Regionálny futbal: Čaká nás ešte napínavý boj o popredné priečky

Dve kolá pred koncom súťaží ešte stále nepoznáme postupujúcich zo štvrtej ani z piatej ligy.

4. jún 2018 o 12:25 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

III. liga: Štvorbodový týždeň Tepličky

Martin – Teplička nad Váhom 1:1 (0:0)

Góly: 75. Cíger – 85. Maliňák. Rozhodoval Gregorec, 250 divákov. ŽK: Muráň.

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň (77. Masnica), Milec, Ozimý, Riecky (81. Kubica), Zajac, Bugala R. (89. Hronec), Hložný, Kapusniak, Líška (62. Masnica), Blaščík.

Prvý polčas príliš vzruchu nepriniesol. Za mienku stojí len zakončenie domáceho Vojvodu, ktoré Ďuríček chytil a strely Zajaca a Líšku, ktoré gól taktiež nepriniesli. Po zmene strán hlavičkoval z dobrej pozície, no nepresne Vajagić. Z následnej akcie hostí sa dostal k strele Kapusniak, ale slabá strela Ihnatišina neprekvapila. V 52. minúte sa ocitol sám pred bránou Vajagić, ale prestrelil. V 75. minúte nechala hosťujúca obrana nepokrytého Cígera a ten strelou do protipohybu Ďuríčeka poslal Martin do vedenia. O pár minút mohol vyrovnať Zajac, ale jeho strela z diaľky opečiatkovala brvno. V 85. minúte rozohral priamy kop Zajac, lopta sa dostala k Maliňákovi a ten krásnymi nožničkami vyrovnal. Zápas Martina s Tepličkou priniesol rovnaký výsledok ako na jeseň – 1:1.

Ostatné výsledky: Námestovo – Banská Bystrica 1:0, Rimavská Sobota – Krásno nad Kysucou 3:1, Čadca – Žarnovica 1:4, Liptovská Štiavnica – Kalinovo 2:0, Liptovský Hrádok – Nová Baňa 6:0, Detva – Lučenec 0:3. Oravské Veselé – Fiľakovo hrá sa 6. 6. 2018.

Teplička nad Váhom – Lučenec 2:1 (2:0) /30. kolo, 30.5./

Góly: 1. Kapusniak, 10. Líška – 89. Savić. Rozhodoval Foltán, 100 divákov. ŽK: Zajac, Pleva – Visić, Kováč, Grujičić, Ilić.

TEPLIČKA: Ďuríček – Muráň, Milec, Ozimý, Pleva (87. Kubica), Blaščík, Bugala R., Hložný, Zajac (78. Masnica), Kapusniak (87. Hronec), Líška (26. Maliňák, 87. Riecky).

Už prvá strela priniesla úvodný gól. Center z pravej strany prepadol až ku Kapusniakovi, ktorý si loptu spracoval a z blízka prepálil Grujičića – 1:0. V 6. minúte sa ocitol v sľubnej šanci Blaščík, no bránu minul. V 10. minúte sa pekne uvoľnil Bugala, poslal loptu za obranu Kapusniakovi, ktorého strelu ešte dorazil za brankára Líška – 2:0. V 22. minúte mohol navýšiť vedenie Tepličky Blaščík, ale jeho hlavičku brankár reflexívnym zákrokom vyrazil nad brvno. Ešte pred polčasom nevyužili domáci tutovku, keď lopta skončila len v náručí brankára Lučenca. Druhý polčas sa niesol v znamení snahy hostí o vyrovnanie. Hosťom sa podarilo znížiť po rohovom kope minútu pred koncom, keď po zmätku v pokutovom území znížil Srb Savić. Teplička si však už víťazstvo ustrážila a získala dôležité tri body.

Ostatné výsledky: Rimavská Sobota – Čadca 5:2, Martin – Banská Bystrica 0:1, Kalinovo – Liptovský Hrádok 3:0, Liptovská Štiavnica – Krásno nad Kysucou 1:1, Námestovo – Žarnovica 0:1, Nová Baňa – Fiľakovo 1:2, Detva – Oravské Veselé 1:0.

1. B. Bystrica 28 19 6 3 53:18 63

2. Rim. Sobota 28 17 4 7 78:38 55

3. Lip. Hrádok 28 15 4 9 59:43 49

4. Lučenec 28 15 3 10 48:33 48

5. Kalinovo 28 15 1 12 43:34 46

6. Námestovo 28 12 8 8 46:32 44

7. L. Štiavnica 28 13 5 10 34:40 44

8. Martin 28 11 8 9 51:37 41

9. Žarnovica 28 12 5 11 36:41 41

10. Čadca 28 11 5 12 46:46 38

11. Or. Veselé 27 11 4 12 29:28 37

12. K. n. Kysucou 28 9 5 14 35:46 32

13. Teplička 28 8 7 13 38:46 31

14. Fiľakovo 27 9 2 16 31:54 29

15. Nová Baňa 28 5 4 19 33:71 19

16. Detva 28 4 3 21 28:80 15

IV. liga: Mužstvá absolvovali po dve stretnutia

Terchová – Stráňavy 1:0 (1:0)

Gól: 10. Gorelčík. Rozhodoval Šašváry, 350 divákov. ŽK: Krivulčík, Tlacháč – Janči M., Janči L., Vantúch.

TERCHOVÁ: Krivulčík – Cingel, Gallo, Perexta, Oberta, Tlacháč, Kačáni, Ďurica, Puček (87. Jánošík Š.), Gorelčík (78. Švec), Papala (90. Jánošík J.).

STRÁŇAVY: Šteiniger – Bukovčan, Janči M., Belaník, Čerňan, Janči L. (89. Juriga), Ďuratný, Ševčík, Chrachala, Vantúch (76. Brezáni), Rolček.

Prečítajte si tiež: Bánová a Terchová súperia na diaľku i zoči-voči o postup do 3. ligy

Terchová chcela v derby odčiniť zaváhanie s Rosinou. Na kvalitne pripravenom ihrisku sa stretli dve organizované mužstvá. Prvá šanca prišla v 5. minúte, keď sa v šestnástke uvoľnil Puček, ale jeho strela išla vysoko nad. O päť minút sa perfektne odpútal od protihráčov Gorelčík a z hranice 20 metrov vymietol šibenicu – 1:0. Následne sa hra prelievala zo strany na stranu. V 17. minúte vytiahol výborný zákrok Krivulčík po strele Ševčíka zo štandardnej situácie. 36. minúta priniesla kombinačnú akciu, na konci ktorej Puček hľadal Papalu, no ten sa na zadnej tyči nedostal do zakončenia. V 42. minúte vysunul Ďurica kolmicou Pučeka, ktorý šiel sám na bránu, no brankár Šteiniger Pučeka vychytal. V druhom polčase sa hra odohrávala medzi šestnástkami. Šesť minút pred koncom mohol potvrdiť víťazstvo Terchovej Švec, ktorý sa rútil sám na bránu, no Šteiniger mu včasným vybehnutím zmaril gólovú príležitosť. Terchová si po najtesnejšom víťazstve pripísala tri body.

Tvrdošín – Bánová 1:2 (0:0)

Góly: 61. (vl.) Kostolný – 59. Jasenovský, 87. Surma. Rozhodoval Rojček, 150 divákov. ŽK: Ďuratný, Sedliaček, Adamčík.

BÁNOVÁ: Kosa – Kubena, Ďuratný, Šramo, Kincl, Kostolný (71. Surma), Jasenovský, Lazar, Sedliaček (90. Krajiček), Štalmach, Bendík (61. Adamčík).

Tvrdošín do úvodu potvrdzoval, že Bánovej body jednoduchým spôsobom nedaruje. Prvý gól hostí prišiel približne po hodine hry, keď desiaty gól v sezóne strelil Jasenovský. Následne si však zrazil loptu do vlastnej siete Kostolný a začínalo sa odznova. Rozuzlenie zápasu prišlo až tri minúty pred koncom, keď tlak hostí priniesol ovocie zásluhou striedajúceho Surmu. Bánová tak vybojovala na Orave tri body.

Makov – Rosina 2:1

Góly: 69. Kohút (z 11 m), 76. Křenek – 38. Bistiak. ŽK: Šmehíl, Kadík (MAKOV). Rozhodoval Štefan Kosturský, 150 divákov.

ROSINA: Stebel – Jaroš, Hruboš, Tabak, Turčan, Turský, E. Gajdoš (71. Kurucár), Krištofík (62. Drexler), M. Gajdoš, Bistiak (84. Mičiak), Šustek (46. Mrázik).

V Makove sa hral bezstarostný futbal, obe mužstvá si vytvárali dostatok príležitostí a ofenzíva prevyšovala defenzívu. Prvú veľkú príležitosť si vypracovali domáci už v 4. minúte, keď perfektnú prihrávku Fila Králik z piatich metrov poslal vysoko nad Stebelovu bránu. Ďalšiu príležitosť si vytvoril domáci v 16. minúte, ale nikým nekrytý Andreas Stolárik poslal loptu mimo pravej žrde. Hostia slušne kombinovali, postupne preberali iniciatívu a v 38. minúte po samostatnom úniku otvoril skóre strelou po zemi Bistiak – 0:1. Hostia do konca polčasu pod taktovkou kapitána Hruboša diktovali tempo, ale zvýšiť sa im nepodarilo.

Do druhého dejstva prišli domáci ako vymenení a v priebehu piatich minút si vytvorili tri gólovky. Najskôr Křenek, po ňom Filo a ani Kubala nedokázali vo veľkých šanciach skórovať. V 69. minúte po faule na domáceho Fila bezpečne premenil pokutový kop Kohút – 1:1. Domáci boli lepší a bolo len otázkou času, kedy padne víťazný gól. To sa stalo v 76. minúte, keď nestarnúci Křenek po milimetrovom centri od agilného Fila dostal Javorník do vedenia – 2:1. Domáci v závere ešte vsietili dva góly, ale pre postavenie mimo hry Masnicu či Králika sa už skóre nemenilo. Víťazstvo domácich je zaslúžené, hostia aj napriek dobrej hre odchádzali z Makova bez bodu.

Kysucké Nové Mesto – Bytča 1:1

Góly: 11. Kopas – 31. Mikoláš. ŽK: Gajdošík, Špánik (BYTČA), ČK: 69. po 2. ŽK Špánik (BYTČA). Rozhodoval Tomáš Burger, 100 divákov.

BYTČA: Baláž – M. Pavlík, Gašperík (25. Hrtánek), Gajdošík (90. Daniš), Šimák (90. Sakala), Malík, Čikota, Mikula, Čupec, Špánik, Mikoláš (61. P. Pavlík).

Dôležitý duel sa hral v sobotu na Kysuciach. Skóre otvorili domáci, v 11. minúte prekonal Baláža Kopas – 1:0. O 20 minút neskôr bolo 1:1, keď vyrovnal Mikoláš. V ďalšom priebehu zápasu už gól nepadol, aj keď hostia hrali od 69. minúty bez vylúčeného Špánika.

Ostatné výsledky: Staškov – Žabokreky 3:1, Ružomberok B – Dolný Kubín 2:0, Závažná Poruba – Trstená 3:1, Belá-Dulice – Diviaky 6:1.

30. kolo (30. 5. 2018)

Ružomberok B – Bánová 4:1 (1:0)

Góly: 28. a 69. Almaský Má., 67. a 78. Bobček – 48. Jasenovský. Rozhodoval Faber, 250 divákov. ŽK: Kubena, Mráz.

BÁNOVÁ: Kosa – Tkáčik (77. Šramo), Kubena, Mráz, Kincl, Jasenovský, Adamčík, Lazar, Surma, Sedliaček (68. Bendík), Štalmach.

Bánová bola dlho rezerve Ružomberka vyrovnaným súperom. Domácich poslal do vedenie Mário Almaský, no po zmene strán vyrovnal Jasenovský. Odpor hostí zlomili až dva góly v rýchlom slede, keď sa najskôr presadil Bobček a následne opäť Almaský. Na konečných 4:1 dal druhým gólom v zápase striedajúci Bobček. Ružomberok tak ukončil trinásť zápasov trvajúcu šnúru Bánovej bez prehry.

Terchová – Rosina 2:3 (1:1)

Góly: 28. (pen.) a 60. Tlacháč – 31. Tabak, 82. a 88. Bistiak. Rozhodoval Škvarek, 150 divákov. ŽK: Papala, Puček – Jaroš, Tabak, Krištofík, Gajdoš M., Bistiak.

TERCHOVÁ: Sága – Perexta, Gorelčík (65. Baláž), Tlacháč, Papala, Ďurica, Puček, Michálek (65. Oberta), Gallo, Jánošík J. (46. Cingel), Kačáni.

ROSINA: Jurčenko (46. Drexler) – Zábavník, Jaroš, Hruboš, Tabak, Turčan, Turský (66. Šustek), Gajdoš E. (90. Mičiak), Gajdoš M., Krištofík (80. Kurucár), Bistiak.

Terchová sa mohla ujať vedenia už v šiestej minúte, ale Gorelčík v dvoch dobrých šanciach neuspel. V 27. minúte prišiel prvý gól, keď po faule na Kačániho premenil penaltu Tlacháč. O tri minúty bolo vyrovnané, zmätok v terchovskej obrane využil po nahrávke Bistiaka Tabak, ktorý krížnou strelou vyrovnal. Do druhého polčasu nastúpil namiesto zraneného Jurčenka do brány Drexler. Hneď po zmene strán mohli domáci viesť, ale strelu najskôr vykopol hosťujúci hráč z bránkovej čiary a následná „dorážka“ mierila vedľa. Následne mohol udrieť na opačnej strane Erik Gajdoš, ale mieril vedľa. Po hodiny hry napriahol z diaľky Tlacháč a tečovaná strela skončila za Drexlerom – 2:1. Následne mohol Baláž definitívne zlomiť odpor Rosiny, ale tutovky nepremenil. V 82. minúte prepadla obrana Terchovej, keď sa hostia dostali do prečíslenia 4 na 3, z ktorého vyrovnal Bistiak. Rosina sa nakoniec tešila z víťazstva, keď sa presadil opäť Bistiak. Terchová doplatila na zahodené tutovky a prehrala.

Stráňavy – Trstená 6:0 (4:0)

Góly: 8. a 45. Ivan, 18. Chrachala, 28., 80. a 88. Rolček. Rozhodoval Moják, 100 divákov. ŽK: Tropek.

STRÁŇAVY: Šteiniger – Janči M., Brezáni, Belaník, Ivan (56. Hanuliak), Janči L., Čerňan, Ďuratný (78. Vantúch), Ševčík, Chrachala (84. Hreus), Rolček.

Stráňavy od úvodu dominovali, k čomu pridali domáci hráči aj efektivitu. Už v prvom polčase prakticky rozhodli o svojom víťazstve, keď sa ujali vedenie 4:0 po dvoch góloch Ivana a jednom góle Chrachalu a Rolčeka. V druhom polčase ešte dovŕšil svoj hetrik Rolček, ktorý tak stanovil konečné skóre na 6:0.

Dolný Kubín – Bytča 2:0 (2:0)

Góly: 21. Trojanović, 31. Bača. Rozhodoval Perexta, 151 divákov. ŽK: Sučák, Trojanović – Pavlík P.

BYTČA: Mučka – Kocian, Pavlík M., Gašperík, Gajdošík, Šimák, Malík, Hrtánek, Pekarík, Pavlík P., Sakala (62. Keblúšek).

Stredajšiu predohrávku 30. kola na štadióne Ivana Chodáka začali lepšie domáci, ktorí sa ujali vedenia po zakončení srbského legionára Trojanovića. O desať minút navýšil vedenie Dolnokubínčanov len 17-ročný Peter Bača. V druhom polčase pevná obrana domácich na čele s Trabalíkom nedovolila hosťom zdramatizovať zápas, a tak si Kubín pripísal do tabuľky tri body.

Ostatné výsledky: Makov – Staškov 4:3, KNM – Belá-Dulice 3:0, Závažná Poruba – Diviaky 0:2, Tvrdošín – Žabokreky 1:2.

1. Ružomberok B 28 24 2 2 140:22 74

2. Bánová 28 20 3 5 67:19 63

3. Terchová 28 19 4 5 76:32 61

4. Stráňavy 28 15 6 7 62:41 51

5. Makov 28 14 5 10 63:53 44

6. Rosina 28 13 4 11 54:49 43

7. Staškov 28 12 5 11 59:64 41

8. Dolný Kubín 28 11 6 11 51:48 39

9. Diviaky 28 10 7 11 35:55 37

10. Belá-Dulice 28 11 3 14 63:62 36

11. Žabokreky 28 10 2 16 36:70 32

12. Bytča 28 9 3 16 35:66 30

13. KNM 28 7 5 16 37:63 26

14. Záv. Poruba 28 8 2 18 34:66 26

15. Tvrdošín 28 7 4 17 30:54 25

16. Trstená 28 3 3 22 25:103 14

V. liga: Hráči Štiavnika a Višňového vydreli cenné remízy

Rajecké Teplice/Konská – Belá 1:3 (0:2)

Góly: 73. Jankech – 9. (pen.), 12. a 54. Ševčík. Rozhodoval Batiz, 200 divákov. ŽK: Stranianek V., Knapec, Kováčik – Franek, Mihalčatin.

R. TEPLICE: Šustek (73. Vereš) – Stranianek V., Blahuta (82. Kocian), Knapec, Seko, Heřmánek (70. Jankech), Mano (46. Prieložný), Jamečný, Kováčik, Strhár, Štrba.

BELÁ: Tichák – Laščiak, Krška, Melišík, Macho, Šipčiak R., Šipčiak S., Gapa (65. Žingora), Čepela, Mintách (46. Franek), Ševčík (71. Mihalčatin).

Líder súťaže z Belej zaznamenal výborný vstup do zápas s Konskou. Najskôr v 9. minúte premenil pokutový kop Ševčík a o tri minúty ten istý hráč už z hry prekonal Šusteka – 0:2. Ševčík dokončil svoj hetrik v úvodu druhého polčasu, keď deväť minút po návrate zo šatní zvýšil na rozdiel troch gólov. Domácim sa podarilo znížiť, keď sa presadil striedajúci Jankech. Výraznejšiu dramatizáciu zápasu už Belá nepripustila a odváža si tri body.

Rajec – Varín 3:1 (2:0)

Góly: 15. a 79. Jeťko, 44. Hollý – 75. Hruška P. Rozhodoval Bátory, 250 divákov. ŽK: Kordiš – Ferjanec.

RAJEC: Fraštia – Miko Ma., Drahno, Kašuba (84. Bujný), Paulini (69. Sudor), Rybár (82. Mazák), Hollý, Panák (76. Osika), Person, Jeťko, Kordiš.

VARÍN: Ružička – Hruška T., Repáň, Lopušan, Cvacho, Ferjanec, Hruška P., Ondráš, Koňušiak P., Kadrliak, Chebeň.

Rajec bol od úvodný aktívnejším tímom na ihrisku. Už v 15. minúte sa domáci radovali, keď sieť za Ružičkom rozvlnil Jeťko. Ešte do polčasu bolo 2:0, keď zvyšoval Hollý. Hosťom sa podarilo zdramatizovať zápas pätnásť minút pred koncom, keď znížil Peter Hruška. O štyri minúty však prinavrátil Rajcu štvorgólové vedenie Jeťko. Rajec zaslúžene získal tri body.

Strečno – Rudinská 2:2 (0:1)

Góly: 79. Kašjak, 86. Sokolovský – 45. Malíček M., 63. Grešák. Rozhodoval Náther, 100 divákov. ŽK: Ondrúšek.

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Samec, Syrovatka (70. Mazák), Bielik, Beháň J., Padala (46. Kán), Tučník (59. Bičan), Kašjak, Labuda, Melo (56. Sokolovský).

Strečno vstupovalo do zápasu s poslednou Rudinskou v úlohe papierového favorita. Domáci zo svojich pokusov v prvom polčase nevyťažili nič, zatiaľ čo hostia dali gól do šatne Malíčkom. Po zmene strán navýšil vedenie Rudinskej Grešák. Následný tlak Strečna priniesol vyrovnanie po góloch Kašjaka a Sokolovského. Domácim sa už nepodarilo streliť víťazný gól, a tak iba remizovali s poslednou Rudinskou.

Višňové – Čierne 2:2 (2:1)

Góly: 16. Papajčík, 36. Turský – 11. Baláž, 64. Strapáč. Rozhodoval Martvoň, 150 divákov. ŽK: Ťažký – Časnocha T., Švancár, Dirgas.

VIŠŇOVÉ: Kmecík – Kočiš, Minarčik, Sventek, Ondák, Ťažký, Povinec, Štefanica O. (75. Štefanica A.), Papajčík, Turský (71. Vlasatý), Majtanik (86. Majtán).

Čierne začalo lepšie a ujalo sa vedenia zásluhou Baláža. O päť minút domáci vyrovnali, keď sa Papajčík trafil krásne z priameho kopu. Následne boli šance na oboch stranách, ale gól padol až v 36. minúte, keď Papajčíkovu strelu brankár vyrazil pred Turského a ten už nemal problém zakončiť do brány – 2:1. Vyrovnaný zápas pokračoval aj v druhom polčase. Domáci nepremenili šance, keď Štefanicov pokus skončil na konštrukcií. Višňové pykalo, keď po rohu hosťujúci Strapáč dokopol loptu do brány a vyrovnal. Vo Višňovom sa zrodila spravodlivá remíza.

Skalité – Štiavnik 0:0

ŽK: Kostelný (Štiavnik). Rozhodoval Roman Rohoň, 100 divákov.

ŠTIAVNIK: Mištrík – Piroha, Hajko, Pobiak, Gulán (88. Lulák), Bambúch, Všelko, Kahát (90. Fujaček), Kostelný (70. Valúch), Možucha, Šutara.

Šesťbodový duel nezačali domáci dobre. Do zápasu nedali srdiečko, bojovnosť, v prvom polčase nevystrelili ani raz do priestoru hosťujúcej brány. V druhom polčase sa hra domáceho celku zlepšila, no gól nepadol ani na jednej strane. Domáci nevyužili viacero po štandardkách viacero výborných príležitostí, brankára Mištríka nedokázali prekonať ani dvakrát z bránkovej čiary. Skalité doma opäť stratilo dva body.

Vysoká nad Kysucou – Predmier 3:1 (2:0)

Góly: 12. Pavlica, 14. Kovalík, 82. Planeta – 79. Čillík. ŽK: Rosa (PREDMIER). Rozhodoval Róbert Chmúrny, 200 divákov.

PREDMIER: Uríček – Rosa, T. Klus, T. Pistovčák, M. Klus, S. Pistovčák, A. Pobijak, Bajza, P. Pobijak, Hujo (46. M. Pobijak), Čillík (80. Smolka).

Domáci boli po celý zápas lepším mužstvom, mali viac z hry a vypracovali si viacero dobrých šancí. Už po 14 minútach bolo 2:0, keď sa presadili Ján Pavlica a Kristián Kovalík. PO polčase mali domáci hru pod kontrolou a zápas doviedli do víťazného konca. Hostia môžu byť radi, že neodišli z Kysúc s prehrou s vyšším gólovým rozdielom.

Ostatný výsledok: Zborov nad Bystricou – Turzovka 1:2.

1. Belá 24 16 0 8 58:45 48

2. Rajec 24 14 3 7 52:37 45

3. Čierne 24 10 10 4 45:38 40

4. Strečno 24 11 5 8 43:41 38

5. Turzovka 24 10 5 9 63:43 35

6. Vysoká n. K. 24 11 2 11 53:47 35

7. Skalité 24 8 9 7 41:38 33

8. Zborov n. B. 24 9 5 10 32:34 32

9. Predmier 24 9 4 11 34:42 31

10. Višňové 24 8 6 10 47:44 30

11. Štiavnik 24 7 7 10 45:50 28

12. Raj. Teplice 24 8 4 12 44:54 28

13. Varín 24 7 5 12 36:52 26

14. Rudinská 24 4 7 13 38:67 19