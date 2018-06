Staromestské slávnosti prebehli na žilinskom urgente bez väčších problémov

Tento rok ošetrili menej pacientov.

5. jún 2018 o 11:24 Alexandra Janigová

ŽILINA. Počas tohtoročných Staromestských slávností ošetrili zdravotníci na urgentnom príjme žilinskej nemocnice medzi piatou hodinou poobede a štvrtou hodinou ráno v dňoch 31. mája až 2. júna celkom 140 pacientov. V porovnaní s minulým rokom ide o 70 prípadov menej. „Situácia bola o niečo pokojnejšia ako po iné roky. Čo sa týka úrazov, na traumatológii sme ošetrili približne 20 ľudí s tržnými a reznými ranami po bitkách alebo úrazoch. Pacienti prichádzali predovšetkým s intoxikáciou alkoholom a aj tento rok sme riešili rôzne tráviace problémy. Samozrejme, časť pacientov bola ošetrená i bez priamej súvislosti s oslavami,“ informoval vedúci lekár urgentného príjmu Karol Orlovský.

Nemocnica ďakuje účastníkom za zodpovedné správanie, ako i polícii a záchranárom, ktorí počas troch dní konania slávností dohliadali na bezpečnosť a zdravie návštevníkov. „Na urgentný príjem k nám často privážajú prípady, s ktorými sa veľmi ťažko spolupracuje, pretože sú nielen zranení, ale aj posilnení alkoholom. Našťastie, tento rok sa nevyskytli väčšie problémy. No kritické naďalej ostávajú bežné víkendy, kedy prichádza omnoho viac pacientov ako cez týždeň, a to nielen v noci, ale aj cez deň. V letnom počasí vznikajú početné úrazy pri športovaní alebo pri domácich prácach. V piatky, soboty a nedeľné rána sú to, bohužiaľ, predovšetkým nočné bitky. Poďakovanie si preto zaslúžia aj naši zamestnanci urgentu, ktorí pomáhajú pacientom nonstop - 24 hodín denne,“ doplnil K. Orlovský.

Urgentný príjem je určený pre pacientov v prípade náhlych a život ohrozujúcich stavov, ako je strata vedomia, krvácanie, vážny úraz, bolesť v hrudníku a pod. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, kedy nemusí byť život v priamom ohrození, ako napríklad slabá alergická reakcia, horúčka či ošetrenie malých rán, starostlivosť poskytne pohotovosť.