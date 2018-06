V žilinskej nemocnici nacvičovali postup pri podozrení na nebezpečnú ebolu

Lekár aj sestra sa obliekli do špeciálnych ochranných odevov.

6. jún 2018 o 21:39 Alexandra Janigová

ŽILINA. V žilinskej nemocnici precvičovali postupy pri pacientovi s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu. „Pravidelne realizujeme podobné cvičenia, čím preverujeme a zvyšujeme pripravenosť našich zdravotníkov na krízové situácie, ktoré sa, našťastie, u nás zatiaľ nevyskytli, no na ktoré musíme byť pripravení. Dnes sme simulovali činnosť na urgentnom príjme, počas ktorej pacient uviedol príznaky eboly a zároveň dodal, že sa pred časom vrátil z dovolenky v Afrike,“ informoval hlavný koordinátor cvičenia Vladimír Andrejšin.

Zdravotníci žilinskej nemocnice boli počas nácviku oboznámení s kompletnou činnosťou a opatreniami, ktoré musia nasledovať v prípade podozrenia na vysoko nebezpečnú nákazu. „Lekár aj sestra sa obliekli do špeciálnych ochranných odevov, zabezpečili uzavretie celého urgentného príjmu a ďalej postupovali podľa platnej Metodiky činnosti zdravotníctva pri výskyte vysoko nebezpečnej nákazy v SR. Pacient bol umiestnený do prenosnej izolačnej komory a po príchode Biohazard tímu z Martina Záchrannej zdravotnej služby Košice bol uložený priamo do bioboxu a sanitkou transportovaný na infekčnú kliniku v Banskej Bystrici,“ doplnil V. Andrejšin s tým, že pracovníci vykonali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany pred vysoko nebezpečnou nákazou.

Podľa riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Martina Kapasného musí nemocnica v prípade vysoko nebezpečnej nákazy dodržiavať usmernenie hlavného hygienika. „V takýchto prípadoch úzko spolupracujeme s dotknutým zariadením a práve regionálny úrad verejného zdravotníctva má oprávnenie vydať príkaz na aktiváciu jednotlivých zložiek, ktoré sa podieľajú na realizácií opatrení pri zistení osoby podozrivej na vysoko nebezpečnú nákazu. Môžem konštatovať, že žilinská nemocnica je pre takúto situáciu dostatočne vybavená a pripravená,“ priblížil.

Nemocnica má pre výskyt takýchto prípadov k dispozícii špeciálne ochranné odevy s filtro-ventilačnou jednotkou (celotelový ochranný odev), prenosnú izolačnú komoru (nafukovací izolátor) s príslušenstvom, dekontaminačný bazén a boxy na infekčný materiál.