Hancko prestupuje do Fiorentiny, do Serie A by mal zamieriť aj Mráz

Odchod Dávida Hancka už je oficiálny, prestup Samuela Mráza by mal byť skompletizovaný v najbližších dňoch.

14. jún 2018 o 14:25 Dominika Mariňáková

Zo Žiliny do sveta európskeho futbalu mieria ďalší futbalisti. MŠK Žilina dnes potvrdil prestup obrancu Dávida Hancka, ktorý odchádza do mužstva účastníka Serie A, ACF Fiorentina.

"Zbehlo sa to celé veľmi rýchlo. Som neuveriteľne šťastný a vďačný za takúto príležitosť. Vždy bolo mojím snom, hrať tu pravidelne a posunúť sa vďaka tomu do jednej z top líg sveta, ktorou talianska určite je," zareagoval Hancko po zverejnení prestupu.

Mládežnícky reprezentant patrí podľa UEFA medzi top talenty

"Ďakujem Fiorentine za túto šancu a klubu MŠK Žilina za všetku pomoc, za všetko, čo mi dali. Či už to boli tréneri mládeže, v áčku alebo súčasný tréner Kentoš, s ktorým som veľa odohral v béčku. S trénerom Guľom to boli takisto krásne časy, až mi je teraz ľúto opustiť túto kabínu. Keď mi chalani gratulovali, bolo to krásne a veľmi si to vážim, lebo aj cez ich chrbty som sa dostal hore. Chcem sa poďakovať aj rodine, pretože bez nej by som nebol taký, aký som," adresoval rodák z Kamenca pod Vtáčnikom ďakovné slová svojej pokrvnej i futbalovej rodine.

Dvadsaťročný Hancko bol súčasťou prvého tímu MŠK od roku 2016, obliekal dres mládežníckych reprezentácií. V januári ho Európska futbalová únia (UEFA) zaradila medzi 50 najväčších talentov sveta. So Žilinou mal zmluvu do 30. júna 2020. Podľa informácií talianskych médií by sa odstupné za mladého Slováka malo pohybovať okolo troch miliónov, plus bonusy.

Mráz údajne posilní prvoligového talianskeho nováčika

Apeninský polostrov by sa mal podľa talianskych novinárov stať novým futbalovým domovom aj pre Samuela Mráza. Najlepší strelec uplynulého ročníka Fortuna ligy (21 gólov) zaujal predstaviteľov FC Empoli, nováčika najvyššej talianskej súťaže. Prestup by sa ma údajne skompletizovať v najbližších dňoch.