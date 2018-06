Rozprávková dedina víta návštevníkov Strečna

Dielo žiačok základnej školy sa umiestnilo na druhom mieste medzi najlepšími projektmi minulého roka v žilinskom regióne.

10. jún 2018 o 4:10 Branislav Koscelník

STREČNO. Keď prichádza cyklista alebo korčuliar po cyklochodníku z vodného diela do Strečna, prvé čo uvidí, je asi dvadsaťmetrový vkusne a umelecky namaľovaný plot. Znázorňuje obec Strečno ako farebnú rozprávkovú dedinu s dominantným hradom, pamätníkom francúzskych partizánov, ale pozornejší si všimnú aj kostol a budovu školy.

Pod exteriérový obraz za podpísali ôsmačky a deviatačky zo strečnianskej základnej školy. Vlani na prelome septembra a októbra venovali tvorbe diela viac ako týždeň zo svojho voľného času.

„Prvotná myšlienka prišla od majiteľa plotu, on nás oslovil k spolupráci a my sme to prijali s radosťou,“ vrátila sa na úplný začiatok učiteľka výtvarnej Miroslava Moravčíková.

„Dennodenne tu prechádzajú davy cyklistov, turistov od vodného diela. Je to prvé stretnutie návštevníka so Strečnom. Pôvodne to bol biely murovaný plot, ktorý sme dotvorili. Poňali sme to rozprávkovo, pretože to maľovali žiačky základnej školy. Má to taký infantilný ráz,“ pokračuje učiteľka, ktorá na celý proces tvorby odborne dohliadala.

Žiačky si pripravili skice, ktoré potom preniesli na plochu a už len maľovali. Podľa Miroslavy Moravčíkovej bola samotná tvorba diela zážitkom a príjemnou skúsenosťou. „Robili sme to počas svojho voľného času popoludní a cez víkend. Zabralo to vyše týždňa, denne asi dve až tri hodiny,“ poďakovala sa dievčatám za nasadenie a ochotu mimo školských lavíc.

Výsledkom je dielo, ktoré sa stalo novou miestnou atrakciou a v súťaži týždenníka MY Žilinské noviny Najlepší projekt roka 2017 získalo druhé miesto. „Kolegyňa odoberá noviny, a prišla s tým, že je v ňom výzva na projekt roka. Navrhla mi, aby som to prihlásila,“ hovorí Miroslava Moravčíková o rozhodnutí prihlásiť Rozprávkovú dedinu do súťaže najlepších projektov z regiónu.

Za svoje dielo už boli dievčatá odmenené, keď si mohli užiť školský výlet v Tricklandii v Tatrách. „Chystáme ešte jeden projekt v škole. Budeme maľovať vstupnú halu a dievčatá sa budú na tom podieľať,“ prezradila učiteľka Miroslava Moravčíková.