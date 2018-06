Historické pamiatky v okolí Žiliny ožijú klasickou hudbou

Koncerty sa uskutočnia v Gbeľanoch, Kotešovej, Orlovom, Čadci, Rajci, Trnovom, Budatíne a v Bytči.

7. jún 2018 o 14:27 TASR, Branislav Koscelník

ŽILINA. Historické kaštiele a kostoly v okolí Žiliny ožijú klasickou hudbou. Na ôsmich miestach sa od 17. do 24. júna uskutoční medzinárodný hudobný festival Pro musica nostra.

Gbeľany, Kotešová, Orlové, Čadca, Rajec, Trnové, Budatín a Bytča premenia na miesta, ktoré návštevníkom sprostredkujú hudobné umenie. Festival zároveň predstaví publiku vybrané historické pamiatky tohto regiónu ako netradičné koncertné priestory.

Prvý ročník festivalu svojou dramaturgiou a výberom účinkujúcich nadväzuje na 100. výročie založenia Československej republiky. V dramaturgii preto popri tvorbe velikánov ako Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart či Robert Schumann zaznejú aj diela významných slovenských a českých autorov - Jána Levoslava Bellu, Johanna Sigismunda Kussera, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu.

Na festivale vystúpia poprední umelci slovenskej a českej hudobnej scény, medzi nimi Slovenský komorný orchester & Dalibor Karvay (husle), Muchovo kvarteto & Filip Jaro (kontrabas), sopranistka Rea Slawiski a gitarista Martin Krajčo.

Pod taktovkou slovenského dirigenta Ondreja Olosa pôsobiaceho v Brne sa predstaví Štátny komorný orchester Žilina so speváčkou Patríciou Janečkovou, víťazkou česko-slovenskej televíznej šou Talentmania, sólistom Opery SND Gustávom Beláčkom a kontrabasistom Jánom Prievozníkom, ktorý pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu.

Českí interpreti budú na festivale zastúpení sólistkou Štátnej opery Praha a Národného divadla v Prahe Janou Sýkorovou aj inštrumentalistami, organistom Pavlom Svobodom i prvou harfistkou Českej filharmónie Janou Bouškovou, ktorá sa predstaví s violončelistom Jiřím Bártom. Vystúpi aj súbor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena a Brno Baroque Trio.

Podujatie má ambíciu poskytnúť publiku priestor pre oživenie kultúrneho života v danom regióne a prispieť tak k celkovej propagácii historických miest regiónu horného Považia.

"Blížim sa k päťdesiatke a to je vek, keď by som mal odovzdať aj to, čo som dostal. Povedal som si, aby sme tých ľudí aj vďaka pamiatkam prinútili prísť, aby si povedali, že panebože, poďme aj zajtra, však to trvá osem dní. Tu za osem dní odznie osem koncertov, každý trvá hodinu, teda nie je dlhý, čo je tiež dôležité, na piatich koncertoch je dobrovoľné vstupné, to znamená, že dostávajú krásny darček v podobe koncertu na špičkovej úrovni. Už teraz sa teším napríklad na Rajec a Schola Gregoriana," povedal pre TASR organizátor Gustáv Beláček, predseda občianskeho združenia Naša kultúra/Cultura nostra.

