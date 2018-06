Nová fontána na Hájiku nefunguje. Oprava bude drahá a rozsiahla

Problémy robí plastová šachta, ktorá sa preliačila.

12. jún 2018 o 5:10 Branislav Koscelník

ŽILINA. Len dva roky uplynuli od otvorenia vynovených Slnečných schodov v centrálnej časti žilinského sídliska Hájik. Jedna z najväčších investičných akcií mesta má prvý vážny problém. Fontána v hornej časti schodov nefunguje. Nejde pritom o nedostatok, ktorý by sa dal vyriešiť rýchlo. Hájičania sa tak zrejme v netypickej fontáne už v tomto roku neochladia.

Zlé rozhodnutia a nevhodné stavebné postupy spôsobili ešte v čase výstavby deformáciu šachty. V nej sú sústredené technológie a zberná nádrž vody.

Projekt rátal pôvodne s vybudovaním železobetónovej šachty. Dodávateľ stavby však navrhol plastový prefabrikát. Argumentoval nižšou cenou a jednoduchšou a kratšou výstavbou. Predložil potrebné certifikáty a tak mesto i projektant súhlasili so zmenou technológie výstavby.

Plast nevydržal tlak

Budúcu fontánu dostali do problémov stavební robotníci ešte počas výstavby. Potvrdil to architekt Ľubomír Kružel, ktorý schody projektoval. Pri osádzaní plastového prefabrikátu nedodržali predpísané stavebné postupy. „Šachta bola už na začiatku sčasti deformovaná a poškodená veľkým tlakom zeminy a obsypu. Dielo realizovali naraz, bez potrebnej etapizácie stavebných prác,“ upozornil Ľubomír Kružel.

Hoci o nedostatku všetci zainteresovaní vedeli, fontánu pred dvoma rokmi spustili do prevádzky. Situácia sa však ďalej zhoršovala. „Po čase nastala ďalšia deformácia a začala zatekať voda do priestoru šachty cez technologické prestupy. Ale fontána bola funkčná až do odstavenia v rámci zimnej odstávky,“ povedal Kružel.

Zhotoviteľ chybu nepriznáva

Aby si mohli Hájičania užívať elektronicky riadenú fontánu zloženú zo štyroch trysiek, budú musieť k šachte nastúpiť stavební robotníci. Oprava nebude jednoduchá, ani lacná záležitosť. Zrejme sa vrátia k pôvodnému návrhu a vybudujú železobetónový objekt, v ktorom budú technológie ukryté.

Nefunkčná fontána na Hájiku. (zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

Šéf tlačového odboru na mestskom úrade Pavol Čorba potvrdil, že rokujú s pôvodným zhotoviteľom prvej etapy Slnečných schodov o ďalšom postupe. „Keďže je fontána v záruke, uplatňujeme si reklamáciu. Zhotoviteľa žiadame, aby táto technická porucha bola odstránená čo najskôr, aby fontána mohla slúžiť v prospech Žilinčanov,“ naznačil ďalší postup.

Čorba však priznal, že zhotoviteľ odmieta uznať záručnú chybu. „Momentálne nevieme odhadnúť, ako dlho to bude trvať, snažíme sa vyriešiť túto otázku čo najskôr.“

Pomôžu čiastočné úpravy?

Fontánu navrhli architekti tak, aby umožnila ľuďom v teplých mesiacoch osviežiť sa a deti sa mohli pod prúdmi vody hrať. Obyvatelia osemtisícového sídliska sa zrejme v tejto letnej sezóne budú musieť zaobísť bez fontány.

Architekt Ľubomír Kružel však navrhuje urobiť pred letom iba čiastočné úpravy, aby mohla byť fontána aspoň dočasne spustená. Podľa neho by stačilo šachtu staticky stabilizolovať, zo šachty odčerpať vodu a zaizolovať otvory, aby voda ďalej nepresakovala. Hlavné práce by tak mohli urobiť až na jeseň.