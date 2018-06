Silu dokážete nabrať aj s dobrou partiou a na čerstvom vzduchu. Vďaka workoutu

Žilinčania dvakrát po sebe organizovali Majstrovstvá Slovenska, pokračujú s miestnymi súťažami či s prednáškami pre deti.

16. jún 2018 o 10:36 Dominika Mariňáková

Nepotrebujú činky či drahé stroje, stačí im vlastné telo. Workout v Žiline v tomto období slávi štyri roky svojho fungovania. Štyri roky popretkávané ďalšími a ďalšími ihriskami na sídliskách a množstvom mladých ľudí, ktorí vďaka nemu našli zmysluplné využitie svojho voľného času.

Počiatky workoutu v Žiline sa spájajú s miestnou strednou školou. Jej študenti mali možnosť absolvovať školenie zamerané na písanie europrojektov a vďaka jednému úspešnému vzniklo v Žiline prvé poriadne workoutové ihrisko.

Prvé bolo pre študentov

„Školiteľka nám povedala, nech porozmýšľame, čo dokážeme ponúknuť mestu a jeho obyvateľom. Chodil som vtedy do posilky, no v Žiline chýbala možnosť outdoorového cvičenia, ktoré bolo v Amerike veľkým trendom,“ rozpráva o začiatkoch žilinského workoutu Marek Frťala.

Zaslúžil sa o to, že pri škole čoskoro vybudovali workoutové ihrisko. „Jeden workout park bol už síce predtým v lesoparku, ten bol však skôr taký naoko. Ale keďže ten školský bol len pre študentov, nie pre verejnosť, prišla nám ponuka, či by sme nechceli túto myšlienku odprezentovať na mestskom úrade.“

Vedeniu mesta sa nápad zapáčil. Poskytlo nadšeným mladíkom pozemok i stavebný materiál, konštrukcie na cvičenie získali vďaka ďalšiemu projektu, podpore sponzorov i firmy, ktorá ihrisko inštalovala. „A tak sa postavil prvý verejný workout park v Žiline, v Bôrickom parku,“ spomína Frťala.

Komunita workoutistov sa postupne rozrastala, vzniklo občianske združenie Workout Team Žilina, pribúdali aj nové ihriská. Dnes už ich nájdeme nielen na žilinských sídliskách, ale aj v okolitých obciach. Naposledy sa z neho tešili obyvatelia Vlčiniec, kde workout park vyrástol koncom mája.

Pestrá komunita

„Za tie štyri roky sa k nám pridalo veľa mladých ľudí. Vytvorila sa veľká, neformálna komunita,“ hovorí Dominik Hriník, spoluzakladateľ Workout Team-u Žilina. Aj on je jeden z tých, ktorých meno je spojené s expanziou workoutu v meste. „Na začiatku sme zaregistrovali aj krúžok v Centre voľného času Žirafa. V rámci neho sa stretávame väčšinou dvakrát týždenne, chodíme trénovať, cvičíme, motivujeme sa.“

Hriník je učiteľom telesnej výchovy a histórie, s mladými ľuďmi a ich fyzickou zdatnosťou teda často prichádza do kontaktu. Uvedomuje si, že v tomto smere mnoho ráz veľmi niet čo chváliť. „Mladí často používajú počítače, mobily, tablety. Sedia, sú zhrbení, deformuje sa im chrbtica, ochabuje chrbtové svalstvo,“ hovorí. Práve v tomto spočíva jeden z pozitívnych dopadov workoutu. „Vďaka cvičeniu sa môže ich svalstvo posilniť. A vôbec neprekáža, že ešte nemajú toľko sily, aby urobili kľuk či zhyb na hrazde. Už len keď človek visí na hrazde, tak posilňuje svaly. Kľuky sa dajú robiť s pomocou, na kolenách. Existuje nekonečné množstvo variácií, cvičení, ktoré sa dajú robiť.“

Ďalšia z výhod takéhoto cvičenia spočíva práve v komunite, ktorá sa vďaka nemu vytvorila. „Chodia k nám najmä stredoškoláci, no neraz prídu aj štyridsaťroční. Ten záber je naozaj široký. Prídu sem rôzne vekové kategórie, muži i ženy. Ľudia sa nestretávajú len v jednotvárnych skupinách, môžu spolu cvičiť, diskutovať, nadväzujú vzťahy. Je tam uvoľnená atmosféra, ide z toho pozitívna energia,“ tvrdí Hriník.

„Skupinka workoutistov bola aj v Teleráne či v šou Československo má talent. Jeden z chalanov mal veľmi škaredú minulosť, objavovali sa v nej drogy, bol vo väzení. Dnes je majstrom Slovenska v street workoute, bol nás reprezentovať na Majstrovstvách sveta v Moskve. A je to Róm,“ dodáva Frťala.

Organizovali majstrovstvá

Majstrovstvá Slovenska takisto nesú žilinskú pečať, a síce organizačnú. Posledné dve, v rokoch 2016 a 2017, sa uskutočnili v Žiline. „Prvé boli na Veľkom Dieli, druhé už na Námestí Andreja Hlinku. Podarilo sa nám získať zopár grantov, takže sme ich mohli po roku posunúť na vyšší level. Myslím, že to bola jedna z najlepších street workoutových akcií na Slovensku. Keby na obed nezačala búrka, pokojne sme tam mohli mať tisíc divákov,“ myslí si Hriník. Okrem majstrovstiev začali organizovať aj podujatie Workout Competetion, na ktorom súťažia nielen miestni, ale často aj hostia z Českej republiky či z Poľska.

O divákov workout v súčasnosti nemá núdzu. „Chodíme ako workoutový tím na exhibície, na slávnosti, nedávno sme boli na otváračke nového športového obchodu v Žiline. Tieto aktivity zastrešuje občianske združenie Public Idea, ktoré je vytvorené na vzdelávacie projekty. Prídeme, urobíme šou, cvičíme s deťmi. Mali sme už aj zopár prednášok na školách a chceli by sme to robiť vo väčšom. Nedávno sme boli v škole, kde učím, okrem nás prišli aj parkouristi a teraz chcú byť chalani z tej školy len workoutistami a parkouristami. Ľudí to zaujíma, vidia niečo iné, vidia, čo všetko sa dá dokázať s vlastným telom,“ približuje Hriník.

V lete by chceli organizovať kemp v Banskej Štiavnici, takisto ešte plánujú zapracovať na vnútorných priestoroch, ktoré využívajú v prípade nepriaznivého počasia. Na tréningoch radi privítajú aj nových ľudí, ozvať sa im môžu prostredníctvom facebooku či webstránky.

A aký je workoutový sen Dominika Hriníka? „Zohnať mikrobus, vziať partiu, prenosné konštrukcie, jazdiť po Európe a robiť exhibície v mestách, na námestiach. Pre mňa je to hobby, chcem však neustále posúvať hranice a pracovať. Spoznal som vďaka tomu kopec ľudí a som rád, že chalani majú záujem. Vidím, že to má zmysel, pre komunitu i pre každého, kto si príde len tak zacvičiť.“