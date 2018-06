V byte má kvôli lipe tmu, mesto nekoná

Obrátila sa na nás obyvateľka sídliska Vlčince, ktorá má niekoľko rokov kvôli prerastajúcej lipe zhoršenú kvalitu bývania. Radnica o probléme vie, riešenie však neponúkla.

12. jún 2018 o 19:46 Alexandra Janigová

ŽILINA. Nešťastná obyvateľka sídliska Vlčince nás oslovila s tým, že už roky rieši problém s lipou, ktorá je vysadená rovno pri jej bytovke.

Strom sa rozrástol

Po rokoch sa strom tak rozrástol, že jej to spôsobuje nemalé problémy. „Bývam na Námestí Ľudovíta Fullu na čísle 21. A problém s týmto stromov mám už viac ako štyri roky,“ vysvetľuje. Sama je veľmi aktívna, čo sa mesta týka a najmä otázky výrubu stromov.

Strom sa rozrástol. (zdroj: AJ)

„Viete, mne vadí skôr to, že inde sa spilujú stromy, ktoré ľuďom nijako neprekážajú a ja sa neviem domôcť ani len úpravy jednej lipy,“ tvrdí. Jedným príkladom za všetky sú stromy, ktoré spílili hneď veľa jej vchodu od čísla 20. Vtedy sa potešila, že aj strom pred jej vchodom minimálne upravia. Nestalo sa tak. „Mne to zhoršuje fungovanie v byte. Ja som na prvom poschodí. A, samozrejme, ľuďom, ktorí sú vyššie, to až tak neprekáža. Ja však mám v byte úplne prítmie a na balkóne skoro vôbec nemôžem fungovať. Čo je ale horšie, že už sa začína tvoriť aj pleseň na satelite a postupne na celom balkóne,“ približuje zlú situáciu.

Obrátila sa teda v roku 2014 na mesto. Po tom, ako spílili brezy hneď vedľa. „Prišli hneď a situáciu zhodnotili, že môžem byť rada, že spílili stromy vedľa, ale ja som tým nič nevyriešila,“ myslí si nespokojná obyvateľka bytovky. Každý rok sa snažila situáciu riešiť, ale nič sa neposunulo. „Keď prišli z úradu, tak sa pozerali na situáciu len zvonku, kde nevidíte, ako to v byte reálne je. Ja mám ráno hodinu slnko a keď zapadá, tak zase na chvíľu. Mám jednoizbový byt, a tým pádom mám stále tmu.“

Na balkóne aj na satelite má pleseň. (zdroj: AJ)

S mestom to riešila

Radnica o probléme vie. „Mesto dalo svoje písomné stanovisko a viackrát sa pracovníci mestského úradu stretli priamo na mieste aj s touto pani. Orezanie dreviny v takej miere, ako požaduje ona, nie je možné, nakoľko orez by musel byť tak radikálny, že drevina by si prestala plniť svoje funkcie a mesto by sa dopustilo takýmto konaním priestupku voči zákonu,“ argumentuje Barbora Zigová, hovorkyňa mesta. Potvrdili aj to, že v minulosti sa na tejto ploche vyrúbali krátkoveké, tzv. výplňové dreviny, ktoré mali zníženú estetickú funkciu.

„V minulosti boli nevhodne vysadené obyvateľmi v dvoch radoch a nemali dostatočný priestor pre plnohodnotný rast. Krátkoveké dreviny sa následne odstránili, aby si na danej ploche mohli plniť svoje funkcie kostrové dreviny a mali dostatočný priestor pre plnohodnotný rast,“ vysvetľuje výrub z roku 2014 radnica s tým, že z toho dôvodu sa odstránili krátkoveké výplňové dreviny – brezy a dlhoveké kostrové dreviny – lipy sa ponechali.

Na mieste sme ale zistili, že aj lipy a stromy za nimi, ktoré vedú až na Hlbokú cestu, sú značne prerastené a koruny sa v nejednom bode stretávajú. „Momentálne nevidíme dôvod na výrub predmetnej dreviny, rovnako nevidíme dôvod ani v jej radikálnom orezaní,“ znie verdikt z radnice.

Znížená kvalita bývania

To, že má obyvateľka vchodu 21 zníženú kvalitu bývania, o 40 percent slabší signál na televíziu, že sa jej na balkóne tvorí pleseň a že musí svietiť väčšinu dňa, tak zrejme nikoho netrápi. Mesto pritom rieši podobných prípadov oveľa viac. „Obyvatelia nám na mestský úrad každoročne doručia približne 300 podnetov na výrub, prípadne orezanie drevín. O výrube drevín rozhoduje orgán ochrany prírody. V tomto konkrétnom prípade sme poradili, aby daný problém pani riešila na domovej schôdzi, kde by sa k danej drevine vyjadrili aj ostatní obyvatelia, ktorých sa drevina bezprostredne týka a ktorí vyjadria svoj súhlas, respektíve nesúhlas s výrubom, prípadne orezaním dreviny,“ vysvetľuje možné riešenie Zigová.

Po tom, ako vyrúbali časť stromov popri chodníku, však na sťažnosti ľudia nemajú dôvod.

„Oni predsa majú problém vyriešený, tak ako môžem žiadať od nich podpísanie nejakej petície,“ čuduje sa návrhu radnice obyvateľka Vlčiniec. Ďalej jej vedenie mesta poradilo, že pokiaľ si myslí, že táto drevina, ktorá rastie pred jej oknami, vytvára nevhodné hygienické podmienky, aby to preukázala odborným posudkom, ktorý preukáže, že za nevhodné hygienické podmienky môže práve tá konkrétna drevina.



„Pokiaľ by sa preukázalo, že drevina spôsobuje daný problém, orgán ochrany prírody rozhodne o výrube dreviny a dá ju odstrániť v najbližšom mimovegetačnom období,“ prisľúbila radnica. Tento posudok si však finančne musí riešiť žiadateľka. Na Predmestskej nedávno tiež vykonali výrub stromov, ktoré ohrozovali ľudí na zdraví, aj keď iným spôsobom. „Tu by nepomohlo ani ich ošetrenie, nakoľko boli ťažko poškodené a po radikálnom orezaní by si dreviny prestali plniť svoje funkcie a odumreli by,“ hovorí Zigová.



Výrub, ktorý nepriamo ohrozoval ľudí, sa uskutočnil aj tento rok v lesoparku Chrasť. V tomto prípade išlo zase o ochranu trakčného vedenia. „Viete ja mám stromy rada, separujem, som ekologický človek, ale ja mám zníženú kultúr bývania. Tak by s tým mesto malo niečo robiť. Veď koľko je častí v meste, kde vyrúbali celé plochy,“ myslí si pani zo sídliska Vlčince.