Nemocnica spustila do prevádzky nové pracoviská CT a digitálneho röntgenu

Nové pracoviská CT a digitálneho röntgenu na oddelení rádiodiagnostiky v žilinskej nemocnice otvorila ministerka zdravotníctva.

21. jún 2018 o 16:27 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Nové pracoviská CT a digitálneho röntgenu na oddelení rádiodiagnostiky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline otvorila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s vedením nemocnice.

Prístrojové vybavenie za takmer jeden milión eur má priniesť pacientom i zdravotníkom kvalitnejšie a rýchlejšie vyšetrenia a skrátiť čakacie doby. "Spúšťame do prevádzky dva špičkové prístroje. Chcela by som vyzdvihnúť vedenie nemocnice, že sa snaží v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva obnovovať prístrojovú techniku. Som rada, že žilinská nemocnica disponuje najnovším CT prístrojom. Dúfam, že aj vďaka tomuto prístroju sa pacienti skôr dostanú k diagnostike a skrátia sa čakacie doby na CT vyšetrenia," povedala Kalavská.

Nemocnica kúpila počítačový tomograf formou centrálneho verejného obstarávania za 804 091 eur, stavebné práce zrealizovala nemocnica vo vlastnej réžii s nákladmi vo výške 10 200 eur. "Vyšetrenie je kratšie približne o šesť sekúnd. Veľkou výhodou je aj nový softvér, ktorý nám prináša nielen efektívnejšiu prácu, ale tiež kvalitnejšie rekonštrukcie obrazov pri predoperačnej príprave," povedal vedúci lekár oddelenia rádiodiagnostiky Martin Molnár. Ďalšími prednosťami je i nadštandardne veľký otvor gantry s priemerom 78 centimetrov a nosnosť stola 227 kilogramov.

Ako poznamenal generálny riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Stalmašek, pôvodný CT prístroj z roku 2011 si nemocnica ponechá a umiestni ho do priestorov urgentného príjmu. "Toto naše pracovisko dnes už spĺňa európsku úroveň, nakoľko všetky röntgeny sú digitálne a CT je moderné. Pôvodné CT ideme dať na urgent, aby sa veľmi ťažké veci mohli spracovať priamo tam a na novom CT sa riešili len plánované zákroky," doplnil Stalmašek.

Nový digitálny röntgen, ktorý bude prednostne určený pre detských pacientov, vysúťažila nemocnica za 143 988 eur, stavebné práce sa vyšplhali na 30 600 eur. "Aktuálne používame dva RTG prístroje z roku 2009 a 2014. Vlani sme vyšetrili takmer 79-tisíc pacientov, z ktorých bolo viac ako 9 600 detí. Preto pre ne vybudujeme samostatnú čakáreň s vlastným vstupom z opačnej strany, čím pre ne vytvoríme príjemnejšie a menej stresové prostredie," vysvetlil vedúci lekár oddelenia rádiodiagnostiky.

"Veríme, že investície do našej nemocnice budú prúdiť aj naďalej v čo najväčšom objeme. V nastúpenom trende by sme totiž radi pokračovali aj modernizáciou angiografického pracoviska. Pacientom by sme priniesli najmodernejšiu intervenčnú a mikrochirurgickú liečbu s minimálnym zásahom do organizmu," zdôraznil generálny riaditeľ s tým, že ďalšou výzvou pre nemocnicu je vybudovanie vlastného MR pracoviska.