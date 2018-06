Žilinská univerzita ako prvá zaradí do výučby tému monitorovania a analýzy počítačových sietí

Vzdelávanie v oblasti sieťových technológií je zatiaľ na slovenských univerzitách zriedkavé.

11. jún 2018 o 0:01

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity reaguje na požiadavky pracovného trhu a učí študentov pracovať so špičkovými bezpečnostnými technológiami.

Na pôde Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity sa pred niekoľkými týždňami po prvý krát konala Flowmon Akadémia, ktorá umožní študentom nadobúdať teoretické aj praktické znalosti v pomerne novej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti monitorovania a analýzy počítačových sietí.

Výučba pripravená v spolupráci s firmou Flowmon Networks má oboznámiť študentov inžinierskeho programu Aplikované sieťové inžinierstvo s využívaním technológií pre analýzu dátových tokov pri správe a zabezpečení sietí. Náplňou výučby nie je iba teória. Vďaka Flowmon Labu, ktorý vyrástol na pôde univerzity, si študenti môžu získané vedomosti overovať aj priamo v praxi, vďaka čomu budú lepšie pripravení na budúci pracovný život.

„Vítame možnosť zakomponovať do osnov teóriu a prax v oblasti monitorovania a analýzy počítačových sietí, lebo táto téma zapadá do oblasti našej výučby,“ hovorí Pavel Segeč, vedúci Katedry informačných sietí na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, ktorá sa okrem výučby sieťových technológií venuje aj vede a výskumu v oblasti sieťovej bezpečnosti.

Žilinská univerzita je u nás prvou univerzitou, ktorá do študijného programu zahrnie problematiku monitorovania a analýzy počítačových sietí ako povinnú tému. „Analýza sieťovej prevádzky patrí vo svete IT k pomerne novým oblastiam, preto ju zatiaľ vo svete do učebných osnov stihlo zaradiť iba málo vysokých škôl. Pre rastúce kybernetické hrozby a čoraz väčší význam počítačových sietí vo firmách aj vo verejnej správe, však budú najbližšie roky ľudia schopní pracovať s takými technológiami mimoriadne žiadaní,“ hovorí Roman Čupka, konzultant firmy Flowmon Networks.

Vzdelávanie v oblasti sieťových technológií je na slovenských univerzitách zriedkavé, hoci dopyt po sieťových špecialistoch rastie. Obzvlášť veľký je záujem o odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, ktorých budú podľa R. Čupku na Slovensku chýbať v najbližších rokoch zhruba 3 tisícky.

Vzdelávací koncept zavádzaný na Žilinskej univerzite chce Flowmon postupne preniesť aj na ďalšie univerzity po celom svete. Súčasťou spolupráce so školami nie je len poskytnutie licencií na využívanie virtuálnych zariadení Flowmonu, ale aj prístup k technickej podpore a príležitosť pre študentov získať certifikáciu pre prácu s týmito systémami.

O Flowmon Networks

Flowmon Networks pomáha firmám spravovať a zabezpečovať ich sieťovú infraštruktúru prostredníctvom pokročilej technológie monitorovania a analýzy správania počítačových sietí na báze dátových tokov (NetFlow/IPFIX). Vďaka riešeniu Flowmon získavajú IT profesionáli po celom svete kontrolu nad sieťovou prevádzkou, zvyšujú výkonnosť aplikácií a chránia svoje systémy pred modernými kybernetickými hrozbami, ktoré obchádzajú tradičné zabezpečenia. www.flowmon.com