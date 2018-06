Šiesti preč, dvaja späť. MŠK Žilina hlási prvé zmeny v kádri

Z hosťovania by sa mal vrátiť Moldavčan Eugeniu Cociuc a brankár Dominik Holec.

4. jún 2018 o 15:53 Dominika Mariňáková

Pred štartom prípravy na novú sezónu sa v mužstve MŠK Žilina črtajú prvé zmeny. Klub na svojej webovej stránke v nedeľu informoval, že šiesti hráči opúšťajú rady žltozelených.

Konkrétne ide o Juraja Chvátala, ktorého hosťovanie pod Dubňom dospelo do záveru, brankára Aleša Mandousa, Miloša Lačného a Tomáša Hučka s končiacimi zmluvami, a dvojicu Yusuf Otubanjo – Branislav Niňaj, s ktorými sa MŠK rozhodol ukončiť spoluprácu.

Prečítajte si tiež: 44-gólový strelec, brankár s desiatimi nulami či 54-ročný stopér. Aj tí pomohli Brodnu k postupu

"Chcel by som spomenutým hráčom poďakovať za služby, ktoré odviedli pre náš klub a popriať im všetko dobré. Niektorým to u nás vyšlo lepšie, iným horšie, ale nasadenie a chuť pracovať pre MŠK bola u všetkých. Verím, že si všetci nájdu dobré kluby, v ktorých budú hrávať pravidelne. Veľa šťastia do budúcna, ďakujem ešte raz v mene celého klubu za ich služby v našom drese," odkázal lúčiacim sa hráčom Karol Belaník, športový manažér MŠK Žilina.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Z hosťovania by sa zároveň mal vrátiť Eugeniu Cociuc s Dominikom Holecom.