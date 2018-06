Žilinčania dostanú zadarmo kompostéry, mesto záčína s distribúciou

Záhradkári zo Žiliny budú môcť zmeniť odpad z kuchyne na hnojivo. Umožnia im to kompostéry, ktoré radnica rozdá bezplatne.

4. jún 2018 o 19:18 Alexandra Janigová

ŽILINA. Mesto zakúpilo prvých päť tisíc kompostérov, a tie od zajtra začne distribuovať ľuďom, ktorí bývajú v rodinných domoch v meste a v jeho prímestských častiach. Ďalších dve tisíc plánuje mesto zaobstarať prostredníctvom eurofondov. „Začíname v mestskej časti Mojšova Lúčka, kde si môžu obyvatelia v čase od 17. do 19. hodiny prísť prevziať bezplatne svoj kompostér. Obyvateľ podpíše preberací protokol, že si kompostér prevzal alebo podpíše čestné vyhlásenie, že o daný kompostér nemá záujem, nakoľko kompostuje do vlastného,“ povedal vedúci životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline Andrej Vidra. Doplnil, že náhradný termín pre obyvateľov bude nasledujúci deň v rovnakom čase.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Týmto krokom chce žilinská radnica znížiť podiel bioodpadu. „Verím, že ľudia nové kompostéry privítajú a že i vďaka nim sa tak nebude znečisťovať okolie. Našim cieľom je podporiť správne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi a kompostovanie sa javí ako najvhodnejší spôsob ich využitia,“ skonštatoval primátor Igor Choma. Mesto vyšla táto investícia 186-tisíc eur.

Prečítajte si tiež: Za odpad stále dlžíme, separujeme viac

Kompostér má objem 600 litrov vody, je vyrobený z recyklovaného a recyklovateľného plastu s váhou a stabilitou minimálne desať kilogramov. „Hrúbka stien kompostéru je päť milimetrov, a to z dôvodu, aby sa dosiahol najvyšší efekt vhodnej okolnosti proti vnútornému tlaku a deformáciám. Odolný bude voči poveternostným vplyvom teplote -40 až 80 stupňov Celzia a UV žiareniu,“ uzavrel vedúci životného prostredia Andrej Vidra.

V ďalších dňoch bude mesto pokračovať s distribúciou kompostérov do mestských častí Bytčica, Trnové, Rosinky, Závodie, Žilinská Lehota, následne do mesta a na jednotlivé sídliská, kde sa nachádzajú rodinné domy. Kompostéry by mali byť rozdistribuované do dvoch mesiacov.