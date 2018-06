V Žiline bude druhá Masaryčka. Po prvom prezidentovi pomenujú novú cyklotrasu

Cyklochodník sa bude stavať v dvoch úsekoch.

6. jún 2018 o 10:30 Branislav Koscelník

ŽILINA. Už v najbližších týždňoch sa rozbehne výstavba novej cyklotrasy, ktorá prepojí sídliská Solinky a Vlčince.

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa sa žilinská radnica rozhodla pomenovať novovznikajúci cyklochodník po prvom prezidentovi Československa Tomášovi Garrigue Masarykovi. Túto významnú osobnosť československých dejín by mala pripomínať náučná tabuľa.

Prečítajte si tiež: Diaľničný privádzač z Rajeckej doliny zrejme nikdy nepostavia

Podľa žilinského primátora bol Masaryk medzi Slovákmi i Čechmi veľmi obľúbený, o čom svedčí aj jeho familiárne pomenovanie “tatíček“ Masaryk. „Zaslúžil sa o vznik spoločného štátu, ktorý vybudoval na základoch a ideáloch politickej plurality, úsilia o sociálnu spravodlivosť a vzájomného rešpektu. Naučil oba naše národy žiť v demokracii.,“ povedal primátor Igor Choma.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako doplnil, uvažovali nad viacerými alternatívami. „Spočiatku sme mali v pláne premenovať Národnú ulicu na Masarykovu ulicu, teda tak ako sa nazývala v minulosti. Aj dnes jej väčšina obyvateľov nepovie inak ako “Masaryčka“. No vzhľadom na to, že zmenou jej názvu by sme spôsobili veľa problémov rezidentom i podnikateľom na tejto ulici, rozhodli sme sa pomenovať úplne novú stavbu, teda cyklotrasu,“ vysvetlil Igor Choma.

S budovaním novej cyklotrasy sa začne začiatkom júla. Mesto na ňu získalo dotáciu vo výške 176 614 eur z eurofondov. Ďalších 9 295 eur financuje z vlastného rozpočtu.

Z vlastných zdrojov samospráva tiež hradí výstavbu chodníka pre peších v hodnote viac ako 76-tisíc eur.

Cyklistická komunikácia sa bude stavať v dvoch úsekoch. „Prvý krátky úsek na Centrálnej ulici prepojí novú cyklocestu s existujúcou cyklotrasou H2 pri lávke pre peších oddeľujúcu sídlisko Solinky od sídliska Hliny VI. Druhý úsek bude vybudovaný od hlavného vchodu Lesoparku Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince,“ vysvetlil Milan Lipka, vedúci odboru projektov EÚ Mestského úradu v Žiline. Dĺžka vybudovaného nového úseku bude približne 655 metrov.