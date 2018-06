Bilancia Staromestských slávností: šesť bitiek, dve zranenia a nehoda na Mariánskom námestí

Mestská polícia hodnotí priebeh podujatia z pohľadu verejného poriadku ako štandardné.

4. jún 2018 o 14:55 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilina má za sebou tri dni plné koncertov, remeselných trhov, jedla a pitia. Najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie Staromestské slávnosti boli podľa primátora Igora Chomu mimoriadne vydarenou akciou. „Zaznamenali sme opäť viac ľudí, ktorí sa prišli na podujatie pozrieť. V piatok večer odhadujeme účasť 18 až 20-tisíc ľudí,“ povedal primátor.

Organizátori Staromestských slávnosti prišli po druhýkrát s netradičným nápadom, ako aspoň časť plastov zrecyklovať. Na Hlinkovom námestí zriadili Zelenú zónu. Návštevníci, ktorí vyzbierali pol metra plastových pohárov a priniesli ich do stánku dostali pollitra nápoja zdarma. Z námestí sa počas slávností takto vyzberalo 21-tisíc plastových pohárov.

Napriek tomu zostávali po koncertoch na námestiach hory neporiadku. „Námestia vyzerali žalostne, ale okamžite nastupovali čistiace čaty a ráno bolo všetko poupratované. Bolo čo upratovať, pri takýchto akciách sa narobí neporiadok, ale mesto je tu na to, aby si to vyriešilo,“ tvrdí Choma.

Akcia s tisíckami ľudí je skúškou pre mestskú políciu, ktorá bola v uliciach v plnom nasadení. Policajti riešili bitky, opilcov, poškodenie majetku, krádeže, ale i kurióznu nehodu na mariánskom námestí.

31. 5., 22:00 - Na Národnej ulici hliadka spozorovala mladíka, ktorý počas Staromestských slávnosti držal v ruke otvárací nôž - vyskakovačku. Vzhľadom na to, že muž z Hornej Tižiny bol značne pod vplyvom alkoholu, nôž mu dočasne odňali.

1. 6., 22:32 - Hliadka mestskej polície spozorovala, ako motorové vozidlo vrazilo do lavičky na Mariánskom námestí. Vodiča vyzvali, aby zotrval na mieste do príchodu štátnej polície. Ten to nerešpektoval a z miesta sa pokúsil utiecť. Po niekoľkých metroch ho hliadka dostihla a za použitia donucovacích prostriedkov zaistila. Po príchode hliadky policajného zboru na miesto zistili, že ide o Františka B. Mužovi v dychu namerali 0,94 mg/l alkoholu v krvi.

2. 6., 09:26 - Pracovník SBS nahlásil, že vidí na Hlinkovom námestí bezdomovca, ktorý sa prehrabáva v dámskej kabelke. Hliadka na mieste zistila, že Jozef H. zo Žiliny mal u seba červenú dámsku kabelku, o ktorej povedal, že ju našiel v Sade SNP a keďže ju chcel vrátiť, tak pozeral komu patrí. Kabelka patrila H. M. z Dolného Hričova.