Rozdávame dvadsaťeurovky

Prvá dvacka putuje do Dlhého Poľa.

11. jún 2018 o 5:45 Branislav Koscelník

ŽILINA. Po prvýkrát vyrazila redakčná hliadka týždenníka MY Žilinské noviny do ulíc. Hľadali sme čitateľa MY Žilinských novín, ktorý má pri sebe naše noviny.

Prvým šťastlivcom, ktorý získal na ruku dvadsať eur, je Miroslav Bohdan z Dlhého Poľa. Hliadka na neho natrafila na žilinskom Námestí Andreja Hlinku.

Miroslav si týždenník MY Žilinské noviny kupuje každý týždeň. Sleduje športové stránky a dedinský futbal. „Hrávame druhú triedu, zaujíma ma, ako hrali ďalšie mužstvá. Ale sledujem aj čo sa deje v okolí,“ povedal šťastný výherca dvadsaťeurovej bankovky.

Redakčná hliadka bude hľadať majiteľa MY Žilinských novín aj v ďalších dňoch. Najbližšie v utorok medzi desiatou a jedenástou v centre Žiliny.