli oslavy

Dolný Kubín – Bánová 0:0

Rozhodoval Jelok, 300 divákov. ŽK: Kosa, Jasenovský.

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Mráz, Kostolný, Tkáčik, Kincl, Jasenovský, Lazar, Štalmach, Adamčík (46. Sedliaček), Sulovský (56. Bendík).

Bánová chcela v Kubíne potvrdiť svoje druhé miesto. Hostia však od úvodu nedokázali nájsť recept na výborného Trabalíka, ktorý vychytal niekoľko šancí hostí. V druhom polčase sa odohrával podobný priebeh ako tomu bolo v polčase prvom. Bánová však voči Trabalíkovi ostala neúspešná a odváža si len bod po bezgólovej remíze 0:0. Na jar suverénnu Bánovú, ktorá mala druhé miesto vo svojich rukách, tak zradila v posledných dvoch zápasoch koncovka, keďže po bezgólovej remíze s Terchovou nedokázali futbalisti Bánovej skórovať ani na pôde Dolného Kubína.

Terchová – Trstená 9:2 (6:0)

Góly: 11., 81. a 88. Puček, 12. a 44. Ďurica, 23. Papala, 36. Švec, 41. Tlacháč, 59. Jánošík Š. – 72. a 86. Gelčinský. Rozhodoval Šuhaj, 200 divákov. ŽK: Papala, Sága, Kačáni – Gelčinský.

TERCHOVÁ: Krivulčík (46. Sága) – Jánošík J. (81. Holúbek), Gallo (46. Kačáni), Perexta, Jánošík Š. (69. Hrnko), Ďurica, Tlacháč, Cingel, Puček, Švec, Papala (46. Sekerka).

Už v úvodných minútach domáci pohrozili, keď kolmice Ďuricu nevyužil Švec a Puček. V 11. minúte poslal loptu poza obranu Šimon Jánošík, ktorú si spracoval Puček a okolo brankára zakončil – 1:0. O minútu využil Papalovu prihrávku Ďurica – 2:0. V 23. minúte si Ďurica s Papalom vymenili úlohy a bolo 3:0. V 36. minúte sa Švec individuálne predral do šestnástky a presne zakončil – 4:0. O minútu sa mohol presadiť opäť Švec, no brankár ho v tutovke vychytal. Štyri minúty pred koncom polčasu vypálil z 20-metrov Tlacháč – 5:0. Na 6:0 dal ešte v prvom polčase krásnou krížnou strelou Ďurica. Trinásť minút po zmene strán našiel Puček prudkým centrom Šimona Jánošíka a ten zvýšil na 7:0. V 72. minúte znížili hostia z rohového kopu, keď si na prednú tyč nabehol Gelčinský a znížil. V 81. minúte využil chybu v obrane Puček, ktorý sa rútil sám na brankára a dal na 8:1. Štyri minúty pred koncom znížil po individuálnej akcii opäť Gelčinský. Dve minúty pred koncom zápasu zavŕšil hetrik Puček – 9:2. V Terchovej tak vypukli bujaré oslavy, keďže po zaváhaní Bánovej skončila Terchová na druhom mieste, ktoré znamená postup do vyššej súťaže.

Futbalisti Terchovej obsadili v IV. lige SEVER postupovú priečku. (zdroj: FK TERCHOVÁ)

Stráňavy – Ružomberok B 1:4 (0:2)

Góly: 68. Ďuratný – 34. (vl.) Belaník, 45. Omasta, 63. Machaj, 90. Huba. Rozhodoval Ježík, 150 divákov. ŽK: Vantúch – Huba.

STRÁŇAVY: Gálik (88. Homola) – Brezáni, Bukovčan, Belaník, Janči L., Ševčík, Vantúch, Chrachala, Hreus M. (90. Hreus P.), Ďuratný, Janči M.

Stráňavy sa od úvodu nezľakli Ružomberka a hrali s ním vyrovnanú partiu. Vyrovnaný stav vydržal do 34. minúty, keď si loptu do vlastnej brány usmernil Belaník – 0:1. Ružomberku sa podarilo streliť gól do šatne, presadil sa Omasta. Po zmene strán navýšil vedenie hostí Machaj. Posledný gól Stráňav v sezóne zaznamenal v 68. minúte Ďuratný. Výsledok uzavrel v záverečných sekundách Huba.

Závažná Poruba – Rosina 4:2 (0:1)

Góly: 53. a 65. Legerský, 55. Kandera, 80. Koštial – 37. Mrázik, 76. Tabak. Rozhodoval Mikloš, 200 divákov. ŽK: Drexler.

ROSINA: Jurčenko – Jaroš, Hruboš, Tabak, Turský (87. Slatinský), Gajdoš E., Mrázik (46. Drexler), Šustek (71. Mičiak), Kurucár, Gajdoš M., Krištofík.

Závažná Poruba potrebovala v súboji s Rosinou zvíťaziť, no plány domácich ohrozil Mrázik gólom v 37. minúte. Po zmene strán však domáci prebrali iniciatívu a po troch góloch v krátkom slede otočili skóre vo svoj prospech. Za Rosinu sa podarilo ešte znížiť Tabakovi, no pokoj na domáce kopačky priniesol o štyri minúty Koštial. Rosina tak v poslednom kole vyšla bodovo naprázdno.

Tvrdošín – Bytča 3:2 (0:2)

Góly: 50. a 78. Sirota, 69. Hajduk – 35. Čikota, 40. Gajdošík. Sirota Rozhodoval Ligas, 200 divákov. ŽK: Hradský, Mahút – Šimák, Kocian, Mikula.

BYTČA: Baláž – Gašperík, Gajdošík, Šimák, Malík, Čikota, Kocian, Mikula, Čupec, Mikoláš (20. Pekarík), Daniš.

V Tvrdošíne sa hral mimoriadne dôležitý súboj o zotrvanie v štvrtej lige. Ideálne ho začali hostia z Bytče, ktorí sa ujali vedenia po góle Čikotu zo štandardnej situácie. O päť minút Bytča viedla už o dva góly, presadil sa Gajdošík. Druhý polčas však priniesol opačný priebeh ako polčas prvý. Tvrdošín potreboval čo najskôr streliť kontaktný gól, čo sa domácim aj podarilo, keď už po piatich minútach znížil Sirota. V 69. minúte mohol vyrovnať Hradský no penaltu nedal, ale následne doklepol loptu do brány Hajduk a začínalo sa odznova. Rozuzlenie bojov o záchranu prišlo v 78. minúte, keď o víťazstve domácich rozhodol Sirota. Víťazstvo Tvrdošína však v konečnom zúčtovaní neprinieslo udržanie domácich v štvrtej lige.

Ostatné výsledky: KNM – Žabokreky 4:3, Makov – Diviaky 3:3, Staškov – Belá-Dulice 7:3.

1. Ružomberok B 30 25 2 3 145:25 77

2. Terchová 30 20 5 5 85:34 65

3. Bánová 30 20 5 5 67:19 65

4. Stráňavy 30 15 6 9 65:48 51

5. Makov 30 15 6 10 69:56 48

6. Rosina 30 14 4 12 62:53 46

7. Staškov 30 13 6 11 67:68 45

8. Dolný Kubín 30 12 7 11 54:50 43

9. Belá-Dulice 30 12 3 15 68:70 39

10. Diviaky 30 10 9 11 39:59 39

11. Záv. Poruba 30 10 2 18 41:70 32

12. Žabokreky 30 10 2 18 39:77 32

13. Tvrdošín 30 9 4 17 35:57 31

14. Bytča 30 9 3 18 39:72 30

15. KNM 30 8 5 17 41:72 29

16. Trstená 30 3 3 24 28:114 14

V. liga: Hráči Rajca sa tešia z postupu

Rajec – Rajecké Teplice/ Konská 4:1 (3:0)

Góly: 4. Kordiš, 19. a 29. Rybár, 52. Jeťko – 67. Strhár. Rozhodoval Šimovič, 300 divákov. ŽK: Hollý – Strhár.

RAJEC: Fraštia – Miko Ma., Bujný, Drahno (63. Miko Mi.), Paulini (55. Sudor), Rybár (71. Mazák), Hollý, Panák (75. Cúg), Person (85. Osika), Kordiš, Jeťko.

R. TEPLICE: Šustek – Stranianek V., Knapec, Stranianek J. (58. Heřmánek), Kováčik, Štrba (22. Kocian), Strhár, Šimkulič, Prieložný (85. Jankech), Jamečný, Mano (46. Mazák).

Futbalisti Rajci šli od úvodu sa svojím cieľom, ktorým bolo víťazstvo. Už vo štvrtej minúte využil úvodný tlak domácich Kordiš. O pätnásť minút bolo 2:0, keď sa presadil Rybár. Ten istý hráč dal o desať minút na 3:0. Po zmene strán navýšil vedenie Rajca kanonier Jeťko. Hosťom sa podarilo už len znížiť zásluhou Strhára, ktorý sa presadil zo štandardnej situácie. Rajec tak môže oslavovať majstrovský titul, zatiaľ čo hostia sa lúčia s piatou ligou.

Rajec postúpil do IV. lige najmä vďaka výbornému finišu súťaže. (zdroj: SLAVOMÍR KALMA)

Strečno – Turzovka 0:3 (0:1)

Góly: 30. (pen.) Bibora, 54. Šmahajčík, 83. Ciesarík. Rozhodoval Železňák, 250 divákov. ŽK: Beháň J., Syrovatka – Povinec, Král.

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Samec, Syrovatka, Tučník (76. Kormančík), Beháň J., Ilovský, Melo (34. Čičmanec), Kašjak, Labuda, Padala (55. Mazák).

V súboji o štvrté miesto sa vedenie ujala Turzovka, keď nariadený pokutový kop premenil Bibora. Krátko po zmene strán si obrana Strečna nepostrážila najlepšieho strelca ligy Šmahajčíka a ten zvýšil na 0:2. Strečno sa snažilo so zápasom niečo urobiť, ale ich snaha gólom neskončila. Naopak, víťazstvo Turzovky prikrášlil ešte v závere Ciesarík.

Višňové – Predmier 3:0 (1:0)

Góly: 28. Papajčík, 84. Ťažký, 89. Ondruš. Rozhodoval Števček, 100 divákov. ŽK: Gaško – Smolka, Husár, Bajza.

VIŠŇOVÉ: Kmecík – Valica (64. Vlasatý), Kočiš, Minarčík (75. Ondruš), Ťažký, Povinec, Štefanica O. (57. Štefanica A.), Majtanik (54. Gaško), Sventek, Ondák, Papajčík.

PREDMIER: Uríček – Rosa, Klus M., Pistovčák S., Pistovčák T., Bajza, Pobijak P., Husár, Bačík R., Čillík, Smolka (68. Hujo).

V súboji tímov, ktoré delili len dva body, začali lepšie domáci, ktorých poslal do vedenia Papajčík. V 40. minúte mohol navýšiť vedenie Višňového Valica, ale penaltu nepremenil. V druhom polčase sa podarilo domácim skórovať až v závere, keď sa najskôr presadil Ťažký a minútu pred koncom Ondruš.

Zborov nad Bystricou – Belá 1:2 (1:1)

Góly: 32. Martinec – 20. a 89. Krška. ŽK: Martinec, Frančiak – Melišík, Mintách. Rozhodoval Peter Oružinský, 150 divákov.

ZBOROV: Kučerík – Mešťanik, Mihalda, Neveďal, Kocifaj, Rusnák, Martinec, Sýkora, Ďugel (56. Ganišin), Podmanický, Frančiak.

BELÁ: Mihalčatin – Macho, Melišík, R. Šipčiak, Mintách, S. Šipčiak, Žingora, Svetlovský, Vrábel, Krška, Gapa.

Favorit z Belej si pricestoval po tri body, veď stále poškuľoval po víťazstve v piatej lige. Zápas rozhodla 89. minúta, keď naklonil misky váh na stranu hostí druhým gólom v zápase Krška. Hostia z Belej napriek plnému bodovému zisku končia v tabuľke na druhom mieste za Rajcom.

Vysoká nad Kysucou – Varín 1:2 (0:2)

Góly: 65. Planeta (z 11 m) – 1. Hruška, 28. Lopušan. ŽK: L. Putorík – Kadrliak, Kubala. Rozhodoval Peter Scherer, 80 divákov.

VYSOKÁ: Papajčík – Horňák (46. Voštinák), Barčák, Červenec, Planeta, Nekoranec, L. Putorík, Šichman (41. Dorman), J. Pavlica, J. Putorík, Kovalík (65. M. Pavlica, 85. Jančík).

VARÍN: Ružička – T. Hruška, Repáň, Lopušan, Cvacho, P. Hruška, Ondráš, P. Koňušiak, Kadrliak, Ferjanec (57. Janda), Kubala.

Hneď po rozohrávke mali domáci sľubnú šancu, no z prvej akcie zápasu sa vedenia neujali. Aj v tomto prípade platilo známe nedáš-dostaneš. Hostia z protiútoku otvorili skóre Hruškom – 0:1. Od tohto momentu na ihrisku dominovali, mali viac z hry a od 28. minúty viedli zaslúžene od dva góly. Na 0:2 upravil Lopušan. Vysočania vybehli po obrátke ako vymenení, pustili sa do súpera a vypracovali si množstvo šancí. Podarilo sa im len znížiť, keď Planetu v 65. minúte premenil penaltu – 1:2. Viac gólov už diváci nevideli, a tak si Varín odniesol z Kysúc všetky body.

Štiavnik – Rudinská 3:0 kontumačne

Hostia nepricestovali na zápas.

Ostatný výsledok: Skalité – Čierne 0:0.

1. Rajec 26 16 3 7 59:39 51

2. Belá 26 17 0 9 61:49 51

3. Čierne 26 11 11 4 47:39 44

4. Turzovka 26 12 5 9 69:44 41

5. Strečno 26 12 5 9 46:44 41

6. Skalité 26 9 10 7 46:40 37

7. Višňové 26 10 6 10 54:46 36

8. Vysoká n. K. 26 11 2 13 55:52 35

9. Zborov n. B. 26 9 5 12 34:39 32

10. Varín 26 9 5 12 41:54 32

11. Predmier 26 9 4 13 34:48 31

12. Štiavnik 26 8 7 11 49:52 31

13. Raj. Teplice 26 8 4 14 48:63 28

14. Rudinská 26 4 7 15 40:74 19