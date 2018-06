Na najvyťaženejších cestách v žilinskom regióne budú opravovať mosty

V pláne sú aj stavebné práce na mostoch v Bytči a v Porúbke.

7. jún 2018 o 5:08 Branislav Koscelník

REGIÓN. Deväť mostov na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji prejde obnovou. Rezort dopravy získal zdroje na financovanie ich rekonštrukcie z eurofondov.

V žilinskom regióne by mali práce spustiť na dvoch mostoch na hlavnom ťahu pod hradom Strečno na ceste I/18 a takisto na vyťaženej kysuckej ceste I/18 v Radoli. Modernizácia mostov sa začne už od júna.

Prečítajte si tiež: Diaľničný privádzač z Rajeckej doliny zrejme nikdy nepostavia

„V minulom Operačnom programe Doprava sme na Slovensku zrekonštruovali 29 mostov na cestách prvej triedy. S podporou Európskej únie v týchto projektoch úspešne pokračujeme. V súčasnom programovom období máme v pláne opraviť ďalších 62 mostov, z ktorých 23 je práve na území Žilinského a Trenčianskeho kraja,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rekonštrukcia mostov bude stáť vyše 4 milióny eur a začne sa v júni. Časovo najnáročnejšia bude modernizácia mosta 293 – I/18 Martin-Priekopa. Ukončenie je plánované do júna 2019.

Deväť rekonštruovaných mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji:

• I/18 Palúdzka – most 347A, Palúdzka

• I/78 Námestovo – most 032

• I/59 Valaská Dubová – most 067

• I/59 Valaská Dubová – mosty 065, 066

• I/18 Strečno – most 266

• I/18 Strečno – most 269

• I/11 Radoľa – most 229

• I/18 Martin-Priekopa – most 293 (ponad vlečku)

• I/64 Prievidza – most 067

V pláne sú aj rekonštrukcie ďalších mostov v týchto krajoch, na ktoré Slovenská správa ciest pripravuje verejné obstarávania:

• I/18 Turany – most 303

• I/59 Ružomberok – most 063

• I/64 Porúbka – most 107

• I/78 Námestovo – most 018

• I/59 Liptovská Osada – most 052

• I/18 Kraľovany – most 315

• I/11 Čadca – most 206

• I/10 Bytča – most 251

• I/78 Oravská Jasenica – most 017

• I/10 Makov – Trojačka – most 238

• I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A

• I/59 Trstená – most 099

• I/54 Moravské Lieskové – most 107

Z európskych peňazí bude spolufinancovaná aj modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy:

Žilinský kraj:

• I/59 Liptovská Osada – Korytnica

• I/10 Kolárovice (Čiakov)

• I/18 Ľubeľa – Liptovský Mikuláš